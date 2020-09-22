最新「濃縮安瓶」修護提案！激活強大保養能量、短期看到明顯成效

保養遇到瓶頸？肌膚無法再上一層？想要短期見效，濃縮安瓶是最好的解藥！超越一般修護抗老精華的特高濃度配方比例，滴滴蘊含非凡活性，為肌膚傾注高倍速的修護能量，1滴，即可深入超導滲透，由肌底開始修護肌膚，改善乾燥、暗沉、泛紅、細紋等肌膚問題，短期內就可看到膚質與膚色、膚觸均能出現顯著提升，想要體驗超威成效，請看2020最新

【濃縮安瓶】保養提案：



蘭蔻Lancome 絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶，12ml／NT$6,500

蘭蔻推出史上第一支#光速安瓶《絕對完美黃金玫瑰超導修護安瓶》，以「黃金玫瑰瞬效配方」三大玫瑰濃縮精萃為核心，透過三大頂尖萃取技術,完美封存99.9%的活性因子成就出無可比擬的頂級「黃金玫瑰瞬效配方」；搭配向日葵花油、葵花籽油與白芒花籽油三大精選植萃精油，以完美黃金比例調配成專屬獨家成分--「99%黃金玫瑰濃粹」，揉合頂級抗老成分「三重神經醯胺」與「微米雙活粹質地」，創作出每1滴皆非凡的超濃縮精華安瓶。搭配全新真空滴管設計，可完美封存安瓶中珍貴成分的活性，並於首度啟用時透過均勻搖晃瓶身，激活最新鮮強大的美膚能量，給予肌膚抗老、舒緩、賦活等強大保養力，重現肌膚奇蹟般光澤。

使用方法：



蘭蔻首創獨家「3:1微米雙活粹質地」，下層保存活性因子的水相精華與上層高精純植萃精油,以3:1的絕妙比例在安瓶中並存。首度使用時，徹底搖勻上下雙層，即刻融合、激活安瓶中所有成分的強大活性與修護能量，接觸肌膚瞬間，微米分子級的安瓶濃萃精華更可高速滲透入肌理，帶來遠遠超越一般精華液或精華油的超導修護效果。

朵法DARPHIN 全效舒緩濃縮修護精華。7ml x 4／NT$4,800

DARPHIN 延續經典#小粉紅「全效舒緩精華液」的傳奇「高濃度專利舒緩配方Calm Complex™」，推出6倍濃縮的「全效舒緩濃縮修護精華」，並全新添入超能益生菌激活科技和頂級山茶花精萃油，以「微導載體科技CarrierTechnology」，製成滲透和滋養力皆絕佳的全新精華乳質地，擁有91%天然來源植萃成份，28天內讓肌膚回復原生健康狀態，為都會生活中的壓力敏弱肌重現健康光澤、修護勻亮、強韌膚質，重新掌握膚質原生健康節奏，煥發肌底白裡透紅的強韌粉紅光采。

使用方法：



當肌膚因壓力刺激而焦躁不安、脆弱易敏，持續28天每天早晚於「全效舒緩精華液」後，接續使用「全效舒緩濃縮修護精華液」搭配按摩，先以雙手掌心，從臉頰向上輕按至太陽穴、額頭、循原路按回到頸部拇指食指形成手指愛心，輕捏臉龐，順序如上。再接著用雙手10指指腹從額頭向下輕彈，至頸部鎖骨。

雪花秀Sulwhasoo 滋陰生人蔘縮時修護安瓶，20ml／NT$4,380(2020/09上市)

Sulwhasoo雪花秀人蔘抗老再升級，推出全新「滋陰生人蔘縮時修護安瓶」，其獨家成分Ginsenomics™人蔘賦活極萃，選用之人蔘必須通過更高標準安全性測試(超過270種)，且自1,000公斤的珍稀高麗蔘中，僅嚴格精選出1克的稀有活性人參皂苷，濃縮成6,000倍珍稀精華，搭配珍稀人蔘果活性精萃打造，縮時重建年輕皮層、從內而外全方位減緩老化進程與反應，同時，從根源促進膠原蛋白生成，使其修復、重建、新生的原料，並利用獨家雙劑安瓶，封存強大抗老能量，啟動即激活！

使用方法：



肌膚細胞的更新週期約為28天，當修護保養能緊密配合肌膚表層重生，角質層完全生成後就能明顯感受到細緻柔嫩，依循著如此的肌膚修護周期，雪花秀分為兩階段，幫助肌膚超越凍齡、強力修護、實現3周逆生長、6周煥活新生！

第一階段：當肌膚處於修復重建期，早+晚連續使用20天滋陰生人蔘縮時修護安瓶1管，幫助肌膚密集、加強修復，之後休息8天，使肌膚回到正常更新週期，最後早+晚連續使用10天滋陰生人蔘縮時修護安瓶2管，強效新生結構、乘勝追擊。

第二階段：當肌膚來到高效維穩期，每日於早上使用滋陰生人蔘縮時修護安瓶半管，幫助日間美肌防禦，夜間使用半管，使肌膚夜間密集修護，維持穩定肌膚、全日散發明亮效果與緊緻。

Sisleÿa抗皺活膚御緻激活安瓶精華，10mlx4／NT$32,500 (2020/09/01上市)

Sisley推出全新抗老顛峰Sisleÿa抗皺活膚御緻激活安瓶精華，運用頂尖的植物活性萃取及強大協同作用，在肌膚細胞能量循環中的3大關鍵機制「保護 – 連結 – 淘汰」發揮完美協同作用，透過銀杏葉萃取協同維生素E衍生物，激活肌膚並提升肌膚超強防禦能力，使肌膚就像被充飽了電力一般，維持最強生命活力。野薑花根莖萃取為Sisley創新活性成分，富含醣能成為肌膚重要的能量來源之一，並有助於重建粒線體間良好的網絡連結。牡丹萃取協同長壽醣化複合物，恢復肌膚健康循環，顯著延緩老化。協同海藻醣，幫助活性中的長壽的關鍵完整作用於肌膚中。

使用方式：



Sisleÿa抗皺活膚御緻激活安瓶精華高濃縮成分，每週都能感受肌膚明顯變化，28天後肌膚再現年輕緊緻彈力與光采，清新細膩的質地，使用時立即轉化為柔滑的細緻感受，提供肌膚極致舒適和豐富能量。建議每天早晚各使用8滴，每年使用2次。如在季節交替或當肌膚出現疲勞、壓力時可加強使用；若追求肌膚更高舒適，也可以和其他產品搭配使用(如全能防禦精華、抗皺活膚御緻駐顏霜等)。

※BY YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

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