徐若瑄的「獎勵式減肥法」　瘦下3公斤就有5000元

徐若瑄分享她新近正在實行的減肥妙招，在減肥的同時，還可以與朋友分享感情，讓減肥變成一件很快樂的事。她說，減肥絕對不要孤單的一個人減，減肥一定要邀集姊妹、好友們一起減，大家互相監督，互相鼓勵，然後，要想出一個大家都不願意去做的懲罰才會有用。

有時候覺得，女生好忙喔，要工作、要談戀愛、要照顧家庭，還要，減肥，真的是好忙。

我就來和大家分享一下我減肥的事情好了。

很多人應該都有試過168輕斷食減肥法吧，我呢，當然也試過，不過，這個方法顯然不太適合我，因為所謂的168，就是八個小時之內可以吃東西，16個小時不能吃東西，也就是說，一日三餐，你要有一餐選擇不吃，所以你不是skip掉早餐，就是skip掉晚餐。

那我覺得生活就是要快樂啊，晚上通常是跟家人吃飯跟先生吃飯或者跟姊妹吃飯，對我來講，是快樂的來源，所以當然不能skip掉，那就只能選擇skip掉早餐囉。好，我開始實施了，實施沒幾天之後發現，不行啊，因為我就胃食道逆流了，有時候還會頭暈，因為我早上起來喜歡喝咖啡，這空腹喝咖啡再加上我又喜歡在中午前運動跑步，就……。所以減肥一定要找適合自己的方法，對很多人有用的，不見得對你有用，還是要看自己的體質，去選擇適合自己的方式。

但我要發專輯啦，這在歌手的崗位上，就是要有非常好的線條、非常好的體力，所以我得要開始減肥，然後我就想到了一個很棒的減肥妙招，很棒是因為在減肥的過程中我很快樂，那就是，減肥絕對不要孤單的一個人減，像168就是孤單的一個人減，減肥一定要和姊妹一起減，於是我找了五個姊妹，一個個問說，你想不想減肥，你想不想減肥……，當然都想啊，於是我們開了一個群組，以三個月為期限，要求每個月必須瘦一公斤。

那一天，是七月八號，在七月八號那一天，所有人都站上體重機量體重，然後拍照傳上群組，之後每個禮拜三的早上，都要再站上體重機，全裸，衣服會有重量的誤差，要全裸才準，然後拍體重機數字的時候要把腳趾也拍進去，要確定是你的腳，不能騙人。七月八號開始、八月八號要瘦一公斤、九月八號要再瘦一公斤，十月八號最後驗收，那如果你每個月沒有瘦到一公斤也沒關係，只要十月八號的時候瘦三公斤就行。

既然是遊戲當然有賞有罰，我是班長，每個人先交一千塊放在我這裡，到最後成功減下三公斤的人就可以拿走這五千塊，如果三個人都做到，就除以三，而如果五個人都做到了，就各自把自己的一千塊拿走。

那沒做到的人就只是損失一千塊嗎？並不是喔，她還必須在十月八號那一天，穿上三太子的衣服，肚兜我們會處理，然後頭上綁兩根，就三太子的頭髮，手上拿糖葫蘆，見到人就要去問，你要吃嗎？並且，在東區的星巴克排隊，幫我們另外四個人買咖啡。

你知道本來還有姊妹要參加的，但一聽到要打扮成三太子，就打退堂鼓了，但如果有這個決心的話，根本就不會扮三太子啊，表示她們根本沒有很想減嘛，對不對。我們聊天室的照片就是三太子，而我們五個人因為很怕扮三太子，所以到目前為止，大家的成效都還不錯，我們每個人都瘦了，而且瘦得很快樂，因為我們還規定每人每天三餐的食物都要丟上聊天室，所以可以互相監督，互相虧對方，多開心啊。

怎麼樣，要不要加入我們三太子的行列。想要更健康，想要變得更有線條的人，我覺得你們可以跟自己的姊妹或家人一起開一個這樣的聊天室，但那個懲罰必須是大家都很不願意做的事，才會有用。

而因為一個月減一公斤其實並不是很難，所以是一種健康的瘦身順序。我三餐都有吃，早上因為我要喝咖啡、要運動，所以我會吃一口東西，比如說一口芭樂、一片大概十元硬幣的小黃瓜……，就是別空腹就好了。我們先要把胃縮小，小鳥胃，因為如果每次都吃到飽，你的胃就會一直撐大，你就會有很高的需求跟慾望，所以吃一口進去不餓，就好了。

我剛剛有提到，晚餐對我很重要，那是可以和家人、朋友、姊妹聚會的時間，所以一定會吃，但我的晚餐，幾乎不吃澱粉。如果要吃澱粉，我會選擇在中午吃，但是是好的澱粉喔，例如地瓜之類的。

然後我們攝取的菜要夠、蛋白質要夠，如果不夠就很容易會受傷，可能拿個包包或者彎腰做什麼事情，就不小心受傷了，而且蛋白質、青菜這些，你吃到飽也不易胖的，所有會胖的東西，都是有糖飲料跟澱粉之類的，其中有糖飲料跟零食，是最嚴重的，所以要減肥的時候，請不要吃有糖飲料跟零食，當你真的受不了很想要吃零嘴的時候，可以吃個幾顆沒有調味的堅果，它至少是對身體好的。而實在忍不住想吃澱粉，可以，一口，例如朋友的義大利麵看起來好好吃喔，一口，不會怎麼樣的；哇，那麵包……，一口，不會怎麼樣的，但一口有分小口中口大口哦，我指的是，小口。

清淡的食物一樣可以弄得很好吃，比方沙拉，你可以放一些松子、切一點水煮蛋，然後再切一點紅椒、香菇，玉米粒，或者秋葵、櫛瓜……，之後煎一片鮭魚放上面，這樣你就不會覺得只有生菜那麼無聊，而加上漂亮的顏色之後，吃起來心情也會很好。但記得不能淋法式那種，美乃滋那種醬哦，要和風的、醋啊，或者芝麻……，比較不會胖的那種醬。

另外，還可以乾煎櫛瓜，或是乾煎香菇，完全不要放油。如果你真的要放油，就放一滴橄欖油，橄欖油對身體好，人也不能完全沒有油，之後再灑上一點點鹽巴跟一點點胡椒，非常好吃。

減肥期間，為了不要老是吃一樣的東西，我會自己自由調配，比方第一天吃小黃瓜，第二天吃香菇，第三天就是一片櫛瓜，第四天可能就吃優格，無糖的優格……，你要換，才不會覺得膩。

很多東西習慣就好了，久而久之你就會慢慢習慣了，然後當你看到別人大口大口在吃澱粉的時候，你會覺得天哪，你怎麼可以這樣子把澱粉都吞進去，這樣要跑很久，肚子會很大耶。

不過，我以上說的，都是在工作期間的飲食，不工作的時候，我有時候也是會放縱自己一下，但之後我一定會想辦法讓自己健康回來。其實有時候，我們減肥並不一定是為了誰，而是為了自己的健康，為了讓自己能夠穿更多漂亮的衣服，當有線條時，自己看了也高興啊，而身體變得更輕盈時，精神也會變得更好喔。

好了，很晚了，肚子餓了嗎？喝點水，吃兩顆堅果就去睡覺囉。零食櫃關起來，泡麵不能吃，有空時候可以把你家的泡麵轉過來看一下，那些紅燒牛肉麵的卡路里都是超過一千的，清淡一點的，也有個四、五百。

你知道四、五百要跑多久嗎？跑步機上面，要跑一到兩個小時。有時候真的很想吃泡麵的時候，讓別人吃，讓那些很瘦很有本錢吃的人吃，你就跟他要一口，滿足你的慾望就可以了。乖，去睡覺囉，我也要睡了，我好餓哦，不，我不餓我不餓，我喝一點水就可以了。愛你們哦，祝你們每個人都漂漂亮亮，瘦身成功。

※BY ARIEL HSU, SEPTEMBER LEU

（完整文章請看VOGUE.com）

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