「最具有生活態度」的帆布托特包10選　從平價到高端，耐操好用又時髦

在選購包款的時候，包包的材質也會成為我們考慮的要素之一。皮革類包款中，小羊皮質地柔軟細膩，荔枝皮硬挺厚實，小牛皮則相對中和了兩者優點。不過如果除了皮革類材質之外，還有一款面料也同樣受到包迷青睞，那就是帆布材質。

少了些皮革包包的嬌貴感，多了些專屬於帆布包的率性灑脫，帆布包也被譽為「最具有生活態度」的包款。相較皮革包包更加耐用，也更顯輕盈，是時髦而實用的經典首選。Vogue為你盤點精品品牌推出的帆布包，從平價到高端，此生必須擁有一款的經典首選。

GUCCI Ophidia medium GG Supreme帆布托特包，NT$36,150

SAINT LAURENT Monogram-print帆布托特包，NT$38,800

LOEWE 帆布托特包 NT$36,500

BURBERRY Logo-print帆布托特包，NT$26,750

Prada logo-print帆布托特包，NT$46,477

Tory Burch Gemini Link canvas tote，NT$10,863

Golden Goose slogan print canvas tote，NT$15,872

Balenciaga medium Navy Cabas bag，NT$37,598

Maison Kitsuné fox head print canvas tote，NT$1,834

Acne Studios large canvas tote bag，NT$20,940

除了使用真正的帆布之外，還有一些品牌擅長透過印刷或者顏料塗層，讓帆布更加堅固且耐用，最著名的單品或許莫過於萬年不敗的Louis Vuitton Neverfull托特包。其他品牌還有Goyard或者MOYNAT，這幾個以帆布塗層刷新時尚對於帆布包的全新感官，的確是一生可以收藏一個，耐用一輩子的經典款。

Louis Vuitton



堪稱社會新鮮人首選的包款，這款Neverfull MM手挽袋將雋永經典的設計融合傳統的細節，選用柔軟的Monogram帆布打造，綴以天然牛皮飾邊，內部寬敞卻不見厚重，收緊側綁帶打造時尚魅力的造型，鬆開則能展現更休閒的氣息。纖幼而舒適的手柄可輕鬆掛於肩上或作臂挽攜帶。手袋綴以色彩鮮明的襯裡，可拆式收納包可獨立作為手拿包使用，也可用作額外口袋。

而Neverfull款式同時也是My LV Heritage終可以個人訂製的包款之一。在官方網站可以選擇自己想要的顏色和縮寫名稱，甚至是內裡都可以自由搭配。這個訂製服務呼應路易威登手繪行李箱的歷史，延續品牌優雅品味與非凡服務的傳統。

MOYNAT

MOYNAT帆布系列始於1920年，採用天然材質：棉和亞麻打造，經多道工序成為觸感柔軟自然且呈現粉霧視覺效果的精緻獨特帆布。包身邊緣與沿底部的皮革滾邊彰顯品牌非凡工藝。動感十足的三色條紋，巧妙呼應富有歷史意義的客製行李箱及MOYNAT徽印，沿襲MOYNAT始終如一的品牌精神。

這款帆布是來自於MOYNAT指標性的歷史創新成就 - 防風雨的英式行李箱，於 1854年首次亮相，帆布表面塗有杜仲膠 (此為當時新發現的印尼植物膠)。MOYNAT於1920年改良了這一標誌性的帆布材質，而當時品牌的重要藝術合作夥伴 Henri Rapin提議在帆布上繪製品牌首字母「M」，從而構造出優雅的字母組合圖案。除行李箱上個性化的彩色條紋外，首字母「M」圖案亦成為 MOYNAT的鮮明標識。在巴黎工坊的250名工匠中，有多名工匠專職負責行李箱上的「M」手工繪製。

OH! Tote Ribbon Duo托特包 $46,700

OH! Tote Ribbon Duo托特包重新演繹這款帆布，推出全新色調 ，優雅，精緻且經典的輪廓形現代感十足。Tote Ribbon Duo系列的手柄與邊飾採用干邑棕及茜草紅，該系列專屬標誌三色運動條紋與圓形標誌，大膽鮮活的用色為包身增添動感，內襯則採用紅色天然亞麻棉，讓內外對比亮眼奪目。

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Goyard

說到法國經典帆布包，還有個牌子必須提起，這也是到巴黎必須要朝聖的名店之一，那就是Goyard。不過一開始，Goyard並不是goyard家族的人所打造，而是1792年由Pierre-François Martin所創立，專門從事箱具、櫥櫃以及包裝盒的製造。

Pierre-François Martin沒有子嗣，為了安排身後繼承問題，他將受他監護的Pauline嫁給了其中一名工匠Louis-Henri Morel，陪嫁的嫁妝，就是家族企業。Louis-Henri Morel承繼前人事業，正如1846年的一張發票中清楚說明：「原凡登廣場附近Neuve-des-Capucines街上的Martin之家的承繼者」。

1845年，當時年紀尚輕的法蘭索瓦‧戈雅François Goyard進入Morel之家擔任學徒，並且幸運地在Pierre-François Martin與Louis-Henri Morel兩人共同的指導之下學習。1852年，Louis-Henri Morel驟逝，由法蘭索瓦‧戈雅François Goyard接掌事業。1834年Martin之家從原本的Neuve des Capucines街4號，搬遷到Saint-Honoré街347號。1856年巴黎街道地址變遷後，改為Saint-Honoré街233號，自此店址始終未再變更。

Goyard家族來自孛艮第的克拉梅西（Clamecy），歷代從事木柴流送的工作，將取暖用的木柴從莫凡森林經由水路流送到巴黎。第二代繼承人愛德蒙‧戈雅（Edmond Goyard）從家族的歷史遺產中汲取雙重靈感，於1892年創造了Goyardine帆布。

彼此堆疊的無數小點，取材於流放的木柴，Goyardine是以亞麻與棉纖維織成的天然底布，加上塗層保護而成，既堅韌、柔軟、防水又不會腐壞，非常類似用來製作河流工匠外套的傳統面料普湯格里（Poutangris）。Goyardine的發明是項徹頭徹尾的技術革命，在此之前，行李箱業者僅使用亞麻布來包覆行李箱。

Goyardine的實際製作方法一直保留在家族當中，不向外傳。早期的Goyardine以手工繪製，目前的製作流程則是先進行處理後，再連續上色三次，為帆布表面帶來些微的立體感，散發獨特的效果，歲月洗不去其光輝，反而更增其美感。

Goyardine在第二次世界大戰後停產，直到1998年Jean-Michel Signoles買下了Goyard之後，才決定重新賦予它新的生命。

Jean-Michel Signoles除了經典的深褐色帆布，添加各式色彩，軟式包袋於是有了紅色、橘色、黃色、綠色、天藍色、海藍色、酒紅色、灰色與白色等各種風貌。如今這款托特包已經成為巴黎的時髦象徵，也逐漸成為LV Neverfull之後，女孩們帆布托特包的首選之一。









※BY TRAVIS HUNG

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