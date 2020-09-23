小S公開超嚴格三餐菜單　照著吃一個月瘦下5公斤

小Ｓ徐熙娣最近除了勤於練舞，更是嚴格飲食控制，快速在一個月內瘦下５公斤，苗條體態讓她自己都忍不住自誇狀態超好。

睽違3個多月未亮相的小Ｓ徐熙娣，近來在IG上大秀練舞過程及苗條身材，絕佳的好狀態讓許多網友都忍不住誇讚。小S自己則笑說，其實幾個月前非常頹廢，都躺著追劇，身材都微微變形了，為了防止整個走樣，她才開始運動、練鋼琴、練舞。不過，想要一個月瘦下5公斤，小S也承認光靠練舞是不夠的，還要加上嚴格的飲食控制。

小S超嚴格三餐菜單：

早餐：2片蘋果、2片水梨，或是1片木瓜，再搭配一小碗燕麥粥。

中餐：一顆蛋

晚餐：清淡為主，三道菜以內，６點以前吃完。

為了達到飲食控制，小Ｓ早餐和中餐吃得少，雖然晚餐較自在地吃，可是也算是比一般人少很多。每天還會喝大量的水來促進代謝，另外，減肥時小Ｓ也會減少喝酒，尤其甜份較高的酒類，熱量都會超標。

※BY YOYO SU

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