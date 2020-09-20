必收8款「蜂蜜栗子」土色唇膏！仙女感不張揚的顯白色調

土色、奶茶色、棕色唇膏是不敗的優雅選擇，不管任何場合，一抹上就能展現性、溫柔和都會感。雖然唇膏市場隨著疫情沉寂一段時間，但隨著疫情穩定，2020秋冬新品陸續推出，裡面不乏仙女系土色唇膏，以下8款V編認為最值得收的「土色唇膏」，有請Vogue Girl Fannie 幫大家實擦開箱。

▲（圖／instagram@fannie.chen）



香奈兒COCO晶亮水唇膏 #134 魅惑／NT$1,280

© J.GIRAL

水唇膏的潤澤妝感正好襯托出#134蜜糖焦糖色的可口，讓雙唇化身濃潤巧克力、暖棕色調完美呈現出秋冬的復古氛圍。

香緹卡 花妍絲漾唇彩#Tamarind／NT$1,800

© Jason Jamal Nakleh

香緹卡經典的花妍絲漾唇彩，質地如絲綢般輕盈柔滑，能完美貼合唇瓣，輕抹賦予唇瓣極致飽水力，#勃根地Tamarind是2020秋冬的限定色，肉桂棕抹起來很紅潤，能立即帶出氣色感。

BOBBI BROWN 迷戀輕吻唇膏 #Cocoa／NT$1,060



2020年7月BOBBI BROWN推出史上最齊全的奶茶可可色系，任何膚色都能駕馭、顯氣質。其中 #Cocoa就是台灣最熱賣的冠軍色，經典可可裸棕色調打造超知性美唇。

蘭蔻 絕對完美柔霧唇膏 #276／NT$1,200

© Packshot Pro - Jerome NGUY

超美的薄紗粉霧金管身，2020年蘭蔻重量級的柔霧唇膏，打破你對霧面妝感的想像，注入「3倍精華油」，包含「荷荷巴油」、「玫瑰精油」與「普拉絲鏈」帶來超級滑順的上唇享受。#276是甜而不膩的焦糖土色，展現難得一見的優雅氣質。

佳麗寶 魅力豐潤艷唇膏#08／NT$1,400



輕抹雙唇之間就展現一抹即融的服貼感，彷彿可以抿出水般，濃郁色彩讓雙唇盡顯豐潤，主打色#08是帶有帥氣氛圍的棕奶咖，日系都會感的優雅色調。

SUQQU晶采柔艷唇釉#07HOUJIIRO／NT$1,850



在唇釉中加入SUQQU獨特的油質技術與講究皮膜劑，打造如慕斯般輕盈的質感，滑潤延展性佳，能均勻服貼上色，並在數秒後形成一層彩色薄膜完美服貼雙唇。#07 焙色 HOUJIIRO是帶有深邃感的暖色調，融於亞洲膚色的溫暖棕。

克蘭詩 釉光植萃美唇油#01／NT$850



以唇油經典配方為基礎，打造出一款集結唇露輕盈、唇釉顯色及唇油修護於一身的夢幻唇彩逸品。#01氣質裸粉是款百搭上班出門、日常約會的自然色調，除了單擦、也很適合當染唇打底色。

香奈兒超炫耀柔霧水唇露 #834 曖昧／NT$1,280



如第二層肌膚般舒適的刺青級霧面唇露，#834 曖昧靈感來自宛若初戀般的純潔，太妃糖奶棕色的唇露、在唇間溶為牛奶巧克力般的溫暖色澤。





※BY JASMINE LEE, YOYO SU

（完整文章請看VOGUE.com）

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