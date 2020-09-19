迪士尼公主最醜聯名？《白雪公主》、《花木蘭》人偶變鞋跟好驚悚

編輯／Emily 圖／翻攝自irregularchoice.com、shopdisney.disney.co.jp

迪士尼公主浪漫唯美，相關周邊商品也都很夢幻，但有一系列公主聯名鞋竟因為長太醜引起熱議，它們是由英國品牌Irregular Choice與迪士尼合作推出，有《花木蘭》、《白雪公主》…等多個系列，風格大膽、浮誇，雖然融入很多動畫經典元素，特殊的設計卻讓人覺得超驚悚。

#花木蘭

花木蘭靴子上面有刺繡的花朵、摺扇、流蘇，還加了一隻木須龍，整體配色、圖案充滿濃濃中國風，但太多花樣讓人看得眼花撩亂，整體設計很俗艷。詭異的是，鞋跟竟然是兩個不同造型的木蘭人偶，看起來莫名的驚悚，穿上去就像把兩個人踩在腳下。

▲靴子售價245英鎊（約台幣9,256元）。



另一款蓮花鞋也很浮誇，整雙鞋使用桃紅配金色，鞋面有木蘭印花圖案，鞋頭直接放上一朵超大的蓮花，連綠色的葉子也一併加上去，超大顆的立體花好嚇人，真的要恥度夠高才敢穿。

▲蓮花鞋售價129英鎊（約台幣4,874元）。



#白雪公主

白雪公主靴子超有創意，竟然以把鞋做成小矮人的木屋，屋頂、窗子、草地等小細節全都做出來，精緻度滿分，小窗子還可以翻開，裡面會有小矮人跟你說嗨，而白雪公主本人則盤腿坐著，化身為鞋跟。

▲靴子售價249英鎊（約台幣9,408元）。



另一款靴子直接印上人物的大臉，一隻腳是白雪公主造型，另一隻是壞皇后造型，讓你一人一邊，來比看看到底誰是世界上最美的女人，除了鞋子圖案很顯眼，公主頭上的蝴蝶結還是立體的，壞皇后皇冠的輪廓也特別做出來。

▲靴子售價229英鎊（約台幣8,652元）。



#小美人魚

小美人魚靴子就像直接把腳踏進海底世界，整雙配色鮮豔、繽紛，鞋面直接是愛麗兒和小比目魚圖案，鞋跟部份特別有巧思，做成一個透明罩子，裡面有亮片和人物公仔，一邊是主角愛麗兒、另一邊是反派烏蘇拉。

▲靴子售價299英鎊（約台幣11,297元）。



另一款高跟涼鞋是以烏蘇拉為主題設計，上面直接有一張烏蘇拉的大臉，鞋面則做成紫色的蜷曲觸角，就像烏蘇拉的下半身，再加上閃亮的藍色點綴、裝飾，營造出海浪的感覺。

▲高跟涼鞋售價179英鎊（約台幣6,763元）。



這系列聯名鞋凡人實在無法駕馭，喜歡迪士尼公主商品的話，日本官方商店配合《花木蘭》真人版電影上映，也推出一些動畫版《花木蘭》商品，像是以木須龍造型設計的收納包，容量超大，很適合裝化妝品等雜物，另外也有一款木蘭眼影盤，花花外包裝很精美。

▲收納包售價2,200日圓（約台幣612元），眼影盤售價2,310日圓（約台幣642元）。

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