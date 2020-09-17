林柏宏合體吳子霏認了「在家布料很少」　對異性穿這單品特別有感覺

▲藝人林柏宏與吳子霏演繹FENDI 秋冬男女裝新品 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

FENDI於今（17日）展示秋冬男女裝新品，請到藝人林柏宏與吳子霏穿上超亮黃套裝登場，在鏡頭前格外顯眼，而本季單品以「閨房」為主題，兩人不免被問及在家中的穿著如何，林柏宏先是停頓數秒，而後笑場表示：「我在家布料都蠻少的！」更透露自己對於女生的喜好穿著，就是穿上像男生的寬鬆T恤，好看又有「特別的感覺」。

▲ 吳子霏黃色連身設計洋裝NT198,000；林柏宏黃色造型西裝外套NT$67,000。（圖／品牌提供）

林柏宏與吳子霏今日為FENDI展示秋冬男女裝新品，吳子霏綁起「衝天炮頭」穿著亮黃色皮革大衣，腰帶則為造型上的一大亮點，俏皮掛著AirPods、打火機等小物，讓她笑稱：「是中秋節烤肉的必備單品。」林柏宏則歪樓幫腔，「連烤肉刷也可以放上去。」

▲林柏宏自招在家的時候布料穿很少，特別喜歡異性穿著寬鬆T恤，呼應品牌二元性 ，雙色拼接西裝外套NT$79,000。（圖／品牌提供）

而品牌本季以「閨房」為主題展開，林柏宏自招在家的時候布料很少， 接著被步步緊逼，被問到喜歡異性在家如何打扮，林柏宏大方透露喜好，「我覺得女生在家穿男生寬鬆的T恤會很好看，就是好看又有特別的感覺。」但究竟是哪種特別的感覺，林柏宏沒有說破，他提到品牌一貫的「二元性」，就是對於男女界限沒有明顯分隔，「像是女裝也可以有男生的特色，男生也有女性溫柔的剪裁。」

▲FENDI 本季充滿各種中性色與飽和粉色系， （依序）吳子霏演繹圓高領造型毛衣NT$54,000；造型連身褲NT$100,000；造型絲質襯衫NT$43,500；Shopper 購物袋NT$98,000。（圖／品牌提供）

創意總監 Silvia Venturini Fendi本季場景多元，從私密閨房到會議室，主張女性的各種情感建立，混凝土灰色及中性色與飽和的粉色系，且處處可見喀什米爾羊絨、皮草、皮革與蕾絲，像是吳子霏演繹的高領毛衣搭配長裙，散發女性溫柔的力量；而男裝部分，則有古典主義風格與實用性相佐，把衣服當成隨身錢包、雙面穿外套、針織衫上出現專為卡片、耳機、雪茄訂製的口袋等都是搶眼體現。