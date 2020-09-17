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任容萱十指空空等人套牢　「第一個鑽戒不能自己買」

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▲女星任容萱一身白婚紗，甜美出席台灣首席婚戒珠寶ALUXE亞立詩 《Disney Bridal Collection公主婚嫁系列》新品活動。（影 / 記者王蓁蓁攝）
 

記者陳雅韻／台北報導

台灣珠寶品牌ALUXE亞立詩今發表Disney迪士尼公主婚嫁系列婚戒，由穿上婚紗的任容萱佩戴小美人魚Sparkling Happiness婚嫁系列鑽戒，展示甜美公主風，她透露平常會購入珠寶首飾寵愛自己，唯獨不買鑽戒，她說：「我有一個情懷，希望人生的第一個鑽戒是另一半送的。」而對婚禮形式她也有憧憬，期待能舉辦溫馨的海島婚禮，是否有可能穿牛仔褲就嫁了？她拿不定主意說：「也有可能喔！」

▲▼任容萱 。（圖／公關照）

▲任容萱今穿婚紗展示ALUXE的Disney公主婚嫁系列婚戒。（圖／亞立詩提供，以下同）

▲▼任容萱 。（圖／公關照）

▲任容萱希望人生第一枚鑽戒是另一半所贈。

可以確認的是任容萱從小到大都是迪士尼粉絲，尤其欣賞充滿勇氣的小美人魚，每次到迪士尼玩更是收購各式公主毛巾，講求實用性；而亞立詩新款迪士尼公主婚戒，她也被小美人魚Sparkling Happiness鑽戒深深吸引，因為除了主石與戒環上的美鑽，戒台側邊還鑲有紅色石榴石，別具巧思。

▲▼ ALUXE亞立詩 。（圖／公關照）▲▼ ALUXE亞立詩 。（圖／公關照）

▲ALUXE小美人魚 Sparkling Happiness婚嫁系列求婚鑽戒鉑金戒台36,000元，左右側邊鑲嵌紅色石榴石，主鑽0.30至1.00克拉價格另計。

▲▼ ALUXE亞立詩 。（圖／公關照）▲▼ ALUXE亞立詩 。（圖／公關照）
▲ALUXE魔髮奇緣 Hope Gleam婚嫁系列求婚鑽戒18K金戒台（左）22,800元、主鑽價格另計，鉑金男戒32,800元。

亞立詩同場展出以魔髮奇緣Hope Gleam、阿拉丁Be My World與睡美人One Day系列求婚鑽戒與婚戒，鑽戒可依喜好與預算選擇適合的主石；點睛品也為準新人提供相同服務，呈現Promessa 18K白金玫瑰金雙色同心結戒、伯爵小皇冠與星宇等不同風格的造型戒台供挑選，打造專屬甜蜜信物。

▲▼ ALUXE亞立詩 。（圖／公關照）

▲ALUXE睡美人One Day 婚嫁系列兩件套組，未定價。

▲▼點睛品 。（圖／公關照）▲▼點睛品 。（圖／公關照）
▲點睛品Promessa 18K白金玫瑰金雙色同心結鑽戒（左）主石50分約86,700元起，伯爵小皇冠鑽戒主石50分約110,200元起。（圖／點睛品提供）

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關鍵字：

任容萱, ALUXE, 亞立詩
fashion.net

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