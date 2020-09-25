所謂「美好人生」是做你喜歡的事　一輩子很長，如果不快樂那就更長了

人生很長，你要快樂，不必正常。要活出自己喜歡的模樣，停止在意別人的眼光。

你成天嚷嚷著要自由，但真給你自由的時候，你卻不知道該做什麼，只會躺著玩手機，坐著玩手機，站著玩手機。以至於不管你哪裡不舒服，你媽媽都覺得你是玩手機玩出來的。

你整天喊著要減肥，但你為減肥做過的最大努力，就是在吃火鍋、吃烤肉、吃蛋糕的時候，配了一瓶無糖飲料。以至於別人是月入十萬，而你是月入十萬卡路里。

在 Instagram 查看這則貼文 武田玲奈（@rena_takeda）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 21 日 下午 9:50 張貼

你特別喜歡熬夜，就像上輩子是個路燈。以至於第二天，你一看文件就「好睏呀」，一碰啞鈴就「好累呀」，一提吃飯就「好的呀」。你並不確定自己喜歡什麼，曾經非常想要的東西，卻在到手的時候突然就對它沒感覺了。你並不知道自己要去哪裡，背上行囊的目的，有時候僅僅是為了讓自己看起來是個有去處的人。

也曾想談個戀愛，可是看遍了身邊的人，居然沒有一個能讓自己動心的。也曾有人向你表白，但是沒有誰堅持到底了；也曾和某某曖昧，但是統統以失望爛尾；也曾試過銷聲匿跡，但是等來的卻是無人問津。



讓你難過的，都說自己沒有惡意；讓你受傷的，都說自己不是故意。對你好的人，你弄丟一個就少了一群；讓你討厭的人，你見完一個卻來了一批。紀念日越來越多，值得紀念的日子卻越來越少；朋友圈越刷越多，朋友卻越來越少。



讓你激動的都是別人剪輯過的詩意與遠方，所以你越來越忍耐不了眼前的苟且和無聊；讓你感動的都是別人加工過的仁義和忠孝，所以你根本就感受不到身邊的感動與美好。發起狠來，你恨不得將腦子格式化了；但重新愛上自己的理由，僅僅是因為洗了個頭。

你想做的事情沒有選擇權，不想做的事情又拒絕不了。你喜歡的東西沒資格擁有，不喜歡的東西又捨不得丟。

在 Instagram 查看這則貼文 武田玲奈（@rena_takeda）分享的貼文 於 PDT 2020 年 5月 月 3 日 上午 3:54 張貼

結果是，你的生活中堆滿了「可以做但又覺得沒什麼意思的事」、「做不到卻又不得不做的事」，以及「不想做卻又不好意思不做的事」，唯獨沒有你喜歡的事。

你意識不到自己得到了什麼，卻總能記住自己付出了什麼。你記不住別人為自己做過了什麼，卻總能記住別人沒有為自己做什麼。你一次次吹響「改變自己」的衝鋒號，卻很快就癱坐在離出發不遠的地方。沒有人惹你生氣，也沒有人給你驚喜。一年的快樂總和，都不如學生時代的下課十分鐘。沒有愛恨，也沒有心情。即使每天99%的時間都是面帶微笑，但你很清楚自己並不快樂。

漸漸地，你的生活從可歌可泣變成了可「擱」可「棄」，從什麼都敢變成了什麼都怕，從浪漫主義活成了「什麼都無所謂」主義，從理想主義變成了「什麼都不想理」主義。

其實，和任何一種生活摩擦，久了都會起毛球。但是，既然你已經登上了生活的「賊船」，那就當個快樂的海盜。

不要裝酷或者冷漠，整個宇宙已經夠冷了。真正寶貴的是那些溫暖而純粹的東西，比如自信、自愛、快樂、宜人、獨立、謹慎、耐髒，以及熱愛。

在 Instagram 查看這則貼文 武田玲奈（@rena_takeda）分享的貼文 於 PST 2019 年 11月 月 23 日 下午 2:56 張貼

1. 我所理解的「自信」，不僅是隨時隨地都覺得「我能行」，還包括竭盡全力之後坦然地承認「我不行」，以及面對討厭的人能夠大方地說「我不想行」；就是相愛的時候有能力與之熱情相擁，分開的時候有勇氣坦然相送。

2. 我所理解的「自愛」，就是不用靠虛張聲勢來為自己壯膽，不需要誰的誇獎來證明自己真的很棒，而是內心坦蕩而且確定：「我就是這樣，有優點也有缺點，喜歡我的請繼續，討厭我的別放棄。」

3. 我所理解的「快樂」，就是走在路上，你會覺得這個世界沒有什麼惡意；就是別人見到你，會覺得你肯定有什麼好事。

4. 我所理解的「宜人」，就是出現了矛盾，你和那個他都明白，是「我們PK問題」，不是「我PK你」。

5. 我所理解的「獨立」，不只是發生在下班之後的房間裡，進了停車場的車裡，關上門的廁所裡，還包括在熙熙攘攘的人群面前，在千篇一律的潮流面前，在眾口鑠金的偏見面前。

6. 我所理解的「謹慎」，不是在人前謹小慎微，不是在事前縮手縮腳，而是面對問題時，不看輕任何一個人；就是別人選擇的種種，你可以不喜歡，但不會出言掃興。

7. 我所理解的「耐髒」，不是等同於眉清目秀或者錦衣華服，而是不會變冷的血，是不會被市井荼毒的魂，是說一千遍「歸來還是少年」也裝不出來的真。

8. 我所理解的「熱愛」，就是想做的事情不會隨隨便便地做，不想做的事情盡量不勉強自己做；就是不怕落入俗套，但浪漫不死；就是竭盡全力之後，允許自己顆粒無收；就是在平凡的生活中擁有討好自己的能力；就是相信有無數條道路可以通往明天；就是會想方設法地找到被生活藏起來的糖果。



畢竟，你也只有一個一生，要好好活過，才知好歹。你只有去做點什麼，才能確定自己是「遠非如此」，還是「真的不行」。你只有去熱愛點什麼，才能確認是「生活沒意思」，還是「自己太乏味」。你只有邁出了腳步，才能知道橫在面前的石頭是「絆腳的」，還是「墊腳的」。

就像作家周國平說的那樣：「就算人生是齣悲劇，我們也要有聲有色地演這齣悲劇，不要失掉了悲劇的壯麗和安慰；就算人生是個夢，我們也要有滋有味地做這個夢，不要失掉了夢的精緻和樂趣。」

"一輩子很長，如果不快樂，那就更長了。"



所以，不要和爛人爛事糾纏，不要忘了自己想要什麼，不要只走好走的路，不要把幸福寄託在別人身上，不要忽略了細微的感動，不要太早下定論，不要把時間浪費在解釋上。不要把最糟糕的一面留給最愛你的人，不要跟風去指責你完全不了解的人或事，不要把自己變成被戾氣裹挾的混蛋。要做一個「知足又上進，溫柔又堅定」的大人，要學會跟孤獨、委屈和失望相處，要學會自律、保持樂觀並懂得拒絕，要懷有熱情並充滿耐心。

在 Instagram 查看這則貼文 武田玲奈（@rena_takeda）分享的貼文 於 PDT 2019 年 9月 月 9 日 下午 4:07 張貼

要做你喜歡的事，做你覺得對的事，做你覺得值得的事，就算這些選擇在別人看來很傻、很虧、很不講理，但你自己明白，這些選擇足以對抗生活的「不爽」，成為你的「暗爽」。

1. 所謂「積極的心態」，就是哪怕自己不曾擁有，也能愉快地欣賞別人擁有；就是哪怕在風雨交加的黑夜裡孤獨前行，心裡也還能想著在地球上的某個地方正風和日麗。

2. 所謂「最好的狀態」，就是每天晚上都能乾乾淨淨、心安理得地入睡，每天早上都能清清爽爽、精神抖擻地醒來。

3. 所謂「很好的一生」，就是今天要做的事情都做了，今天要愛的人都愛了，今天想吃的東西都吃到了。

這個世界沒有世外，也沒有桃源，當你對生活懷有足夠的熱愛時，你實際上就找到了通往快樂星球的祕密通道。當你對喜歡的事情不遺餘力時，遺憾的事情就會越來越少；當你將好玩的東西塞滿了生活時，討厭的東西自然就沒了容身之地。

在 Instagram 查看這則貼文 武田玲奈（@rena_takeda）分享的貼文 於 PST 2020 年 1月 月 19 日 下午 8:13 張貼



1. 希望世界上所有的久處不厭都是因為「啊，你怎麼越來越可愛了」，而不是因為「算了算了，都已經在一起這麼久了」。

2. 希望所有的大齡男女還有不負此生的決心，而不是像個包裹一樣把自己隨便地寄出去。

3. 希望所有的中老年人還有追求愛情的勇氣和享受生活的熱情，而不必擔心被旁人說成「老不正經」。

4. 希望正在努力的年輕人能夠堅定地做自己，而不必介意被隨波逐流的人當成異類。

5. 希望內向的人有底氣拒絕某個人或者圈子，而不是勉為其難地成為面目模糊的某某。

你要快樂，不必正常；要活得漂亮，還要耐髒；要慢慢理解世界，還要慢慢更新自己；要及時清醒，還要事事甘心。

注定不能萬事如意的人生，就不祝你一帆風順了，我祝你乘風破浪。

願你保持熱愛，奔赴山海。

原文來自 / 《熱愛可抵歲月漫長，它是疲憊生活的英雄夢想》，作者：老楊的貓頭鷹 / 高寶出版



※BY JASMINE LEE

（完整文章請看VOGUE.com）

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