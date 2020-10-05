所謂的「我們」是複數！愛情最難的並不是在一起　而是在一起之後

各大書店TOP 1人氣作家肆一以「寂寞」為題，暢銷書《寂寞太近，而你太遠》給還在愛中掙扎、強忍著淚水，仍想要在愛情裡安身立命的你。那些不能言喻的、不敢張揚的話，都在肆一的文字裡了，心慌時就躲到這裡，終於，你有了一個遮風擋雨的地方。

▲愛情不是生命的全部。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）



一個人要先開心，兩個人才有可能會銘心



一個男人的告白：「你知道蛋糕上面都會裝點的花樣，對吧？像是草莓。它們都是用來搭配蛋糕本身的，愛情也是這樣，你不能把愛情拿來當生命的全部。」

一個人不能依賴另一個人的給予來得到快樂，這樣太不自然了，而且，也太不保險了。

終於，在連電話也轉了語音，按下了「停止通話」鍵之後，你這樣想著：「之後他會怎麼說呢？」「剛剛收訊不好」，很好；「我沒接到你的來電」，很好；「手機擺在包包裡，沒聽到」，這樣也很好。這些理由或許都是真的，但更確定的是，無論如何都記得要開心，你這樣提醒著自己。

這是你從前面幾段戀情總結出來的心得。如果說，之前瀕臨發狂的經歷有帶給你一些什麼的話，或許就是這件事。相處裡所有的小細微，其實都是一把小刀，每不開心一回，就往心上劃上一刀，一直要到最後遍體鱗傷了，才會發現再回不了頭，就連後悔都來不及。

▲兩個人在一起之後才是真正的考驗。（圖／翻攝自免費圖庫pixabay）



那些你曾經以為天會塌下來的事情，在失去了之後，才發現原來都只是無關緊要的小事罷了。



所以，你才開始學著不把刀拿在手上，不再用尖銳的方式去處理兩個人的關係，因為這樣不僅傷人，且不利己。

愛情裡常常是非難分，爭理、爭理，爭到最後不見的都是裡子，更何況不是黑白分明的模糊地帶，面紅耳赤並不是一種戀愛的方式。再者，愛情更沒有所謂的輸贏。

愛情是兩個人的，兩個人一起過日子、一起往前，但卻並不表示自己要依附著對方。所謂的「我們」，仍舊是複數，你們可以一起生活，但不是只能去過其中一個人的生活。你可以將對方的悲喜感同身受，但卻不用再當作是唯一的依歸。就像是找不到他的人，你的世界仍舊要繼續運作，你還是可以擁有屬於自己的開心。

一個人要先開心，兩個人才有可能會銘心。這是愛情裡很難的功課，你們有各自的生活，但卻不跟兩個人的生活起衝突，在一起的時候很好，但各自也能過得好。

在 Instagram 查看這則貼文 肆一（@fourone4141）分享的貼文 於 PDT 2020 年 7月 月 25 日 上午 12:35 張貼

這點很難做到，你當然知道。

要是簡單，你也不會之前敗仗了這麼多次。也不是那麼容易就可以學會，甚至說，一輩子都不可能學得會，愛情就是難在它的可變性，但也就是珍貴在它的獨特性。所以你只能努力去讓自己做得更好一些，而這一點，或許就是愛情成敗的關鍵。

相愛最重要的功課是包容，然後記得溫柔。而這裡頭就包含了挑選，什麼是該在意的、什麼又是不該責備的，一種關於愛裡頭的去蕪存菁，把鋒利的磨平，讓兩個人可以一起過得更好。至少你努力讓自己可以先做到。

也就像是你也知道，你不能要求別人給你愛，但卻希望自己給得起，並在別人給予的時候接受。這是你對自己的期望，不是對別人的。

關於寂寞…



1. 他轉身離開之後，寂寞高掛，像是不歇息的太陽，而你忘了自轉，於是不分晝夜被照耀著。寂寞成天閃亮，照得你終日天心慌。

2. 單身的痛苦不是在於自己是一個人，而是自己曾經是，兩個人。

3. 「好」不是愛情裡的主餐，而是配菜，沒有一個人會為了配菜上餐館。

4. 你怎麼樣都不懂，自己只是想要愛，而愛情卻常常讓你覺得自己很奢侈。

5. 「你還好嗎？」這句話是面照妖鏡，會反射出自己的原形，你的堅強與脆弱在它面前都無所遁形。

6. 他背叛了你，但不知怎地，你卻還是覺得是自己的錯。原來第三者最可怕的並不是奪走你的愛情，而是讓你否定自己。

7. 愛情最難的並不是「在一起」，而是「在一起之後」。

8. 原來自己是別人的愛情保險員，待時間一到，就要物歸原主，他會回到某個人的身邊。

9. 「好」從來都沒有足夠不足夠的問題，只有珍惜與不珍惜的差別。

10. 你曾經把自己給了他，即使最後分道揚鑣了，你仍然覺得自己的某些部分，從來都沒拿回來過。他是你的某一些部分青春，也是某一些你最專心無二的自己。

11. 那些你曾經以為天會塌下來的事情，在失去了之後，才發現原來都只是無關緊要的小事罷了。

12. 喜與悲並不是一種互補，也不是加減乘除，沒有他少一點、你就可以多一些，一個人無法用另一個人的悲傷來讓自己感到快樂。

原文出處／麥田出版《寂寞太近，而你太遠》 作者／肆一



※BY TIFFANY LEU

（完整文章請看VOGUE.com）

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