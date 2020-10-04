蔡康永「這是你的人生」超有感10金句：能使笨蛋變聰明的是學習

出了兩本關於「說話的藝術」的書，也出了兩本關於「情商」的書，節目裡時常被小S稱為「讀書人」的蔡康永，對於人生、人際關係、情緒都有獨特的見解，不像市面上的心靈雞湯一味正能量讀起來多少有些做作，蔡康永總能用一針見血卻帶點幽默的方式突破盲點，讓我們獲得能量的同時也忍不住會心一笑。今天我們蒐集了10篇超有感金句，如果你正面臨低潮、撞牆期，往下看或許你也能豁然開朗⋯⋯

▲（圖／蔡康永Facebook，下同）

－－「愛情消失時，別問『我做錯了什麼』。大部分的事，從地球自轉到馬桶漏水，都與對錯無關。別找理由怪自己。」



－－「拿著東西一定比較累，放下東西一定比較不累，越怕累，就越要計較，值得拿著的，才拿著；不值得拿的，趁早放掉。」



－－「司機不幸把車開進河，但他奮力救起你，你會感激，新聞會報導他。默默送你安全抵達的司機，你會忘記感激他，新聞也永不會報導他。陪你平靜生活的人，別視他為理所當然，記得在乎他，別讓他心冷。」



－－「有的人是真的無趣，但有的人只是懒得在我們面前有趣。」

－－「唯一能使笨蛋變聰明的，是學習。至於歲月，它只能使笨蛋 變成比較老的笨蛋。」



－－「翅膀硬了，不應該想飛嗎 ？難道應該躺平嗎 ？」



－－「我們也許對某個朋友總是嫌棄，嫌棄他不夠精明不夠上進。不過事情是這樣子的，如果他有那麼精明那麼上進，會不會，他早就不是我們的朋友了 ？」

－－「如果忍不住就是要崇拜有錢人，也請崇拜他賺錢的能力，而不必崇拜他的錢。崇拜能力、起碼他的能力還可能對你有啟發；至於他的錢，沒有什麼好崇拜的，除非他要給你。」



－－「很多人說他們不在乎過程，只在乎結局。嗯，是哦，如果你打算只在乎結局的話，容我提醒你：人生的結局，就是死而已。」



－－「如果去迪士尼樂園，被告知只會來這一次，就再也不能來，難道我們不會用盡全力的大玩特玩嗎 ？如果會，我們的人生也是這樣哦。我們只會活這一次。」



※BY INNA CHOU

（完整文章請看VOGUE.com）

延伸閱讀：

所謂的「我們」是複數，你們可以一起生活，但不是只能去過其中一個人的生活



「你無法令一個人變得快樂，快樂是自己的責任。」威爾史密斯will smith夫婦同甘共苦23年婚姻愛情觀金句



更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》

※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。