讓日人驚豔的「招財配色」　訂製牛皮長夾收納零錢、發票輕鬆分類

連日本人都驚艷的高質感牛皮長夾，來自台灣Story Leather！訂製專屬你的「招財配色」，四/六層零錢分隔收納零錢、發票，一秒輕鬆分類，1600種時髦皮革選色組合，作為禮物也好適合！

觀察一個人的生活態度與品味，從皮夾便能看出許多端倪：混亂的零錢、超商點數和發票，讓每次結帳和收納都成為手忙腳亂、有失格調的罪魁禍首。還好有台灣皮革品牌Story Leather的訂製長夾，將零錢收納化繁為簡，推出將零錢包分隔四層收納，不只可以將1塊、5塊、10塊、50塊分區收納；另一款六層收納長夾，超商點數和發票雜物都能一次收入，兩款皆有1600種配色組合，讓你訂製專屬的「招財配色」小牛皮長夾，成為最具個人品味代表的時尚配件。

訂製專屬「招財配色」！比精品更稀有，1600多種配色隨心設計



挑長夾像在踩地雷，收納設計好的不一定有喜歡的配色，甚至選不到幸運招財色，只能忍痛放棄？Story Leather訂製長夾霸氣推出1600多種配色，將高級訂製服概念貫穿皮夾設計，正如同時尚穿搭自己決定，訂製長夾不只能自行設計內外皮革顏色，還能烙上自己的名字，讓你的長夾成為世界上絕無僅有的珍稀精品，展現獨特品味！

日本人也意外愛用！六格零錢長夾，迅速收納更整齊



Story Leather訂製長夾的高級質感，甚至連對品味挑剔的日本人都驚豔，選用小牛皮革訂製，精心設計的六格零錢收納長夾更是剛好符合日本幣別的分類需求，細緻周到的車工，分隔夾層與外拉鍊的布邊只有不到1cm的距離，所以怎麼甩零錢也不會撒出，更貼心的是另設計一個拉鍊收納袋，把錢包裡的小祕密私藏於此，如此考究細節的設計，唯有Story Leather訂製長夾才能做到完美。

訂製長夾打開共有四層風琴袋，中間二層風琴袋皆有中間隔板，可以依照需求選擇4層或是6層，收納1塊、5塊、10塊、50塊和零錢發票，前後二層風琴袋內各有4個信用卡層與1個夾層，及便是千元新鈔平放收納至風琴夾層內，亦不會扭曲皺褶。

想展現獨特設計品味，又能優雅從容地收納零錢，Story Leather訂製長夾絕對能給妳一個夢寐以求的完美皮夾！



※BY DIANE TSAI

（完整文章請看VOGUE.com）

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