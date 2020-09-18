fb ig video ETtoday search mobile

讓日人驚豔的「招財配色」　訂製牛皮長夾收納零錢、發票輕鬆分類

>

連日本人都驚艷的高質感牛皮長夾，來自台灣Story Leather！訂製專屬你的「招財配色」，四/六層零錢分隔收納零錢、發票，一秒輕鬆分類，1600種時髦皮革選色組合，作為禮物也好適合！

 觀察一個人的生活態度與品味，從皮夾便能看出許多端倪：混亂的零錢、超商點數和發票，讓每次結帳和收納都成為手忙腳亂、有失格調的罪魁禍首。還好有台灣皮革品牌Story Leather的訂製長夾，將零錢收納化繁為簡，推出將零錢包分隔四層收納，不只可以將1塊、5塊、10塊、50塊分區收納；另一款六層收納長夾，超商點數和發票雜物都能一次收入，兩款皆有1600種配色組合，讓你訂製專屬的「招財配色」小牛皮長夾，成為最具個人品味代表的時尚配件。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

訂製專屬「招財配色」！比精品更稀有，1600多種配色隨心設計

挑長夾像在踩地雷，收納設計好的不一定有喜歡的配色，甚至選不到幸運招財色，只能忍痛放棄？Story Leather訂製長夾霸氣推出1600多種配色，將高級訂製服概念貫穿皮夾設計，正如同時尚穿搭自己決定，訂製長夾不只能自行設計內外皮革顏色，還能烙上自己的名字，讓你的長夾成為世界上絕無僅有的珍稀精品，展現獨特品味！

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

日本人也意外愛用！六格零錢長夾，迅速收納更整齊

Story Leather訂製長夾的高級質感，甚至連對品味挑剔的日本人都驚豔，選用小牛皮革訂製，精心設計的六格零錢收納長夾更是剛好符合日本幣別的分類需求，細緻周到的車工，分隔夾層與外拉鍊的布邊只有不到1cm的距離，所以怎麼甩零錢也不會撒出，更貼心的是另設計一個拉鍊收納袋，把錢包裡的小祕密私藏於此，如此考究細節的設計，唯有Story Leather訂製長夾才能做到完美。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

訂製長夾打開共有四層風琴袋，中間二層風琴袋皆有中間隔板，可以依照需求選擇4層或是6層，收納1塊、5塊、10塊、50塊和零錢發票，前後二層風琴袋內各有4個信用卡層與1個夾層，及便是千元新鈔平放收納至風琴夾層內，亦不會扭曲皺褶。

▲▼ 。（圖／記者VOGUE攝）

想展現獨特設計品味，又能優雅從容地收納零錢，Story Leather訂製長夾絕對能給妳一個夢寐以求的完美皮夾！

※BY DIANE TSAI

（完整文章請看VOGUE.com

延伸閱讀：

行家才懂得入手！30款精品迷你卡夾零錢包推薦，實用率與回購率極高！

購包夢幻指標！古馳gucci經典酒神包、人氣1955 horsebit系列，燒遍時尚圈的五大火紅包款

更多精彩報導，詳見《VOGUE網站》
※本文由VOGUE雜誌授權報導，未經同意禁止轉載。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

VogueTaiwan, StoryLeather, 牛皮長夾, 訂製長夾, 訂製, 收納零錢, 分類
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

地表最會製造浪漫！天生戀愛高手星座TOP3　冠軍不是雙魚

地表最會製造浪漫！天生戀愛高手星座TOP3　冠軍不是雙魚

世上最好用的護唇膏來了！一條才248元　連「海溝唇紋」都能撫平

世上最好用的護唇膏來了！一條才248元　連「海溝唇紋」都能撫平

「在哪裡跌倒，就在那躺下」用幹話包裝的心理學　句句說進心坎裡

「在哪裡跌倒，就在那躺下」用幹話包裝的心理學　句句說進心坎裡

安格斯12星座一周運勢9/14-9/20　獅子、摩羯、水瓶愛情成功率超高 小鬼潮牌AES官網剩6樣商品進入「無限期店休」　新品牌未公開先離開 讓人喜歡你的5個社交心理學小技巧！眼神交流時間很關鍵 使用168、52「輕斷食」沒效反而變胖？你可能犯了4個錯誤 護唇膏擦心酸？唇部保養3大NG迷思　磨砂膏可能過度去角質 1分鐘「法式陰道訓練」讓粗腰、蘿蔔腿都瘦了　5個理由女生都該練 「全新小棕瓶」快閃特價2499元！搽了和Ella一樣　奔4還像大學生

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面