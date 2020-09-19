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Selina靠「轉念」瘦身成功　每天狂按臉，最在意輪廓線

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▲▼Selina靠「轉念」瘦身成功。（圖／翻攝自Selina FB）

▲Selina分享放慢生活步調，狀態變得更好了。（圖／翻攝自Selina任家萱FB，以下同）

記者曾怡嘉 / 台北報導

Selina任家萱近來瘦身有成，早前更以迪奧花蜜大使之姿為保養品站台，狀態可說是100分。她分享最近將工作步調放慢，擁有較多時間體驗生活，雖說如此，臉上該做的保養也不會少，只要一回家就會立刻卸妝洗臉，立刻抹上保養品，不會讓臉晾在那太久。

▲▼Selina靠「轉念」瘦身成功。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲Selina瘦身有成，整個人小一圈。

她表示自從去年接觸迪奧再生花蜜系列後，至今已經用掉10罐，全新升級後的質地使用更舒適，搭配美容儀器在家嚕一嚕，幫助緊實臉部輪廓。她最在意臉頰和脖子的輪廓線，保養盡力就好，現在比較會試著看自己的優點，用什麼角度來看自己很重要。

身為乾性肌膚，很在意保養時的潤澤度，全新的精萃再生玫瑰微導精露，是精油但不黏膩， 是她一用愛上的原因。」此外，也透露私下的保養小秘訣，不僅用於臉部保養，脖子與胸前肌膚也一定要帶到，才能讓膚觸咕溜超柔嫩。

▲▼Selina靠「轉念」瘦身成功。（圖／翻攝自Selina FB）

▲該玩的要玩，每天也很勤奮的保養肌膚。

熱愛保養的Selina，現場不藏私地公開自創的「玫瑰捧花按摩法」，把自己的臉當成玫瑰花一樣呵護，洗完臉之後，取適量精華於手心先溫熱後，接著雙手把臉當成玫瑰捧花一樣，捧著臉向上按摩3分鐘，按完之後，整個臉都亮起來。

▲▼Selina靠「轉念」瘦身成功。（圖／翻攝自Selina FB）

▲近來熱愛料理，吃的健康最安心。

日前也因疫情關係，不小心胖了3-4kg，她靠著微調生活習慣，慢慢瘦下來，像是飲食吃得清淡、每天喝很多很多水，少攝取糖分，以地瓜、南瓜、燕麥為主食，以前一看到美食就會失去理智，吃到十二分飽，現在會提醒自己慢慢吃，當速度放慢，飽足感有了，就不吃了。

▲▼Selina靠「轉念」瘦身成功。（圖／翻攝自Selina FB）

▲飲食控制搭配各式運動，有益舒緩身心。

以往每次減重都用激烈方式，導致體重一直上上下下，之前雖然瘦下來了，但心中常有滿滿犧牲感，現在懂得轉念，告訴自己不是犧牲，而是讓自己身體變健康，開心的面對眼前的正向改變，減重才能長久下去。

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關鍵字：

任家萱, selina, dior, 花蜜, 保養, 按摩, 瘦身, 飲食
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