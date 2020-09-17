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台灣永續之光！DYCTEAM聯手WEAVISM「無毒潮衣」吊牌能長出植栽

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▲台灣品牌DYCTEAM與WEAVISM首次聯手發佈秋冬系列，以永續為主軸展開 。（影／記者鮑璿安攝）

記者鮑璿安／台北報導

台灣品牌DYCTEAM與WEAVISM 首次合體於今（17日）舉辦秋冬發表，還記得5月時部長陳時中在台南行背上WEAVISM虱目魚包，因而一夕間詢問度破表，本季則回歸潮流機能與永續結合，就連吊牌都能埋進土中長出植物；DYCTEAM也順應這一理念，以海洋廢棄漁網回收再製的回收尼龍面料製作單品，讓人看見台灣品牌的全新樣貌。

▲▼ DYCTEAM與WEAVISM 。（圖／品牌提供）

▲▼ DYCTEAM與WEAVISM 。（圖／品牌提供）

▲▼ DYCTEAM與WEAVISM 。（圖／品牌提供）

▲WEAVISM織本主義潮流部分延續拿手的異材質拼接風格，加入「七彩炫光識別勳章」，（圖二）組合式高領連帽背心，NT$4,280 。（圖／品牌提供）

WEAVISM織本主義本季以松本大洋的經典漫畫《惡童當街》為主題，建立雙支線「善惡並存」，主系列承襲以往的潮流機能風格，全新實驗性支線 WEAVISM Eco系列 , 則以永續機能概念出發。潮流設計中延續拿手的異材質拼接風格，以及多口袋可拆卸的機能特性，像是外套以及褲子的口袋拆下可以裝備到飛行背心上；還在服飾中注入「七彩炫光識別勳章」以立體刺繡搭配由極細玻璃珠建構的反光基底，識別勳章可拆卸再扣在其他單品上，也藉此與Eco系列區分。

▲▼ DYCTEAM與WEAVISM 。（圖／品牌提供）

▲▼ DYCTEAM與WEAVISM 。（圖／品牌提供）

▲Eco系列色彩更加簡潔，以永續為設計重點，摩斯密碼織標區別款式。（圖／品牌提供）

主張永續機能的Eco系列色彩更加簡潔，原料來源選用可生物分解、回收、重製，而布料的機能亦必須由全物理性或環保無毒的化學製程來達成，採用低調的摩斯密碼織標區別款式，低調之餘散發神秘感。本季還有一項特別之處，就是與BenQ 旗下的織物品牌Xpore聯手，開發採用同時兼具環保與高防水高透濕的Xpore 薄膜技術打造三款外套。而通常買完即棄的吊牌，這次特別與台灣手工造紙團隊蕪蕪紙創監製開發「金魚草」種子紙，讓客人可將其埋在土裡種出植栽，也是美化環境的體現。

▲▼ DYCTEAM與WEAVISM 。（圖／品牌提供）

▲▼DYCTEAM與WEAVISM 。（圖／品牌提供）

▲▼DYCTEAM與WEAVISM 。（圖／品牌提供）

▲DYCTEAM今年挑戰「回收紗」與「有機棉」等素材製衣，（圖一）單寧緹花海洋紋漸層外套，NT$4,980 。（圖／品牌提供）

DYCTEAM今年挑戰「回收紗」與「有機棉」等素材，像是以海洋廢棄漁網回收再製的回收尼龍面料，搭配C0無氟撥水機能特性，為的就是哪怕外套真的破損無法穿著，品牌設計期許單品能再次回收，PP纖維讓它即便燒毀都不會產生有毒物質，埋在土地中也能繼續分解。另外，像是替代生物羽絨可分解可持續性的PP保暖棉科技素材，代替民眾熟悉的羽絨、鵝絨材質，盡可能減少對地球的傷害。

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關鍵字：

DYCTEAM, WEAVISM, 台灣, 潮牌, 潮流, 永續, 生活
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