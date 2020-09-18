別再偷舔巧克力粉了！美祿壓縮成「方塊」　一口吃下變爆紅小零食

編輯／Emily 圖／翻攝自IG@crackssnack、@miloenergyclube
雀巢推出的美祿巧克力是很多人常喝的飲品，比起直接沖泡來喝，把手指沾滿美祿粉，直接舔來吃感覺更美味。其實想吃美祿粉不用這麼困難，有一款「美祿能量方塊」直接將巧克力粉壓縮成一個小方塊，剛好適合一口吃下去，方便的設計讓它直接成為爆紅零食。
想要泡一杯好喝的巧克力，美祿是很多人的首選，甜甜的巧克力牛奶味讓人上癮，但其實這種沖泡飲品的粉末才是精髓，不管是大人還小孩，常常會忍不住直接舔來吃，把手指放進巧克力粉、奶粉之中，沾起來吃味道更濃郁，而「美祿能量方塊」正好滿足了大家的心願。
「美祿能量方塊」直接把巧克力粉壓縮，變成一個方塊狀零食，放入口中讓它漸漸融化，就像直接吃巧克力粉一樣誘人，小巧的尺寸攜帶也很方便，絕對讓你一口接一口停不下來，除了直接吃，也能一次把三、四塊放入熱水、熱牛奶裡沖泡，變成暖暖的飲品。
身為巧克力控，對於這種零食完全沒有抵抗力，最近來自韓國好麗友ORION家的熱門零食「烏龜餅乾」，居然也推出「巧克力吉拿棒」新口味！多層的脆片變成咖啡色，視覺上就能感受到香濃巧克力味，原本以玉米濃湯、麻辣等鹹口味受到歡迎的零食，竟然推出甜的口味，讓人超想吃看看。
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