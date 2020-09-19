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現實生活珠寶買不下手　玩《動森》珍珠戴到過癮

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▲▼TASAKI動物森友會 。（圖／公關照）

▲《集合啦！動物森友會》人物戴上TASAKI珍珠可愛極了。（圖／TASAKI提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

任天堂遊戲《集合啦！動物森友會》熱度不減，尤其結合時尚元素的人物，讓人滿足不斷換裝的慾望，就連現實生活中想下手但需考慮許久的珠寶，也能在遊戲中輕易戴上了，日本珠寶品牌TASAKI加入陣容，將旗下6款珠寶融入其中，男、女主角都能戴著珍珠時髦一下。

▲▼TASAKI動物森友會 。（圖／公關照）

▲遊戲中男、女角色都能換上TASAKI問世10周年的balance系列或comet系列。

在《集合啦！動物森友會》中亮相的TASAKI珠寶，以今年歡度問世10周年的balance系列為主，平衡木造型的橫桿上點綴3顆或5顆珍珠，無論是戒指或項鍊辨識度都很高，另一款為彗星造型的comet項鍊，與遊戲中人物服裝搭配超級卡哇伊，也小小滿足在現實生活中對精品的嚮往。

▲▼TASAKI動物森友會 。（圖／公關照）

▲▼TASAKI動物森友會 。（圖／公關照）

▲TASAKI為《集合啦！動物森友會》導入6款珠寶供遊戲玩家替換。

《集合啦！動物森友會》顯然已成為名牌宣傳的最好平台，時尚品牌MM6 Maison Margiela也將2020早秋新裝在遊戲中上架，款式包括有MM6 Logo點綴的帽子、長袖緊身衣、公主裙裝等，森友們到商店裡的輸入MM6服裝編碼，即可下載最新服裝。

▲▼ MM6 。（圖／公關照）

▲MM6 Maison Margiela2020早秋新裝在《集合啦！動物森友會》也現蹤。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

TASAKI, 珍珠, 動物森友會, MM6
fashion.net

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