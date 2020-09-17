吳卓源不會畫畫用顏料亂噴做包　林哲熹自曝喜歡穿「裙子」

▲吳卓源不會畫畫用噴墨設計包包，林哲熹自曝喜歡穿女裝！ （影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

鄉民女神吳卓源（Julia Wu）、男星林哲熹今（17日）出席MICHAEL KORS最新客製化包包「MK MY WAY」活動，搶先體驗親自繪製專屬的包款，吳卓源坦言本身不太會畫畫，所以用噴墨方式來發揮，林哲熹則是相反，他表示平常就很喜歡改造、亂畫衣服鞋子，這次用了綠色顏料在包包畫上名字縮寫，被問及用色原因，他答道：「有老師指點最近多用點綠色比較好，這樣會不會太迷信？」逗樂現場。

▲吳卓源、林哲熹今出席MK MY WAY客製化包包活動。（圖／品牌提供）



剛開完演唱會的吳卓源也沒空閒著，依然是趕場參加時尚活動，今天來到MK MY WAY客製化包包活動以一身低調的黑色西裝連身褲裝扮亮相，走得是她私下比較喜歡的酷Girl俐落風格，將焦點放在手中秋冬新系列「Hendrix」包款，以及上頭可愛的「JU」塗鴉，吳卓源分享這次客製化包包選擇運用繽紛的「噴墨」概念原因，「純粹是因為我不會畫畫」，非常可愛。

▲9／18至9／20於台北101 2樓店面展開「MK My Way 」客製化包款活動。（圖／品牌提供）

▲吳卓源不喜歡和另一半用情侶單品，但是和粉絲可以用一樣的Style！（圖／記者王則絲攝）



MICHAEL KORS是吳卓源從留學生時期就接觸過的品牌，那時曾買過一個MK的藍色荔枝皮中夾讓她很難忘，因為當時身為窮學生，還是願意為它存很久的錢。吳卓源也提到自己曾經客製過很多東西，但是被問及是不是一位會客製化小東西和男友一起用的女生，她馬上極力反駁：「我絕對不是！做完我一定自己用，我沒有要跟別人分享的！」對於情侶單品比較排斥一些，「不過如果我客製化一些東西我會想跟粉絲們一起用。像是最近演唱會的周邊有自己剪成比較個性的設計，很多粉絲看到也想學，在想要不要做一個教學影片，比較Prefer跟粉絲們一起有一樣的Style！」

▲林哲熹透露最近喜歡綠色是有「老師指點」。（圖／品牌提供）



而實力演員林哲熹今天則是選擇以自己看上已久的包作為畫布，用綠色顏料畫上簡單的JC圖案，然而選用綠色的背後其實是有原因的，他坦言：「有老師指點最近多用點綠色，對各方面都比較好。」講完自己還不好意思地說：「會不會太迷信？」急忙解釋：「是因為覺得綠色很靠近大自然。」

▲林哲熹自曝喜歡買女裝、買女包，還會穿裙子！（圖／記者王則絲攝）



與吳卓源恰恰相反，林哲熹說自己平常就很喜歡自己剪衣服、畫東西，所以感覺頗熟悉，因為對於穿著端看心情變化，但是提到是不是一個喜新厭舊的人，他反而答道：「其實不會耶，我覺得我是喜新『戀』舊。」訪問中還自爆：「自己本身其實也會買女裝、女包，裙子很漂亮啊。」認為穿裙子很涼很舒服，走在路上的話「我覺得OK啊！」

▲吳卓源今日手上包款「Hendrix」，NT＄17,500。（圖／記者王則絲攝）



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