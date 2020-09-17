fb ig video ETtoday search mobile

吳卓源不會畫畫用顏料亂噴做包　林哲熹自曝喜歡穿「裙子」

>

▲吳卓源不會畫畫用噴墨設計包包，林哲熹自曝喜歡穿女裝！ （影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

鄉民女神吳卓源（Julia Wu）、男星林哲熹今（17日）出席MICHAEL KORS最新客製化包包「MK MY WAY」活動，搶先體驗親自繪製專屬的包款，吳卓源坦言本身不太會畫畫，所以用噴墨方式來發揮，林哲熹則是相反，他表示平常就很喜歡改造、亂畫衣服鞋子，這次用了綠色顏料在包包畫上名字縮寫，被問及用色原因，他答道：「有老師指點最近多用點綠色比較好，這樣會不會太迷信？」逗樂現場。

▲MK客製化包款活動。（圖／品牌提供）

▲吳卓源、林哲熹今出席MK MY WAY客製化包包活動。（圖／品牌提供）

剛開完演唱會的吳卓源也沒空閒著，依然是趕場參加時尚活動，今天來到MK MY WAY客製化包包活動以一身低調的黑色西裝連身褲裝扮亮相，走得是她私下比較喜歡的酷Girl俐落風格，將焦點放在手中秋冬新系列「Hendrix」包款，以及上頭可愛的「JU」塗鴉，吳卓源分享這次客製化包包選擇運用繽紛的「噴墨」概念原因，「純粹是因為我不會畫畫」，非常可愛。

▲MK客製化包款活動。（圖／品牌提供）

▲9／18至9／20於台北101 2樓店面展開「MK My Way 」客製化包款活動。（圖／品牌提供）

▲吳卓源、林哲熹。（圖／記者王則絲攝）

▲吳卓源不喜歡和另一半用情侶單品，但是和粉絲可以用一樣的Style！（圖／記者王則絲攝）

MICHAEL KORS是吳卓源從留學生時期就接觸過的品牌，那時曾買過一個MK的藍色荔枝皮中夾讓她很難忘，因為當時身為窮學生，還是願意為它存很久的錢。吳卓源也提到自己曾經客製過很多東西，但是被問及是不是一位會客製化小東西和男友一起用的女生，她馬上極力反駁：「我絕對不是！做完我一定自己用，我沒有要跟別人分享的！」對於情侶單品比較排斥一些，「不過如果我客製化一些東西我會想跟粉絲們一起用。像是最近演唱會的周邊有自己剪成比較個性的設計，很多粉絲看到也想學，在想要不要做一個教學影片，比較Prefer跟粉絲們一起有一樣的Style！」

▲MK客製化包款活動。（圖／品牌提供）

▲林哲熹透露最近喜歡綠色是有「老師指點」。（圖／品牌提供）

而實力演員林哲熹今天則是選擇以自己看上已久的包作為畫布，用綠色顏料畫上簡單的JC圖案，然而選用綠色的背後其實是有原因的，他坦言：「有老師指點最近多用點綠色，對各方面都比較好。」講完自己還不好意思地說：「會不會太迷信？」急忙解釋：「是因為覺得綠色很靠近大自然。」

▲吳卓源、林哲熹。（圖／記者王則絲攝）

▲林哲熹自曝喜歡買女裝、買女包，還會穿裙子！（圖／記者王則絲攝）

與吳卓源恰恰相反，林哲熹說自己平常就很喜歡自己剪衣服、畫東西，所以感覺頗熟悉，因為對於穿著端看心情變化，但是提到是不是一個喜新厭舊的人，他反而答道：「其實不會耶，我覺得我是喜新『戀』舊。」訪問中還自爆：「自己本身其實也會買女裝、女包，裙子很漂亮啊。」認為穿裙子很涼很舒服，走在路上的話「我覺得OK啊！」

▲MK。（圖／記者王則絲攝）

▲吳卓源今日手上包款「Hendrix」，NT＄17,500。（圖／記者王則絲攝）

►曾之喬含淚不捨小鬼仍專業帶貨VIVA包　陳昊森曝隨身攜帶超神奇小物

►高圓圓產後最狂復出！40歲媽咪也能與超模貝拉哈蒂德並列C位

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

Michael Kors, MK, 吳卓源, 林哲熹, 客製化, 客製化包款, MK MY WAY
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

地表最會製造浪漫！天生戀愛高手星座TOP3　冠軍不是雙魚

地表最會製造浪漫！天生戀愛高手星座TOP3　冠軍不是雙魚

奧斯塔羅12星座一周運勢0914-0920　雙魚心情不好就敗家、天蠍感情出現裂痕

奧斯塔羅12星座一周運勢0914-0920　雙魚心情不好就敗家、天蠍感情出現裂痕

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

12生肖農曆八月運勢0917-1016　虎開始走好運、龍財運爆發

「在哪裡跌倒，就在那躺下」用幹話包裝的心理學　句句說進心坎裡 世上最好用的護唇膏來了！一條才248元　連「海溝唇紋」都能撫平 小鬼潮牌AES官網剩6樣商品進入「無限期店休」　新品牌未公開先離開 專業化妝師曝女生常犯的「底妝錯誤」，你中了幾個呢？ 1分鐘「法式陰道訓練」讓粗腰、蘿蔔腿都瘦了　5個理由女生都該練 幫你畫重點！2020年百貨首波週年慶「最殺優惠整理」一篇看明白 安格斯12星座一周運勢9/14-9/20　獅子、摩羯、水瓶愛情成功率超高

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面