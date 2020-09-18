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「全新小棕瓶」快閃特價2499元！搽了和Ella一樣　奔4還像大學生

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記者李薇／台北報導

S.H.E成員Ella從2001年出道，至今已經有19年，已經39歲的她歷經結婚、生子的階段，升為職業婦女不但要忙於工作，更是要照顧家庭，但不管生活再忙碌，每次現身亮相，肌膚依舊完美無瑕，幾乎看不到一條細紋，還越活越美，關鍵就是在保養。

▲Her和她 雅詩蘭黛小棕瓶。（圖／Her）

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對於肌膚保養，Ella從來不馬虎，甚至連喝醉了也要做好卸妝清潔，塗完保養品才能安心睡，可見保養真的時時刻刻都會做好做滿，連老公都跟著保養，「我和先生每天都離不開小棕瓶，一個人一個月就會用完一瓶，試用過這次新一代的小棕瓶，發現質地更輕盈之外，也很好吸收，能立刻感受它為肌膚帶來的美好變化。」

Ella甚至說：「誠心地告訴大家，這一輩子可以錯過任何事情，一份工作、一場電影、甚至是一場約會，但是絕對不能錯過的就是雅詩蘭黛小棕瓶！」可見她有多愛用。 

▲ELLA,雅詩蘭黛,小棕瓶,保養,Her和她。（圖／公關照）

▲Ella最愛雅詩蘭黛的小棕瓶。（圖／翻攝Ella臉書）

雅詩蘭黛全新「特潤超導全方位修護露」質地更輕盈，能促使肌膚迅速吸收，強化抵禦力，讓肌膚不被外界環境中侵襲因子傷害；每次使用一滴管，就可以釋放滿滿水分吸收到肌膚底層，擁有煥然新生的緊緻肌膚新體驗，隔天早上都會覺得肌膚更加飽滿潤澤。

▲Her和她 雅詩蘭黛小棕瓶。（圖／Her） 

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Ella, 雅詩蘭黛, 小棕瓶, 特潤超導全方位修護露, Her和她, Her
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