聞到公主味道！南韓「迪士尼香氛」貝兒白玫瑰、樂佩洋甘菊好療癒

▲南韓香氛品牌秀香（Soohyang）第二波迪士尼公主香氛小物來了 。（圖／翻攝自品牌IG）

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先前南韓香氛品牌秀香（Soohyang）推出以迪士尼公主為主題的香氛引發熱議，在粉絲敲碗下，終於迎來第二彈，此次延續愛麗兒、樂佩、貝兒、花木蘭以及茉莉 5位公主的人物屬性，增添了香薰蠟片與擴香瓶品項，顏值與實用功能兼具，夢幻到讓人荷包尖叫！

▲Soohyang 迪士尼公主香薰蠟片有浮雕形式剪影。（圖／翻攝自品牌IG）

秀香（Soohyang）迪士尼公主第二彈悄悄曝光，此次的香薰蠟片依舊以愛麗兒、樂佩、貝兒、花木蘭以及茉莉 5位公主為主角，在淡粉色外包裝上印製品牌Logo以及公主肖像區分香氣類別，從側邊輕輕拉開之後，就能看到白色的香薰蠟片，並且以浮雕形式呈現唯美的公主剪影，低調之餘散發迷人香氣。

▲5位迪士尼公主有對應香氣，茉莉公主加入茉莉花；貝兒公主採用優雅白玫瑰與蘭花輔助香氣，約台幣616元。（圖／翻攝自品牌官網）

而香味部分也相當講究，像是茉莉公主就如其名，運用茉莉花加點肉桂中和香氣，尾韻相當有層次感；而長髮公主「樂佩」，象徵天真爛漫的個性，則以洋甘菊與橙花相佐；貝兒公主採用優雅白玫瑰與蘭花輔助香氣，高潔芳香，不分年齡會喜愛；或是堅毅的花木蘭，專門使用了雪松、檀木這類中性香氣，除了具有東方特色之外，聞起來不刺鼻，男女皆可使用。除了香薰蠟片也有擴香瓶提供選擇，可以放在家中一角自帶香氣，外觀上是簡約的透明瓶身，貼著5位公主的畫像，一字排開相當療癒。

▲另也推出擴香品項，約台幣1850元。（圖／翻攝自品牌官網）