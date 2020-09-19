囤50塊是基本盤！30元「印度神皂」網路爆紅　洗後痘痘立刻退散

記者李薇／綜合報導

即使沐浴乳、洗面乳款式很多又多元，但仍然有不少人喜歡「皂」洗起來的潔淨感，網路上就有一款「印度神皂」，不但洗起來保濕又潤澤，更重要的是很多人使用後痘痘都會都會跟著消下去，因此吸引不少人囤貨，一次就是40、50顆的買。

▲印度神皂很多人都是買起來囤。（圖／美妝公社）



在《美妝公社》爆紅的「印度神皂」之所以受到很多人的歡迎，是因為用起來真的相當厲害，盤點一下網路的評價，幾乎都是好評不斷，「印度深綠皂對改善背痘蠻有效的，我洗一周痘痘少了一半」、「我買給男友洗，一洗也5、6年了」、「我用好幾年了，洗頭、洗臉、洗身體」。

▲網友秀出戰利品。（圖／美妝公社）



不只是買來自己用，還有人一買就是30、50顆，就怕它缺貨，還有人是家庭、用量大，所以都會一次買很多起來囤貨，尤其看到優惠很值得一次買起來，同時還可以省下運費，超級划算。

▲滿滿一桌的印度神皂。（圖／美妝公社）



Medimix是來自印度的品牌，是採用天然草本的成分製作，帶有淡淡的藥草香氣，洗起來很療癒；也有很多款式可以挑選，淺綠色是一般敏感肌、綠色是痘痘肌、美白可選橘色款，按照不同的肌膚需求來入手，CP值超高。

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「Her和她」也引進Medimix美黛詩綠寶石皇室藥草浴美肌皂，並推出18入一組超殺價，含橘色草本檀香皂、淺綠色草本寶貝皂、深綠色草本美膚皂各6入，每個125g，原價4140元，優惠價只要558元，平均每塊香皂只要31元，快揪姊妹、同事一起入手，快閃特賣只到9月21日中午，趕緊把握時間下單囉！