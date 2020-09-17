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林映唯扮綠茶婊被觀眾痛罵　蔡凡熙出門必備護手霜卻是拿來「吃」？

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 ▲小美林映唯扮綠茶婊被觀眾罵，蔡凡熙出門必備護手霜原因超逗趣。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

主演近期強檔電影《可不可以，你也剛好喜歡我》的林映唯（小美），與男星蔡凡熙今（17日）現身MICHAEL KORS「MK MY WAY」客製化包包活動晚間酒會現場，除分享自己親手繪製的MK老花包，也順便和大家聊聊近況。

▲MK 客製化包款活動 林映唯、蔡凡熙。（圖／品牌提供）

▲林映唯（小美）出席MK MY WAY客製化包款活動。（圖／品牌提供）

小美穿上秋冬款駝色風衣，不過為因應秋老虎炎熱的天氣把袖子拆下來，一樣帶有秋意卻涼快許多，今天製作的MK客製化包款，利用了名字小美字母M以及「Together」來傳達簡單意念，「Together」也能拆解成「To Get Her」，「希望大家在人生道路上的追求都能夠獲得力量。」關於「客製化」這件事小美也展現了十足的少女心，表示任何東西如果有可以繡名字、印字母的服務都會想試！

▲MK客製化包款活動 小美林映唯、蔡凡熙。（圖／記者王則絲攝）

▲小美主演電影《可不可以，你也剛好喜歡我》上映後，收到許多特殊回應。（圖／記者王則絲攝）

而由於在最近上映電影《可不可以，你也剛好喜歡我》中小美飾演角色的關係，常引起觀眾們入戲太深，甚至在某次映後，有人對著小美大罵：「你怎麼那麼壞！」社群上也收到過很多私訊，諸如：「妳是不是演一個綠茶婊」、「你很壞、心機很重」、「你是不是搶朋友男友的人。」

▲MK客製化包款活動 小美林映唯、蔡凡熙。（圖／記者王則絲攝）

▲MK客製化包款活動 小美林映唯、蔡凡熙。（圖／記者王則絲攝）

▲小美今日繪製的包款，NT＄12,800（為客製化前乾淨包包價錢）。（圖／記者王則絲攝）

中秋佳節腳步接近，小美提到最近工作壓力很大，回家就想吃月餅犒賞自己，一天會吃個一顆，猶豫了一下說：「恩，有時候兩個。」現在除了多攝取肉類、蛋白質來補足肌肉量，並沒有特別做飲食控管，體態卻依然維持非常纖細，但小美卻坦言：「我很容易胖！只是我的臉會騙人，不管怎麼胖都不會胖到臉，而且我很會穿衣服！」

▲MK 客製化包款活動 林映唯、蔡凡熙。（圖／品牌提供）

▲蔡凡熙今日出席MK MY WAY客製化包款活動。（圖／品牌提供）

蔡凡熙今日則是在男士系列方型包上畫了簡單的名字縮寫KC（Kent Cai），晚間逛店時也看上了這款最新的女生包款Hendrix，「我媽是一個包控，我覺得很適合她。」表示媽媽還是排在情人之前，展現乖兒子的孝順溫暖。問及私下是否也喜歡客製化的物品，蔡凡熙說道：「我自己蠻喜歡客製化的一些飾品，或者是鞋子的話，我自己蠻想自己畫鞋子的！」

▲MK客製化包款活動 小美林映唯、蔡凡熙。（圖／記者王則絲攝）

▲蔡凡熙爆料自己有咬指甲的習慣，竟然是靠擦「護手霜」來改善。（圖／記者王則絲攝）

關於平常的消費習慣，蔡凡熙直言：「我是看到喜歡就會直接買，買了就走了，不會逗留。」因為他覺得逗留只會猶豫，一猶豫就會越想越多。今天蔡凡熙還分享了日常出門時身上必備的物品，他提到自己的東西非常少，出門只要10分鐘，只會帶手機、鑰匙、錢包，但他忽然想到：「最近有多一個新東西，最近喜歡擦護手霜。」爆料自己其實本身會咬指甲，為了想把這個壞習慣改掉才開始擦護手霜，因為臭臭的就不會想咬，近期實驗下來他表示：「我覺得有用，最近慢慢在改善了，不錯！」背後原因實在太逗趣。

▲MK客製化包款活動 小美林映唯、蔡凡熙。（圖／記者王則絲攝）

▲MK客製化包款活動 小美林映唯、蔡凡熙。（圖／記者王則絲攝）

▲蔡凡熙今日選用的包款，NT＄12,400。（圖／記者王則絲攝）

▲MK客製化包款活動 小美林映唯、蔡凡熙。（圖／記者王則絲攝）

▲蔡凡熙為媽媽挑選的包款，NT＄17,500。（圖／記者王則絲攝）

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關鍵字：

MK, MICHAEL KORS, 客製化包款, 客製化, MK MY WAY, 小美, 林映唯, 蔡凡熙, 可不可以你也剛好喜歡我
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