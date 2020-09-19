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運動後到底能不能飲食？營養師解密：吃得對更有助瘦身減脂

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▲▼運動後飲食？營養師：吃對有助減脂。（圖／翻攝IG）

▲「運動後到底該不該吃東西？」是許多減肥人心中的困惑。（圖／翻攝IG@babebani、@midoricoo）

編輯／Amanda

人人都知道，減肥不外乎就是管住嘴、邁開腿，做好飲食控制再搭配運動，就是成功的不二法門。而真的開始運動後，一定有很多人也有這個疑問：運動後到底可不可以、該不該吃東西？針對這個問題，營養師揭秘一定要吃，吃得對的話，還有助於瘦身減脂。

為了避免運動期間不舒服，大部分人運動前都不會吃太多食物，運動完後又往往會感到飢餓，但很多人就怕運動後吃東西會把好不容易消耗的熱量又補回來，努力做運動變成徒勞無功，而完全不敢吃東西。營養師提醒，其實正確的觀念是：運動後一定要吃！

▲▼運動後飲食？營養師：吃對有助減脂。（圖／翻攝IG）

▲有氧運動後更要補充蛋白質和碳水化合物。（圖／翻攝IG@hopisophie、@babebani）

營養師建議，運動後的飲食要包含蛋白質和碳水化合物，尤其是做有氧運動後，一定要補充食物的原因是，在運動過程中身體會消耗肝醣，而且大面積的有氧運動，會伴隨一部分的肌肉消耗，需要透過飲食為身體補充營養和能量，而碳水化合物的選擇建議避開精緻澱粉，可以燕麥、地瓜、玉米、南瓜或馬鈴薯等為主，搭配一根香蕉、一顆茶葉蛋或一杯豆漿，都是不錯的選擇。

做無氧運動的話，則建議要補充比較多的蛋白質，也因此大家常聽到做重量訓練的人都會喝高蛋白粉或高蛋白飲品，也可以搭配牛奶或豆漿，對肌肉的修補、合成都有很好的輔助效果，所以運動後記得要吃東西。

▲▼運動後飲食？營養師：吃對有助減脂。（圖／翻攝IG）

▲平時想吃又怕胖的零食、小點心可趁運動後吃。（圖／翻攝IG@hopisophie）

另外，營養師也特別提到，「運動後是最可以吃垃圾食物的時候」，像是運動後喝的豆漿，如果不喜歡喝無糖，喝有糖的也沒關係，又或是如果平時怕胖而不敢吃的小點心，比如泡芙或巧克力蛋糕，也可以趁運動後吃，因為運動後，肌肉會跟脂肪搶奪養分，所以運動後吃會比其他時間吃來的好一些。

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瘦身, 減肥, 減脂, 運動, 營養師, 有氧運動, 無氧運動, 重訓, 飲食
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