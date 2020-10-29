fb ig video ETtoday search mobile

仙女養成術／秋冬換季敏感？「膚質別」對症保養，養出水嫩透！

>

▲▼ 仙女養成術／秋冬換季敏感保養術 。（圖／記者黃克翔）

▲秋冬換季肌膚保養也很重要。（圖／記者黃克翔攝）

記者李薇／台北報導　圖／記者黃克翔攝、品牌提供

夏天漸漸進入秋季，天氣開始日夜溫差大，肌膚油脂分泌減少，肌膚隨著氣溫的改變，也開始變得容易敏感、泛紅、乾燥等問題紛紛出籠，只要對症下藥，針對肌膚的狀況給予適合的保養，肌膚也可以完美水嫩的度過這個換季過程。

敏感型肌膚：換季容易過敏、泛紅

敏感性的肌膚最容易感受到天氣的轉變，會跟著出現過敏的泛紅，乾癢、甚至會有痘痘的出現，這時可以挑選一些成分比較溫和，可以做到舒敏的單品，讓肌膚可以暫停不適的狀態，重現水嫩細緻的好膚況。

►推薦單品1：瑞昇 平衡滋養霜，60g，2,880元。

▲秋冬換季,保養,自然美,瑞昇,。（圖／品牌提供）

針對醫美術後設計的平衡滋養霜，溫和有效，裡面添加多種植物精華，包括金盞花油、荷荷芭油、甘草及洋甘菊萃取精華等，可以帶給肌膚鎮定舒緩，安撫換季時的乾燥泛紅，重現平滑細嫩的肌膚狀態。

►推薦單品2：自然美 積雪草新肌煥膚7天安瓶，3ml*7入，2,980元。

▲秋冬換季,保養,自然美,瑞昇,。（圖／品牌提供）

積雪草又名老虎草，據說老虎受傷的時候，會去找尋這類的草藥，透過樹汁幫助舒緩受傷的肌膚，也是最近非常風靡保養界的成分，而自然美推出積雪草新肌煥膚7天安瓶，高濃度的積雪草成份搭配玻尿酸，可以快速地為肌膚增強保濕屏障。

▲▼ 仙女養成術／秋冬換季敏感保養術 。（圖／記者黃克翔）

▲油性肌膚建議選擇清爽型產品。（圖／記者黃克翔攝）

油性肌膚：換季肌膚出油減少，但補水不能停

變換到秋冬季節，對於油性肌膚的人來說，油脂分泌減少，會感到更加舒服，不過肌膚的補水還是不能減少，以免出現乾扁、缺水的狀況，建議可以挑選比較清爽的保濕產品，加強肌膚的水分補給，重現澎潤飽滿的水嫩狀態。

►推薦單品1：自然美 NB-1青春活膚胺基酸精華液，30ml，4900元

▲秋冬換季,保養,自然美,瑞昇,。（圖／品牌提供）

胺基酸精華液裡面添加大豆胜肽、生化聚醣體等成分，可以建構肌膚保濕屏障，高效保濕，令肌膚光滑、水潤與細緻，細緻輕盈的水狀質地，一抹就可以立刻吸收，不用擔心使用起來黏膩不適，相當清爽保濕。

►推薦單品2：自然美 r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜，20ml*6片，售價1500元

▲秋冬換季,保養,自然美,瑞昇,。（圖／品牌提供）

自然美的爆水面膜是很多粉絲都超愛的明星商品，只要使用之後立刻就可以感受到肌膚充滿水份，連乾燥的地方都可以獲得舒緩，裡面添加小黃瓜萃取液以及洋甘菊，能讓肌膚重現水嫩、柔亮，一週只要2、3次就能夠輕鬆擁有。

乾燥肌膚：補水補油雙管齊下

面臨秋冬季節更加乾燥的狀態，乾性肌膚最需要的就是補水又補油，才能讓肌膚恢復過去的水潤亮澤，這時候最好拿出抗老的精華、乳霜，可以幫助肌膚立刻補充所需營養，封存所有營養成分，才能讓肌膚更快修護。

►推薦單品1：瑞昇 蔘萃多肽秘齡霜，50g，7,200元。

▲秋冬換季,保養,自然美,瑞昇,。（圖／品牌提供）

從韓國百年山蔘萃取出滋潤成分，還有有機角鯊烷、NB複合胜肽、天然海洋活性精華，在保養的最後使用，可以幫助肌膚一整晚的潤澤保濕，將前面的保養成分完美封存，重現年輕活力的澎潤光采狀態。

►推薦單品2：自然美 NB-1抗皺緊膚霜，20g，5,000元。

▲秋冬換季,保養,自然美,瑞昇,。（圖／品牌提供）

創新生物科技研發具有修護功效的NB-1白羽扇豆複方精華、墨西哥野山藥等成分，修護肌膚、鎖水保濕，使肌膚更加緊緻有彈性，不僅可以幫助肌膚補水補油，同時還可以達到修護肌膚受損的效果。

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

秋冬換季, 保養, 自然美, 瑞昇
fashion.net

熱門文章

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

2021春夏熱搜手袋清單！香奈兒、LV極致小廢包巨可愛

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

在1390萬元的梵克雅寶腕錶上看芭蕾舞劇　還能放錶盒開擴音

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

愛馬仕petit h展開始了！歡迎動手玩彈珠　山羊摺紙變吧台

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

行走費洛蒙！瘦子「小白鞋配帽T」電暈粉絲

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

Somi、Apink尹普美「懶人減肥食譜」只要3步驟　熱量還超低

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

專訪／《康熙》製作人B2租屋放心愛潮品　爆買數百萬元因「小孩」收手？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

「同款香水但聞起來卻不一樣」！3個香水冷知識，你聽過幾個？

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

上腳保證吸睛！LV首雙滑板鞋、BALENCIAGA「五趾靴」挑戰抓地力

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

余文樂舊勞力士身價太驚人　拍賣會1887萬元起標

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

全智賢逆齡新髮型曝光！撞衫自己　先當女殺手再變少女

ET Fashion

推薦閱讀

手機只是裝飾「最會失聯」星座Top 3！ 　金牛懶得秒回、冠軍不意外

手機只是裝飾「最會失聯」星座Top 3！ 　金牛懶得秒回、冠軍不意外

楊冪仙氣白紗敗在「耳朵」，網：近看超可怕　娜扎禮物裝遮住深溝太可惜

楊冪仙氣白紗敗在「耳朵」，網：近看超可怕　娜扎禮物裝遮住深溝太可惜

孔劉化身黑馬王子久違亮相！「油頭」成最大敗筆　網：髮型師下台

孔劉化身黑馬王子久違亮相！「油頭」成最大敗筆　網：髮型師下台

米奇、維尼穿「乳牛裝」迎接2021！粉嫩色萌翻　搭配迷你指偶更Q UNIQLO精品級「＋J」系列11／13上市　女生西裝外套已經太好看！ 「奶油光底妝」秋冬必備！植村秀、雅詩蘭黛保濕度高　長效持妝不暗沉 「168斷食」還有三種吃法！楊丞琳、侯佩岑實測有效　最快月瘦5公斤 邊看電視邊吹髮也不行！5個「護髮錯誤」，一半以上人都做過 張鈞甯、辛芷蕾全身CHANEL比美！　刻意「下拉領口」小露香肩拼了 楊冪撞衫「最美千金」何超蓮踢到鐵板！　穿Chloé蕾絲襯衫仙氣差很多

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面