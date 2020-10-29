仙女養成術／秋冬換季敏感？「膚質別」對症保養，養出水嫩透！

▲秋冬換季肌膚保養也很重要。（圖／記者黃克翔攝）

記者李薇／台北報導 圖／記者黃克翔攝、品牌提供

夏天漸漸進入秋季，天氣開始日夜溫差大，肌膚油脂分泌減少，肌膚隨著氣溫的改變，也開始變得容易敏感、泛紅、乾燥等問題紛紛出籠，只要對症下藥，針對肌膚的狀況給予適合的保養，肌膚也可以完美水嫩的度過這個換季過程。

敏感型肌膚：換季容易過敏、泛紅

敏感性的肌膚最容易感受到天氣的轉變，會跟著出現過敏的泛紅，乾癢、甚至會有痘痘的出現，這時可以挑選一些成分比較溫和，可以做到舒敏的單品，讓肌膚可以暫停不適的狀態，重現水嫩細緻的好膚況。

►推薦單品1：瑞昇 平衡滋養霜，60g，2,880元。

針對醫美術後設計的平衡滋養霜，溫和有效，裡面添加多種植物精華，包括金盞花油、荷荷芭油、甘草及洋甘菊萃取精華等，可以帶給肌膚鎮定舒緩，安撫換季時的乾燥泛紅，重現平滑細嫩的肌膚狀態。

►推薦單品2：自然美 積雪草新肌煥膚7天安瓶，3ml*7入，2,980元。

積雪草又名老虎草，據說老虎受傷的時候，會去找尋這類的草藥，透過樹汁幫助舒緩受傷的肌膚，也是最近非常風靡保養界的成分，而自然美推出積雪草新肌煥膚7天安瓶，高濃度的積雪草成份搭配玻尿酸，可以快速地為肌膚增強保濕屏障。

▲油性肌膚建議選擇清爽型產品。（圖／記者黃克翔攝）

油性肌膚：換季肌膚出油減少，但補水不能停

變換到秋冬季節，對於油性肌膚的人來說，油脂分泌減少，會感到更加舒服，不過肌膚的補水還是不能減少，以免出現乾扁、缺水的狀況，建議可以挑選比較清爽的保濕產品，加強肌膚的水分補給，重現澎潤飽滿的水嫩狀態。

►推薦單品1：自然美 NB-1青春活膚胺基酸精華液，30ml，4900元



胺基酸精華液裡面添加大豆胜肽、生化聚醣體等成分，可以建構肌膚保濕屏障，高效保濕，令肌膚光滑、水潤與細緻，細緻輕盈的水狀質地，一抹就可以立刻吸收，不用擔心使用起來黏膩不適，相當清爽保濕。

►推薦單品2：自然美 r-PGA超效保濕爆水氣墊面膜，20ml*6片，售價1500元

自然美的爆水面膜是很多粉絲都超愛的明星商品，只要使用之後立刻就可以感受到肌膚充滿水份，連乾燥的地方都可以獲得舒緩，裡面添加小黃瓜萃取液以及洋甘菊，能讓肌膚重現水嫩、柔亮，一週只要2、3次就能夠輕鬆擁有。

乾燥肌膚：補水補油雙管齊下

面臨秋冬季節更加乾燥的狀態，乾性肌膚最需要的就是補水又補油，才能讓肌膚恢復過去的水潤亮澤，這時候最好拿出抗老的精華、乳霜，可以幫助肌膚立刻補充所需營養，封存所有營養成分，才能讓肌膚更快修護。

►推薦單品1：瑞昇 蔘萃多肽秘齡霜，50g，7,200元。

從韓國百年山蔘萃取出滋潤成分，還有有機角鯊烷、NB複合胜肽、天然海洋活性精華，在保養的最後使用，可以幫助肌膚一整晚的潤澤保濕，將前面的保養成分完美封存，重現年輕活力的澎潤光采狀態。

►推薦單品2：自然美 NB-1抗皺緊膚霜，20g，5,000元。

創新生物科技研發具有修護功效的NB-1白羽扇豆複方精華、墨西哥野山藥等成分，修護肌膚、鎖水保濕，使肌膚更加緊緻有彈性，不僅可以幫助肌膚補水補油，同時還可以達到修護肌膚受損的效果。