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仙女養成術／膠原蛋白流失好顯老？「零細紋肌膚」這樣喝出來！

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記者李薇／綜合報導

肌膚保養除了外在擦的單品，內在保養也很重要，尤其是現代上班族，面臨外在紫外線、空汙、彩妝卸不乾淨等污染影響之外，內在情緒、壓力龐大的夾擊，造成老化速度比過去都還要迅速，不超前部署絕對會老化得更快。

▲▼仙女養成術／「零細紋肌膚」這樣吃 。（圖／記者黃克翔）

▲肌膚保養需要內外兼顧。（攝影／記者黃克翔攝）

根據研究顯示，一般來說，從出生到25歲左右，體內膠原蛋白含量會逐年增加，但一過25歲，流失速率會比合成速率還要迅速，而膠原蛋白的重要性，會決定肌膚的柔潤飽滿程度，下降迅速，細紋、乾扁的狀態也會提前報到。

▲自然美,膠原蛋白,保養,肌膚。（圖／品牌提供、pexels）

▲飲食也是非常重要的關鍵。（圖／pexels）

想要讓肌膚維持在完美的狀態，從小就要開始養成保養的習慣，像是多補充膠原蛋白的食物也是關鍵，例如牛肉湯、大骨湯、豬皮、牛蹄、雞腳、雞翅、雞皮、魚皮、魚類等等，多吃都可以加強肌膚澎潤度。

▲自然美,膠原蛋白,保養,肌膚。（圖／品牌提供、pexels）

▲魚類飲食可以補充到很多膠原蛋白。（圖／pexels）

但現在上班族生活忙碌，加上大多都會外食，要每天吃到這些食物不容易，而且是否會補充到肌膚上，也是關鍵要素，建議可以透過快速簡單的飲品，來幫助肌膚可以迅速補充到膠原蛋白，重現緊緻彈潤的肌膚狀態。

▲▼仙女養成術／「零細紋肌膚」這樣吃 。（圖／記者黃克翔） 

▲除了保養品，美容飲品也能幫助養出好肌膚。（圖／記者黃克翔攝）

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▲自然美,膠原蛋白,保養,肌膚。（圖／品牌提供、pexels）

針對愛美女性，或是壓力大的上班族，推出膠原緊緻美妍飲，裡面添加與人類膠原蛋白組成結構最接近的魚膠原蛋白，搭配藻類蝦紅素、魚子精華、Dr. Lu™鱸魚萃取、維生素C、膠原胜肽、葡萄糖酸鋅等成分，一次就可以補充所有的肌膚營養。

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▲自然美,膠原蛋白,保養,肌膚。（圖／品牌提供、pexels）

從加拿大魚中萃取出膠原蛋白成分，搭配TCI633乳酸菌萃取、米萃取（含神經醯胺）、日本玫瑰花萃取等成分，可以幫助肌膚形成膠原蛋白之外，還可以幫助消化，同時達到抗老、逆齡的修護。

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關鍵字：

自然美, 膠原蛋白, 保養, 肌膚
fashion.net

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