fb ig video ETtoday search mobile

羅馬假期體驗升級　寶格麗新飯店2022年開幕

>

▲▼ BVLGARI Hotel 。（圖／公關照）

▲寶格麗將於2022年開設羅馬飯店的場景模擬外觀照。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球，寶格麗（BVLGARI）依然照既定的步調前行，宣布將於羅馬奧古斯都大帝廣場（Piazza Augusto Imperatore）中心，地處戰神廣場街區（Campo Marzio）的心臟地帶，開設全新寶格麗飯店，預計2022年開幕，將有114間客房，米其林星級主廚 Niko Romito 的「Il Ristorante」餐廳與「寶格麗酒吧也將進駐，提供顧客最尊榮舒適的享受。

▲▼ BVLGARI Hotel 。（圖／公關照）

▲從羅馬寶格麗飯店眺望出去的景色。

目前寶格麗飯店與度假村已在米蘭、倫敦、峇里島、北京、杜拜、上海等6處設有據點，今年起至 2022 年間也即將在巴黎、莫斯科、東京持續擴充據點。最新消息是回到品牌創始之地羅馬，選擇建於1936年至1938年之間的理性主義風格建築作為飯店，鄰近知名的西班牙台階廣場與品牌總店，除了豪華客房、星級餐廳，也規劃健身房、游泳池、高級水療池，以及珍藏珠寶歷史書籍的附設圖書館閱覽室。

▲▼ BVLGARI Hotel 。（圖／公關照）

▲寶格麗全球總裁Jean Christophe Babin在羅馬西班牙台階前留影。

精品跨足飯店版圖，無不希望讓賓客由裡而外體驗品牌精神、體驗生活樂趣，除了寶格麗於2001年投身飯店業，Armani（亞曼尼）也在米蘭與杜拜擁有兩家飯店據點，以優雅、都會感風格吸引旅人，不過目前世人只希望新冠肺炎疫情能快快解除，再度享受精品旅館的一流服務。

▲▼ Armani Hotel 。（圖／翻攝Armani Hotel）

▲位於米蘭的Armani飯店展現摩登都會感。（圖／翻攝Armani Hotel官網）

►廖曉喬孕肚神隱只秀上半身　戴87萬寶格麗珠寶當俏媽咪

►蔡依林、楊丞琳愛桃紅包　撞寶格麗洩少女心


 

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

BVLGARI, 寶格麗, Armani
fashion.net

熱門文章

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

CHANEL莓果耳機包3萬元有找！秋冬「浪漫馬術風」亮點一次看

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

包・開箱／FENDI絕美「漸層天空」手袋！夢幻紫丁香色今夏必買

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

懶得疊戴珠寶靠寶格麗一件搞定！蛇手環還能當性感腳環

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

濃眼、豔唇易顯老！潮模可青曝「少女感彩妝」3重點

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

林俊傑60萬PP錶上手當一日網紅　幫推老蕭茶飲洩少女心

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

一只戒指搶盡目光！梵克雅寶再現霸氣圖章戒

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

凱特7萬洋裝穿夠本　換腰帶讓舊衣變新裝

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

吳克群禮物放冰箱製造驚喜　觀察女友喜好挑錶當暖男

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

LV老花變巨大！最新夯包染上奶油與焦糖色極美

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

從「手機桌布」一秒看出人格特質　你喜歡放偶像、寵物還是內建照片？

ET Fashion

推薦閱讀

廖曉喬孕肚神隱只秀上半身　戴87萬寶格麗珠寶當俏媽咪

廖曉喬孕肚神隱只秀上半身　戴87萬寶格麗珠寶當俏媽咪

瘦子背部刺青圖案撞Hublot錶　踏進精品世界當見習

瘦子背部刺青圖案撞Hublot錶　踏進精品世界當見習

瑞莎不買小珠寶　大方傳女「要買就要最好的」

瑞莎不買小珠寶　大方傳女「要買就要最好的」

CITIZEN女錶輕到無感　大坂直美戴著打球奪冠 廖曉喬推自己入童裝坑　開大店以後買不停了 婚紗天后設計鑽飾誘小資女　4萬入手bling bling耳環 LVMH指控Tiffany不誠實、營運不善　聯姻不成撕破臉互告 亮・珠寶／孔曉振戴滿伯爵旋轉首飾沒要嫁　30年經典原來是婚戒 萬寶龍logo消失！　變埃及象形文字躍上鋼筆 楊祐寧15萬結婚對戒曝光　新娘戴小鑽粉紅繩手環洩甜蜜

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面