羅馬假期體驗升級　寶格麗新飯店2022年開幕

▲寶格麗將於2022年開設羅馬飯店的場景模擬外觀照。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

儘管新冠肺炎疫情衝擊全球，寶格麗（BVLGARI）依然照既定的步調前行，宣布將於羅馬奧古斯都大帝廣場（Piazza Augusto Imperatore）中心，地處戰神廣場街區（Campo Marzio）的心臟地帶，開設全新寶格麗飯店，預計2022年開幕，將有114間客房，米其林星級主廚 Niko Romito 的「Il Ristorante」餐廳與「寶格麗酒吧也將進駐，提供顧客最尊榮舒適的享受。

▲從羅馬寶格麗飯店眺望出去的景色。

目前寶格麗飯店與度假村已在米蘭、倫敦、峇里島、北京、杜拜、上海等6處設有據點，今年起至 2022 年間也即將在巴黎、莫斯科、東京持續擴充據點。最新消息是回到品牌創始之地羅馬，選擇建於1936年至1938年之間的理性主義風格建築作為飯店，鄰近知名的西班牙台階廣場與品牌總店，除了豪華客房、星級餐廳，也規劃健身房、游泳池、高級水療池，以及珍藏珠寶歷史書籍的附設圖書館閱覽室。

▲寶格麗全球總裁Jean Christophe Babin在羅馬西班牙台階前留影。

精品跨足飯店版圖，無不希望讓賓客由裡而外體驗品牌精神、體驗生活樂趣，除了寶格麗於2001年投身飯店業，Armani（亞曼尼）也在米蘭與杜拜擁有兩家飯店據點，以優雅、都會感風格吸引旅人，不過目前世人只希望新冠肺炎疫情能快快解除，再度享受精品旅館的一流服務。

▲位於米蘭的Armani飯店展現摩登都會感。（圖／翻攝Armani Hotel官網）

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