2020秋冬美甲3大流行重點！「奶茶色暈染流金」鏡光、金箔混搭仙氣破表

▲今年秋冬美甲流行3大趨勢，其中「奶茶奶茶色暈染流金」仙氣破表美翻天。(圖／品牌提供，以下同)



記者張毓容／台北報導

氣候開始轉換，秋季的氛圍也逐漸到來，你的秋裝新衣、彩妝買好了，那美甲造型準備好了嗎？知名美甲沙龍品牌OPI近日就公布2020秋冬美甲流行趨勢重點，以裸膚、奶茶色、淺灰色等輕盈柔美的大地色系為主軸，所延伸出的三大美甲變化：暈染流金美甲、簡約款動物紋、抽象派彩繪，是今年秋冬一定要嘗試看看的指尖造型！

OPI也特別邀請在社群上極具人氣的美甲師Cassie (EOS Nails Salon主理人)及Linda (Linda’s Stash主理人)，以OPI超人氣大地奶茶色號為發想，設計示範時髦又吸睛的秋冬指彩創意，美甲控們快來存圖做起來。

＃奶茶色暈染流金x不對稱造型



今年秋冬一定要試試以暈染流金美甲為指尖注入新巧思！兩種不同深淺的奶茶、裸膚色調漸變暈染，搭配今年超人氣的極光鏡面、金屬元素作局部勾勒，或是與以金箔點綴混搭的暈染流金美甲，充滿藝術氣息、仿若礦石雲母，能令指尖自帶夢幻仙氣。

此外，以顏色樣式相互呼應，但雙手不同款式的「不對稱造型」也成為本季美甲大勢，不易撞款又百搭，更能充分凸顯獨特個人風格，也因此成為了2020秋冬美甲趨勢中的一大亮點。

＃簡約動物紋



豹紋、斑馬紋、乳牛紋等向來給人充滿華麗和狂野印象的動物紋美甲，再次於2020秋冬回歸指彩流行C位。揮別以往大塊面、大鳴大放的設計，今年以較含蓄的「局部圖紋」、「簡約動物紋」為造型走向，搭配法式或是單指跳色跳款的設計，同時與本季最熱門的大地色系進行各種創意混搭，不僅比單純的動物紋美甲更好駕馭，更能衍伸、組合創造出多元百變的指尖風貌，為整體造型增添搶眼度，個性女生、低調奢華派必收！

＃抽象派彩繪



利用線條、色塊、圓點三種不同元素所組合而成的抽象派彩繪美甲，可說是今年秋冬美甲趨勢中，可率性俏皮又兼具文青質感的造型，非常適合與毛呢、針織類等材質布料的服飾作搭配，更建議以霧面消光技術，將指尖進化為更符合秋冬氣息的磨砂美甲，完美帶出內斂又不失前衛的藝術質感。

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