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仙女養成術／韓女星秋冬髮色圖鑑，「PONY色」染完根本初戀女友

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▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲染髮控們趕快筆記，跟上韓國女星們都在染的暖棕、深色調。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

即將邁入秋冬，韓國女星們紛紛都在IG曬出最新的髮色，從春夏超高飽和顯色的系轉為低調的暖咖、深色調，染髮控們趕快筆記，一起get韓國女星們的秋冬髮色！

巧克力暖棕髮色

前陣子美妝大神Pony在IG上po出的巧克力暖棕髮色，讓大批網友直呼根本是初戀女友的範本，超減齡巧克力暖棕色可以說是韓妞們的最愛，而且超顯白，適合亞洲人的黃皮膚，從原生髮色延伸，也讓頭髮即便變布丁也不明顯，不需要一直補色，懶女孩們也適合。

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Pony染巧克力暖棕髮色完全是初戀女友範本。（圖／翻攝自IG/ponymakeup）


也可以像Joy一樣跟上今年的挑染趨勢，讓髮色更有層次感。

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Joy 在巧克力暖棕髮色中挑染，髮色更有層次感。（圖／翻攝自IG/_imyour_joy

蜜桃橘髮色

橘紅系的髮色超適合想展現甜美、柔軟的女孩子們，最近李聖經在IG上曬出的新髮色，在室內光下，是微棕的胡桃木色，在陽光下則是顯色的蜜桃橘，超級可愛完全就是少女感。

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲李聖經在IG上曬出的蜜桃橘髮色超甜美。（圖／翻攝自IG/heybiblee）

相較李聖經長髮的甜美少女，最美小三韓素希的公主頭微捲、以及有男神收割機之稱的朴信惠蜜桃橘髮色短髮，更營造出氣質優雅的韻味。

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲最美小三韓素希的蜜桃橘髮色配上微捲公主頭超有氣質。（圖／翻攝自IG/xeesoxee）

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲朴信惠蜜桃橘髮色短髮展現優雅女人韻味。（圖／翻攝自IG/ssinz7）

深黑色

早秋韓國女星們都在染的黑髮色，不只是我們原生的髮的黑色，而是更加純粹、極致的黑，這樣純粹的黑色，讓髮質看起來更有光澤，且超好駕馭，還能顯得皮膚更加白皙，不只能營造青春的稚嫩感，還能散發成熟女人的氛圍。

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）
▲Lisa深邃五官搭上深黑髮色，散發成熟的女人氛圍。（圖／翻攝自IG/lalalalisa_m）

▲同樣的深黑髮色，太妍青春可愛，超逆齡。

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲Joy深黑色長髮及腰，帶點復古微捲，舉手投足都充滿魅力。（圖／翻攝自IG/_imyour_joy）

氣質奶茶色

火了好久的奶茶色，幾乎是韓國小姊姊們心中的第一名，帶著透明光澤，有種輕盈感，耐看又溫柔，完全是秋冬必備色系！甚至有一陣子是太妍的標準配色，不論是甜美氣質的造型、還是霸氣的性感穿搭，都超級百搭。

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲一覽韓女星的秋色系髮色 Pony的「巧克力暖棕」染完根本是初戀女友 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲太妍最愛的氣質奶茶色可鹽可甜超百搭。（圖／翻攝自IG/taeyeon_ss）

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關鍵字：

2020, 秋冬, 髮型趨勢, 染髮, 髮色, 圖鑑
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