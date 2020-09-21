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專屬「小隻女」的日系感！153cm選對四類單品　照樣穿出多層次

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文／Dappei

說到日系女孩，大家聯想到的關鍵字都是「混搭、多層次」，混搭風一直以來都是日系女孩的首選，但身高不夠的女孩就無法穿出混搭多層次感嗎？答案是 NO ！小隻女想穿出日系感絕對沒問題，一起來看超可愛小隻女 Tamo 的日系穿搭，身高只有 153 公分的她，照樣可以穿出多層次感和百變風格！

短褲

小隻女可挑選中短褲、五分褲長度的短褲，款式可以選擇符合日系的寬鬆版型，還有遮「大腿肉」的效果。將上衣紮進褲子裡，能夠讓整個比例看起來上短下長，視覺上也會更加和諧，短褲穿搭也很適合不想走甜美風的 Boyish 女孩，看起來更俏皮可愛！

▲小隻女日系穿搭。（圖／dappei提供）

連身裙、褲

誰說矮個子就不能穿連身？日系女孩必備的連身單品一樣適合小隻女，如果擔心比例問題，可以選擇有高腰設計的；長度要注意不要蓋住鞋子，讓身材比例看起來更協調；也可以選皺褶較多的設計，基本單品有了小巧思的變化能讓穿搭感覺更加豐富。

▲小隻女日系穿搭。（圖／dappei提供）

寬褲

寬褲一直是這幾年的流行風潮，也是喜歡 Boyish 風格的女生首選，但很多小隻女會擔心穿寬褲怕顯腳短讓人看起來更矮，不過千萬不要因此放棄寬褲！可以像前面的短褲一樣，將上衣紮進褲子裡，或是搭配短版的上衣，上短下長，整個人的比例就會被修飾得更好看！

▲小隻女日系穿搭。（圖／dappei提供）

吊帶褲、裙

吊帶系列是萬用的懶人百搭單品，簡單搭配 T-shirt 就可以穿出自己的日系感，若是要出門時還站在衣櫃前想老半天，穿這也好、那也好的想法在腦中揮之不去時，不妨直接選擇吊帶單品吧！

▲小隻女日系穿搭。（圖／dappei提供）

多層次混搭

日系女孩必學多層次混搭！小隻女一樣可以學的洋蔥式穿法，長短交錯的穿搭可以增加視覺的層次感，將背心外搭也是很棒的選擇，下身可以搭配寬鬆的褲、裙，或者連身、長版搭配長褲，隱約露出一點褲腳。不同材質的混搭也是重點，像是針織、襯衫、蕾絲、綁帶 ... 等等，都是很適合洋蔥式混搭的單品，顏色方面可以選用同色系做搭配，整體的配色會看起來更加清新、日系！

▲小隻女日系穿搭。（圖／dappei提供）

Dappei 結語：

Tamo 的穿搭真的都超可愛！好好的利用不同單品做搭配，小隻女一樣可以穿出超級日系的混搭風，讓大家知道混搭不單單只是高個的天下！

實習編輯：Jen / 封面、內文圖源：Tamo

當個小隻女明明就超棒！跟著日本雜誌模特「柴田紗希」這樣穿，154cm 也能擁有多樣風格

「矮個女孩」網拍推薦，YouTuber Meg 自創品牌，小隻女再也不用多花錢找阿姨改褲管！

Dappei

https://dappei.com/

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關鍵字：

Dappei, 搭配, 穿搭, 小隻女, 日系, 多層次
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