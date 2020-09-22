坦胸露背不等於性感！ Jennie的「微辣穿搭」全靠三個關鍵技巧

文／Dappei

酷暑夏日當然想穿得清涼一些，但衣著該怎麼穿、怎麼選可是個學問，若你還為此苦惱的你，先來看看韓國女團 BLACKPLINK 成員 Jennie 的穿搭公式，即便沒有露出深 V 等線條卻依舊火辣十足，往下來看看她是怎麼做到！

＃服裝材質的選擇

無論想穿出什麼樣風格，記得服裝的材質一定要選的有質感，至少搭在你膚色是吻合的，再來是設計可以選擇簡單一些，或是選擇有剪裁設計的服裝，可以遮住不滿意的部位，又穿得一身有品味，若想穿得沁涼又性感，這絕對是穿好服裝的第一步，初學者們可以先從這試試看。

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＃不要辣過頭

言下之意就是要懂得露出身型上的線條但不要太過度，若隱若現反而更能展現唯美的性感，所以可以選擇短版或是一字領的設計服裝，適時露出小蠻腰、鎖骨的線條、都能更加展現火辣的性感女人味，如同 Jennie 的穿搭方式，簡潔俐落又能率性表明身形上的優勢曲線，剛剛好的辣度反而更耐人尋味！

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＃衣服混搭穿

混搭的美在於衝突上的強烈對比，讓人一眼就抓住目光，亮眼又時髦的魅力也完全為一身的火辣程度悄悄加分，像是近期多款服裝以夢幻的薄紗內搭背心或是 BRA ，率性又甜美的混搭超時髦！若擔心不小心穿壞也可以學習 Jennie 的穿搭方式，獨特的 LOOK 讓人覺得你懂穿、懂搭，這樣的性感根本無人能敵呀！

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Dappei 結語：

雖然天氣熱到很想什麼都不穿，但辣跟裸露是完全不一樣的，快把 BLACKPLINK 成員珍妮的穿搭技巧筆記起來，絕對不出錯！

文字編輯：Sweet

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