星巴克不只咖啡好喝！爆米花、洋芋片超涮嘴　5款激推零食快囤貨

編輯／Emily

星巴克不只是咖啡有名，其他周邊商品如馬克杯、隨行杯到提袋、包包都大受歡迎，但其實除了這些東西，星巴克還有販賣超多種小零食，糖果、餅乾應有盡有，好吃程度不輸一般零食品牌，拿來看電視配著吃超涮嘴，這裡就精選五樣商品，快列入必買清單。

1.辣味洋芋片

星巴克的洋芋片超級酥脆，其中辣味能夠刺激味蕾，又不會過辣，不管喜不喜歡吃辣都會喜歡，會讓人忍不住上癮，一口接一口嗑光光。

▲辣味洋芋片售價台幣60元。（圖／記者吳昀庭攝，下同）

2.松露海鹽星格脆

這款零食是以松露薯條為靈感，做成圓形格子狀的餅乾，吃起來有淡淡的松露香氣，與海鹽的鹹味是絕配，餅乾外型小巧可愛、口感酥脆，一不留神就會吃完一整包。

▲松露海鹽星格脆售價台幣45元。

3.酸奶洋蔥爆米花

追劇就是要配爆米花，邊看邊抓一大把，吃起來超過癮。星巴克的爆米花有多種口味，其中特別推薦酸奶洋蔥，外層裹上微酸的法式優格奶，配上洋蔥粉調味，酸、甜、鹹融合的豐富口感，讓人無法抗拒。

▲酸奶洋蔥爆米花派對包售價台幣480元，小包裝售價台幣45元。

4.脆米星（咖啡焦糖風味）

脆米星就是個酥脆米果，小小顆很適合當辦公室零食，其中咖啡焦糖風味可以嚐到星巴克招牌的咖啡香，苦味結合焦糖的甜，咬下去瞬間療癒。

▲脆米星（咖啡焦糖風味）售價台幣45元。

5.星巴克清涼糖

除了餅乾系列，星巴克也有推出糖果，這款清涼糖將清爽薄荷與水果味結合，有葡萄柚、紅石榴綠茶、檸檬萊姆三種口味，讓口氣清新的同時，順便品嚐酸甜滋味。

▲星巴克清涼糖售價台幣75元。

喜歡吃小零食的話，韓國GS便利商店的自有品牌YOUUS有一系列餅乾很受歡迎，其中大推一款「鮮奶油口味餅乾」，看起來就像喜餅禮盒的奶油小圓餅，打開包裝馬上聞到濃郁的奶油香，吃起來不是單純的甜膩，加入鹹味調合的味道更吸引人，很適合拿來配咖啡、紅茶，現在台灣的7-ELEVEN便利商店就能買到。

▲鮮奶油餅乾售價台幣55元。（圖／翻攝自shop.7-11.com.tw）

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