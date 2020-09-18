亮・珠寶／鑲爪不見了！　梵克雅寶隱密式鑲嵌炫3技法

▲傳統隱密式鑲嵌每一顆寶石必須極為精準地鑲嵌至小於十分之二毫米厚的金屬網格中（圖／梵克雅寶提供，以下同）



記者陳雅韻／台北報導

談及金屬鑲座不外露，能盡顯寶石之美的隱密式鑲嵌法，第一聯想正是法國珠寶品牌梵克雅寶（Van Cleef & Arpels），自1933年取得專利以來，最常運用此工藝於紅寶石、藍寶石與祖母綠等3大貴重寶石的作品中，寶石如華美織物完美服貼於珠寶表面上，秘訣在於下方的金屬網格，而與時俱進，品牌近幾年更推出能展現通透感的Vitrail Mystery Set™彩繪玻璃隱密式鑲嵌法、創造立體效果的Navette Mystery Set馬眼型隱密式鑲嵌法，繼續上演神秘戲法。

▲運用傳統隱密式鑲嵌白鑽與紅寶石的Caresse d'Éole fairy胸針（左）與Louvre胸針。

傳統隱密式鑲嵌工藝

源自1933年的隱密式鑲嵌工藝，是將寶石嵌入小於十分之二毫米厚的金屬網格中，於是寶石就像懸浮在金屬之上，不須外力支撐而覆蓋在珠寶表面，根據梵克雅寶計算，製作一枚胸針至少需要300小時，因此每年產量非常稀少，最具代表性的作品是仙子造型Caresse d'Éole fairy胸針，以及展現花瓣生動線條的Louvre胸針。

▲Vitrail Mystery Set隱密式鑲嵌創造半透明浮雕效果。



▲隱密式鑲嵌工藝首見於2014年的Libellule胸針（左），鑲嵌鑽石與彩色藍寶石的Panache Mystérieux 胸針。

彩繪玻璃隱密式鑲嵌工藝

如果說傳統隱密式鑲嵌是為了凸顯貴重寶石的濃郁色調，梵克雅寶2014年發表的Vitrail Mystery Set彩繪玻璃隱密式鑲嵌工藝，就是為了呈現寶石的透明感。第一件作品Libellule蜻蜓胸針的翅膀上，展現增加反射、浮雕的效果，與另一件Panache Mystérieux 羽毛胸針的製作祕密，在於寶石一面為拱頂式切割、背部為多刻面切割，嵌入隱密金質鑲座中，創造如彩繪玻璃般的半透明效果。

▲鑲嵌馬眼型祖母綠與鑽石的Pomme de pin松果造型胸針，是Navette Mystery Set隱密式鑲嵌技術第一件作品。



馬眼型隱密式鑲嵌工藝

經歷10年研究與製作，梵克雅寶於2018年推出運用全新馬眼型寶石的隱密式鑲嵌工藝的Pomme de pin松果胸針，第一項挑戰是寶石學家挑選共92顆晶瑩祖母綠，第二項挑戰是必須打磨成微拱姿態才能展現松果曲線，但祖母綠脆弱，大幅增加鑲嵌難度，同時也要考慮避免金屬鑲爪影響鑽石的剔透度，工坊共花費4500小時，才以相互交疊的馬眼型祖母綠與鑽石構成如松果的立體層次，栩栩如生。

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