奧斯塔羅12星座一周運勢0921-0927　雙子受上司肯定、射手守不住財

20200921-0927奧斯塔羅12星座一周運勢熱騰騰出爐囉！

恭喜本周最旺星座



TOP1：牡羊座事業運最旺！在目前的學事業中，有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

TOP2：天秤座愛情運最旺！下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方情感也顯得平淡不會有太多激情。

TOP3：雙魚座金錢運最旺！正財運不錯，長久努力將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

本周需注意星座

1.射手座事業運需要留意：粗心大意的狀況在學事業方面，顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學事業要多提起些熱情，面對工作時也要再細心一些。

2.處女座愛情運需要留意：對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐。

3.巨蟹座金錢運需要留意： 正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的機會唷。

牡羊座



開運顏色：綠色

幸運數字：56

整體運勢★★★

牡羊對於堅持的事物在下周開始動搖，覺得不被周遭的親朋好友支持，也開始懷疑自己的堅持是否有必要，這部分要多注意。

愛情運勢★★★

情感中有許多口角產生，讓彼此對這段感情產生不小的懷疑，對於彼此的未來規劃也感到無力不少，奧斯建議爭執部分別太往心裡去，好好溝通。

事業（學業）運勢★★★★

在目前的學事業中，有機會再創造出還不錯的成績，因此下周將會在工作上做得有聲有色，要好好把握。

金錢運勢★★★★

偏財運勢較差，但正財運勢還不錯，可以多留意職場前輩的工作建議，有望為你增添不少金錢入帳的機會。

金牛座



開運顏色：水手藍

幸運數字：58

整體運勢★★★★

金牛朋友不給自己添加壓力並且開始懂得享受目前的生活，對於自己未來的生活規劃也清晰不少，將更努力為生活努力。

愛情運勢★★★★

雙方沉溺在目前的感情相處當中，雙方也不願意打破這樣的感覺，但奧斯提醒也因為如此，要是習慣了也就停下向前的腳步了。

事業（學業）運勢★★★

在學事業方面，都算相當穩定的一周，讓自己在目前的環境中安定下來，不會有太大的起伏。

金錢運勢★★★

正偏財運平穩的一周，不會有太大的起伏，偶爾花點小錢犒賞自己是可以的。

雙子座



開運顏色：紫色

幸運數字：96

整體運勢★★★★

雙子朋友的上進積極在下周顯得挺明顯的，著手調整自己目前的生活狀況，只是稍嫌有點鑽牛角尖，讓自己存在些壓力要注意。

愛情運勢★★★★

面對問題與爭執雙方相當積極，而且願意處理彼此過往在這段感情中的問題，而這樣積極正向的態度也讓雙方感情在下周更進一步。

事業（學業）運勢★★★★

對於目前的學事業，更加的投入與認真，也不斷地尋找機會在目前的工作當中有往上爬升的機會，若有上司主管交代新工作可要把握。

金錢運勢★★★★

正財運優於偏財運，專業努力受到職場主管的肯定，有望得到許多的金錢回報。

巨蟹座



開運顏色：紅色

幸運數字：94

整體運勢★★

巨蟹下周因自信消退連帶產生對自我的疑慮，影響到了工作，甚至看似穩定的工作狀況也在下周開始動搖，這部分要多加留意。

愛情運勢★★★

溝通狀況在下周下降許多，連帶信任感的下降，導致自己都將事情放在心裡不願提出來討論，最後卻演變成一次的爭執。



事業（學業）運勢★★★

思緒過度繁雜，連帶做起事來都顯得有點拖泥帶水，影響上司主管內心中對你的評價，奧斯建議做好一件事再想下一件會比較好。

金錢運勢★★

正偏財運皆不是很理想，甚至有小破財的機會。

獅子座



開運顏色：咖啡色

幸運數字：75

整體運勢★★★

獅子朋友面對目前熟悉的現況開始猶豫與選擇是否要做些改變，而這樣的狀況也讓自己開始做自我提升的動作，奧斯建議要好好把握下周。

愛情運勢★★★

感覺目前的愛情不太足夠，缺少些什麼，下周思緒的提升將帶領感情進入更深的層次，也願意在感情中更加努力付出。

事業（學業）運勢★★★

事業上將面臨一些轉變，可能是新業務的授命或工作內容的變換，換言之將是個充滿變動的工作週期。

金錢運勢★★★★★

正財運佳適合投資，多留意國際投資走向方面的訊息。

處女座

開運顏色：灰色

幸運數字：25

整體運勢★★★

處女朋友奧斯提醒下周在面臨狀況時，該花心思好好想想目前事情的其他出路了，環境正在改變的同時而我們也要隨著調整，以免讓自己設限自己。

愛情運勢★★

對於感情的未來感到擔憂，雙方都無法有效的掌握住未來，將朝向彼此重心都失去的方向發展，該好好調整彼此在感情世界裡的步伐。

事業（學業）運勢★★

將是不太穩定的一周，工作上要多留意細節避免粗心大意，以免因一周的不穩而影響之後的工作狀況，另外留意同事間的相處，有爭執的可能性。

金錢運勢★

正財運不佳有破財的機會，會莫名花筆支出，下周要多加注意。

天秤座

開運顏色：橘色

幸運數字：15

整體運勢★★★★

下周天秤朋友則顯得腳踏實地許多，踏實的因素在下周完全落實在你的生活當中，而這樣的態度將讓你周遭朋友感覺安心穩定的感受。

愛情運勢★★★★

下周的感情世界也同樣顯得踏實，不會有太大的起伏，但相對的雙方情感也顯得平淡不會有太多激情。

事業（學業）運勢★★★

因為腳踏實地的關係讓自己在下周工作上，許多事情都親力親為，而也因為這樣的狀況讓自己忙得有點不可開交。

金錢運勢★★★

正財運勢較好，所以多留心在事業工作上，有機會為你增加許多收入。

天蠍座



開運顏色：白色

幸運數字：10

整體運勢★★

天蠍朋友無來由的念舊起來，過往的事情三不五時浮現在你目前的生活裡頭，有那麼點守舊的狀況發生，影響到你目前的生活。

愛情運勢★★

下周兩人的爭執狀況將更加明顯，會為了一些小事情出現爭吵，所以面臨情緒或爭執時多想一下或主動退讓會比較好。

事業（學業）運勢★★★

對於目前的公司或學業感到萬分的灰心，甚至會有偷懶的狀況出現，而這樣的狀況連帶也會影響到上司或同事之間對你的評論。

金錢運勢★

正偏財運都不是非常理想，甚至會有小破財的機會。

射手座



開運顏色：黃色

幸運數字：53

整體運勢★★★

下周射手朋友則顯得粗心許多，許多事情思考得不夠周詳就付諸行動，導致之後會有問題爆發的隱憂，另外壓力及情緒要懂得適時發洩。

愛情運勢★★

雙方下周面對情感顯得不太用心，有稍稍漫不經心的感覺出現，奧斯建議下周要多花點心思經營目前的情感，可別因為忙碌疏忽了另一半。

事業（學業）運勢★★

粗心大意的狀況在學事業方面，顯得更加嚴重，奧斯提醒下周面對學事業要多提起些熱情，面對工作時也要再細心一些。

金錢運勢★★★

正偏財運都不理想，下周存在著破財的機會，奧斯建議下周著重如何守財會是一大重點。

摩羯座



開運顏色：暗紫色

幸運數字：54

整體運勢★★★★

摩羯朋友思緒清晰也活絡許多，因下周的思緒清晰許多，所以面對問題時都能妥善解決不拖拉，會是個解決能力良好的一周。

愛情運勢★★★

對於愛情的思緒也清楚許多，但也因為如此導致僅存在想的階段，有點忽略了現實的發展，所以也要著重在現實發展，對情感的發展才會比較好。

事業（學業）運勢★★★

學事業方面，則顯得有點不切實際的狀況，可能是手邊工作還沒完成就在想著之後如何慶祝，所以下周雖工作能力不錯但也要運用在對的地方。

金錢運勢★★★★★

下周正財運良好，若是設計性質或是業務性質及企劃性質工作的朋友，下周財運算不錯。

水瓶座



開運顏色：深藍色

幸運數字：68

整體運勢★★★

水瓶座的朋友，下周將會是個放棄思考的一周，過往思需清晰的狀況下周不再如此強烈，在面對事情上會較被動些。

愛情運勢★★

下周對於情感稍微產生逃避的想法，或是面對事情的積極度降低，連帶影響面對愛情時的狀況，需多留意。

事業（學業）運勢★★

下周面臨學事業工作也顯得被動許多，使不上力的感覺將強烈出現，以致你在處理事情或面對問題時，都多了份厭倦感。

金錢運勢★★

正偏財運都較差，不建議理財和投資，若有投資的朋友下周不建議作增資動作。

雙魚座

開運顏色：玫瑰紅

幸運數字：19

整體運勢★★★★★

雙魚的朋友下周心靈上的喜悅反應在外在讓你整體看起來都清新不少，若目前有煩人惱人的事情也都在下周畫下個段落，讓你長久以來的緊繃放鬆不少。

愛情運勢★★★★★

奧斯提醒你下周要注意桃花的出現，或許會有還不錯的對象出現，要多加注意。

事業（學業）運勢★★★★

有望踏上一段成功的旅程，距離成功的距離將在下周拉近一大步，手邊繁雜的工作與事情也有望畫下一個段落。

金錢運勢★★★★

正財運不錯，長久努力將在下周獲得金錢上的回報，會是個豐收的一周。

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