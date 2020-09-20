爆紅「肌膚小熨斗3件組」1540元→699元　一抹細紋都被撫平

記者李薇／台北報導

外出旅行絕對少不了小包裝的保養品，隨身攜帶小巧又方便，平時放在包包裡也很實用，隨時能呵護肌膚，自然美針對旗下超熱賣的積雪草煥活系列，推出旅行3件組，囊括超導晶露、全能精華跟緊緻撫紋霜，一組就可以搞定全臉保養，原價1540元，購物網站「Her和她」正有超級優惠價699元，約是4.5折，非常划算。

▲外出旅行也是要好好保養。（圖／Pexels）

「積雪草煥活新生旅行組」包含的3件保養品，的來頭都不小，全為品牌的熱門明星，包括積雪草煥活超導晶露 14ml、積雪草煥活全能精華 5ml、積雪草煥活緊緻撫紋霜 5g；其中，積雪草煥活超導晶露透明凝膠水質地，一抹讓肌膚瞬間爆水，立刻補充滿水位能量，同時舒緩敏感，除了積雪草萃取成分，也添加蘆薈萃取液、神經醯胺、修護因子Oligopeptide-1，一抹肌膚瞬間補滿水分。

被譽為是「小金瓶」的積雪草煥活全能精華，添加修護效果極佳的「積雪草」萃取成分，相傳老虎受傷的時候，就會去尋找積雪草，在上面摩擦沾取汁液，舒緩肌膚不適，搭配海藻玻尿酸、神經醯胺、修護因子Oligopeptide-1，可以重現肌膚潤澤，煥活肌底活力，重現年輕。

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▲自然美積雪草煥活新生旅行組（積雪草煥活超導精露14mlx1＋積雪草煥活全能精華5mlx1＋積雪草煥活緊緻撫紋霜5gx1），原價1540元、特價699元，點我購買。



最後搭配積雪草煥活緊緻撫紋霜，乳霜質地可以把所有營養成分封存在肌底，一整晚運作保濕滋潤，裡面添加冰河海藻、月見草油、積雪草萃取、小黃瓜萃取液、蘆薈萃取液等成分，可以帶給肌膚完整的修護潤澤。

想要擁有逆齡美肌不用砸大錢，購物平台「Her和她」推出自然美積雪草煥活旅行3件組，原價1540元、特價699元，3重奏的修護可以讓肌膚瞬間撫平細紋，重現年輕緊緻的膚況，另外加入會員還可以領取購物金立刻使用，加上免運CP值實在太高。