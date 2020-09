「庫洛魔法使」聯名皮革包粉嫩登場　魔法杖鎖扣和金箔小可超搭

編輯/ChiNg

少女們的童年回憶日本動漫「庫洛魔法使」強勢回歸啦,繼先前推出彩妝品以及飾品後,為慶祝動漫作品步入二十週年,亦推出《庫洛魔法使:透明牌篇》作為續作,而這次官方更透露2021年將與日本周邊商品專賣店「AMNIBUS」聯名推出「皮革側背包」,與大家一同回味粉紅色的童年。

▲庫洛魔法使與日本品牌AMNIBUS聯名皮革側背包即將粉嫩登場;定價為12,000日圓(約NT$3318)。(圖/翻攝自AMNIBUS官網,下同)

以粉紅色為主體真的好燒好燒,加上金色的鎖扣,這款皮革包完全征服了少女們的心,外部鎖扣做成小櫻權杖的造型,細緻的雕刻絲毫不馬虎,而內部則是以各種魔法牌為主題的圖騰,由裡而外完完全全就是專為庫洛魔法使鐵粉們所打造,不得不讚嘆這款聯名包的誠意十足。

▲鎖扣為金色的權杖造型,完全展現了小櫻風格,既霸氣又可愛。

▲包包的內部設計毫不鬆散,以透明牌、手杖、戰鬥服飾等元素打造庫洛感十足的樣式。

另外,同樣深受喜愛的配角小可及斯比也沒有被遺忘!擁有魔法的他們,雖然外觀只是個寵物或是絨毛布偶,卻總是能在關鍵時刻助小櫻一臂之力,AMNIBUS以燙金將他們靈巧可愛的模樣點綴在包款背面。正面看起來氣質,背面看起來俏皮,無論進辦公室或是假日休閒都適宜。

聯名皮革側背包已於AMNIBUS官網開放預購,預計在10/12截止,並於2021年1月下旬開始依次發貨,想要入手的粉絲們千萬不能錯過。

倘若喜歡庫洛魔法使的話,還有另一項驚喜大禮包,日本時尚品牌SuperGroupies推「庫洛魔法使」系列聯名商品,同樣以《庫洛魔法使:透明牌篇》為理念,無論是運動鞋、包款或是手錶,每一樣看了都好燒錢包。

#運動鞋

聯名運動鞋讓你成為徹徹底底的鐵粉,從頭到腳量身打造的小櫻風格,以黑與紅的配色象徵著小櫻的學校制服色調,鞋舌的簡約風讓人看了直呼:「根本是小清新!」。

▲SuperGroupies推庫洛魔法使聯名運動鞋,模擬劇中「學校制服」的樣貌,還原度100%;定價為11,800日圓(約NT$3263)。(圖/翻攝自SuperGroupies官網,下同)

#手錶

此款聯名手錶出乎意料的沒有使用粉嫩設計,而是採用較為中性的銀白配色,使得無論男生女生戴起來都好看。附帶日期的多功能錶,讓整體實用度爆棚;而細看錶面會發現它融合了許多小櫻元素,高貴而純粹的設計風格替卡通造型增添了不少雅趣。

▲手錶結合太陽、月亮以及魔法杖的元素,小櫻氣質十足;定價為19,800日圓(約NT$5475)。

#系列包款

此系列包含後背包以及皮夾兩款,以「友枝學校」為設計理念,與劇情中的學校書包簡直是一個模子刻出來的,想跟小櫻背同款就趁現在!黑與紅的簡單配色搭以魔法陣的印花圖騰,徹底浮現了劇情裡小櫻手拿魔法杖的模樣,後背包多個口袋的設計,加上尼龍材質,使整個包不僅耐看也耐用;而皮夾內部則是印有「I’m sure I’ll be all right!」經典台詞,一打開皮夾便能感受到小櫻的霸氣。

後背包

▲設計理念為小櫻的中學書包以及制服,無論配色或是印花圖樣都超逼真;定價為14,800日圓(約NT$4092)。

皮夾

▲極具時尚感的浮雕字樣及圖樣使整個皮夾質感up up;定價為11,800日圓(約NT$3262)。

SuperGroupies系列聯名同樣已於官網開放預購,預計於2021年1月下旬至2月開始發貨,詳細內容請密切鎖定官網。

