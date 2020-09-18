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「庫洛魔法使」聯名皮革包粉嫩登場　魔法杖鎖扣和金箔小可超搭

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編輯／ChiNg

少女們的童年回憶日本動漫「庫洛魔法使」強勢回歸啦，繼先前推出彩妝品以及飾品後，為慶祝動漫作品步入二十週年，亦推出《庫洛魔法使：透明牌篇》作為續作，而這次官方更透露2021年將與日本周邊商品專賣店「AMNIBUS」聯名推出「皮革側背包」，與大家一同回味粉紅色的童年。

▲庫洛魔法使皮革側背包。（圖／翻攝自AMNIBUS官網）

▲庫洛魔法使與日本品牌AMNIBUS聯名皮革側背包即將粉嫩登場；定價為12,000日圓（約NT$3318）。（圖／翻攝自AMNIBUS官網，下同）

以粉紅色為主體真的好燒好燒，加上金色的鎖扣，這款皮革包完全征服了少女們的心，外部鎖扣做成小櫻權杖的造型，細緻的雕刻絲毫不馬虎，而內部則是以各種魔法牌為主題的圖騰，由裡而外完完全全就是專為庫洛魔法使鐵粉們所打造，不得不讚嘆這款聯名包的誠意十足。

▲庫洛魔法使聯名皮革側背包。（圖／翻攝自AMNIBUS官網）

▲鎖扣為金色的權杖造型，完全展現了小櫻風格，既霸氣又可愛。

▲庫洛魔法使聯名皮革側背包。（圖／翻攝自AMNIBUS官網）

▲包包的內部設計毫不鬆散，以透明牌、手杖、戰鬥服飾等元素打造庫洛感十足的樣式。

另外，同樣深受喜愛的配角小可及斯比也沒有被遺忘！擁有魔法的他們，雖然外觀只是個寵物或是絨毛布偶，卻總是能在關鍵時刻助小櫻一臂之力，AMNIBUS以燙金將他們靈巧可愛的模樣點綴在包款背面。正面看起來氣質，背面看起來俏皮，無論進辦公室或是假日休閒都適宜。

▲庫洛魔法使聯名皮革側背包。（圖／翻攝自AMNIBUS官網）

▲庫洛魔法使聯名皮革側背包。（圖／翻攝自AMNIBUS官網）

聯名皮革側背包已於AMNIBUS官網開放預購，預計在10／12截止，並於2021年1月下旬開始依次發貨，想要入手的粉絲們千萬不能錯過。

倘若喜歡庫洛魔法使的話，還有另一項驚喜大禮包，日本時尚品牌SuperGroupies推「庫洛魔法使」系列聯名商品，同樣以《庫洛魔法使：透明牌篇》為理念，無論是運動鞋、包款或是手錶，每一樣看了都好燒錢包。

＃運動鞋

聯名運動鞋讓你成為徹徹底底的鐵粉，從頭到腳量身打造的小櫻風格，以黑與紅的配色象徵著小櫻的學校制服色調，鞋舌的簡約風讓人看了直呼：「根本是小清新！」。

▲庫洛魔法使聯名商品。（圖／翻攝自SuperGroupies官網）

▲SuperGroupies推庫洛魔法使聯名運動鞋，模擬劇中「學校制服」的樣貌，還原度100％；定價為11,800日圓（約NT$3263）。（圖／翻攝自SuperGroupies官網，下同）

＃手錶

此款聯名手錶出乎意料的沒有使用粉嫩設計，而是採用較為中性的銀白配色，使得無論男生女生戴起來都好看。附帶日期的多功能錶，讓整體實用度爆棚；而細看錶面會發現它融合了許多小櫻元素，高貴而純粹的設計風格替卡通造型增添了不少雅趣。

▲庫洛魔法使聯名商品。（圖／翻攝自SuperGroupies官網）

▲手錶結合太陽、月亮以及魔法杖的元素，小櫻氣質十足；定價為19,800日圓（約NT$5475）。

＃系列包款

此系列包含後背包以及皮夾兩款，以「友枝學校」為設計理念，與劇情中的學校書包簡直是一個模子刻出來的，想跟小櫻背同款就趁現在！黑與紅的簡單配色搭以魔法陣的印花圖騰，徹底浮現了劇情裡小櫻手拿魔法杖的模樣，後背包多個口袋的設計，加上尼龍材質，使整個包不僅耐看也耐用；而皮夾內部則是印有「I’m sure I’ll be all right！」經典台詞，一打開皮夾便能感受到小櫻的霸氣。

後背包

▲庫洛魔法使聯名商品。（圖／翻攝自SuperGroupies官網）

▲設計理念為小櫻的中學書包以及制服，無論配色或是印花圖樣都超逼真；定價為14,800日圓（約NT$4092）。

皮夾

▲庫洛魔法使聯名商品。（圖／翻攝自SuperGroupies官網）

▲庫洛魔法使聯名商品。（圖／翻攝自SuperGroupies官網）

▲極具時尚感的浮雕字樣及圖樣使整個皮夾質感up up；定價為11,800日圓（約NT$3262）。

SuperGroupies系列聯名同樣已於官網開放預購，預計於2021年1月下旬至2月開始發貨，詳細內容請密切鎖定官網。

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關鍵字：

AMNIBUS, 庫洛魔法使, 聯名
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