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「神級乳霜」讓鐵粉用完20罐！加大版超殺6.6折　秋冬換季必須囤

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▲資生堂,百優,精純乳霜,保養,Her和她。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲換季需要好好保養，讓肌膚水嫩不鬧脾氣。（圖／pakutaso）

記者李薇／綜合報導

提到資生堂，很多人馬上都會聯想到非常經典的百優精純乳霜，已經熱賣30年、每3秒就可以賣出一罐，銷量更是堆疊出1,000座101高度的「神級乳霜」，只要是保養控，絕對不能沒有聽過它的名號，如果還沒用過，更是一定要買一罐來試試，尤其時序入秋，保養該換季，霜狀質地絕對不能少，購物網站「Her和她」推出資生堂百優精純乳霜加大版75ml，原價3,300元，特價2,199元的超好康，趕緊衝一波。

資生堂百優精純乳霜不只是賣量很好，網路上的討論也是好評不斷，不但覺得非常好用，甚至有人是看見阿嬤在用，就跟著使用了很多年，用下來肌膚很嫩不說，也幾乎沒有細紋，看起來非常細緻澎潤，宛如少女充滿膠原蛋白的模樣。

▼▼點圖搶超低價▼▼

▲Her和她 資生堂百優乳霜。（圖／Her）

▲SHISEIDO資生堂百優精純乳霜加大版75ml，原價3,300元，特價2,199元，點我購買。

盤點網路上的評價，大部分都是留言：「冬天唯一不會讓我脫皮的產品」、「我阿嬤是愛用者，大概用掉20來罐有，阿嬤皮膚很好」、「很好用！就是歷久不衰的好產品」、「超好用唷，26歲用到現在30歲，未來繼續用」。

一罐乳霜可以熱賣這麼多年，受到很多粉絲的喜愛，絕對是因為它的各方面都讓人喜愛，百優精純乳霜裡面不但擁有超級生化玻尿酸N、超級生化醣醛酸N、獨家生化賦活複合物、玫瑰蘋果葉精華等厲害的成分，重點是使用起來超有效果，塗抹起來細緻柔滑，相當舒服好用。

▼▼點圖搶最低價▼▼

▲Her和她 資生堂百優乳霜。（圖／Her）

▲資生堂百優精純乳霜加大版，75ml，原價3,300元，特價2,199元，點我購買。

購物網站「Her和她」推出百優精純乳霜75ml，原價3300元、特價2199元，等於下殺66折，價格挑戰最低價，身為粉絲一定要買起來囤貨，還沒用過的趕快加入「Her和她」會員，領完購物金再買，絕對是最好的選擇。

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關鍵字：

資生堂, 百優, 精純乳霜, 保養, Her和她, Her
fashion.net

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