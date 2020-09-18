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編輯觀點／中價位化妝品異軍突起　歐舒丹、SABON業績成長30％

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記者李薇／台北報導

2020年上半年受到疫情的影響，許多人在家足不出戶，百貨業績跟著往下掉，但隨著現在疫情趨緩，景氣逐漸回升，加上沒有辦法出國，新光三越也看好年末的週年慶消費潮，預計有機會業績相較去年同期成長1％；而向來是週慶主力的化妝品，也有三大購買趨勢，尤其是中價位化妝品品牌更有30％的成長，成為業績主力。

▲新光三越,歐舒丹,SABON,彩妝,保養,安瓶,底妝,定妝噴霧。（圖／品牌提供）

▲中價位的歐舒丹因為具有全方位的身體臉部保養，受到很多小資女青睞。（圖／品牌提供）

1.中價位居家型化妝品品牌成長30％

過去提到保養品，不外乎就是萊雅以及雅詩蘭黛兩大集團的品牌在角力，但今年異軍突起，像是歐舒丹、SABON、The Body Shop、10／10這幾個中價位品牌表現超好，帶起30％的成長。

不只是因為價位好入手，這幾個品牌都是屬於全方位的化妝品品牌，除了臉部保養，身體清潔、保養品也相當厲害，加上疫情宣導多洗手、洗澡，所以小資女就將預算投資在身體清潔、保養，還有像是護手霜、洗手乳也賣得非常好，可以說是疫情帶起的新消費商機。

▲新光三越,歐舒丹,SABON,彩妝,保養,安瓶,底妝,定妝噴霧。（圖／品牌提供）

▲sisley也在週年慶推出安瓶組合。（圖／品牌提供）

2.唇膏退位，安瓶搶攻女性荷包

隨著疫情發燒，人人戴口罩出門，過去「一支唇膏」打天下的狀態已經不復見，反而是口罩肌膚的護理、精華類型的保養品成長迅速，前1、2年多是美容油掀起保養熱潮，但今年清爽型的高效修護安瓶成為主角，集中修護、快速有效，將是今年的新趨勢。

▲新光三越,歐舒丹,SABON,彩妝,保養,安瓶,底妝,定妝噴霧。（圖／品牌提供）

▲植村秀賣到缺貨的定妝噴霧。（圖／品牌提供）

3.持久型底妝、定妝噴霧搶當主角

過去1、2年隨著韓劇的風潮，唇膏成為很多女孩週年慶必攻的選項，就是想搶到限量色選，品牌也多主打唇彩的單品，不過今年因為口罩的影響，美麗的唇色看不見，反而是持久型的底妝受到關注，尤其是定妝噴霧更是賣到大缺貨，非常有潛力在今年週年慶搶攻其他彩妝的風采。

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關鍵字：

新光三越, 歐舒丹, SABON, 彩妝, 保養, 安瓶, 底妝, 定妝噴霧
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