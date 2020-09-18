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莫允雯憶小鬼哽咽　戴喬治傑生戒提醒愛在當下

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記者陳雅韻／台北報導

丹麥精品喬治傑生（GEORG JENSEN）旗下FUSION系列20周年，今舉辦訂製系列珠寶發表會慶祝，以《用九柑仔店》入圍本屆金鐘獎戲劇節目女主角提名的莫允雯擔任嘉賓，透露最愛鑲嵌黑白鑽石的戒指意謂追求身心平衡，但談起小鬼（黃鴻升）前天猝逝，曾合作3部戲都扮情侶檔的她忍不住情緒潰堤，哽咽說：「祝福他在天上好好的。」

▲▼ 莫允雯 。（圖／記者陳雅韻攝）

▲莫允雯今出席喬治傑生FUSION系列20周年發表會。（圖／記者陳雅韻攝）

莫允雯表示小鬼是標準的暖男，他的意外離世讓她更體會分秒都要珍惜所愛之人，「我們都以為可以下次再約、下禮拜再見，其實沒有機會，所以要選擇活在愛裡面」。除了愛家人朋友，她認為也要愛惜並為自己打氣，得知入圍本屆金鐘獎，立刻放2天假到海邊衝浪犒賞自己。

▲▼莫允雯 。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲莫允雯談到小鬼前天猝逝，忍不住哽咽。（圖／記者王蓁蓁攝）

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生FUSION戒指可自由組合搭配。

今莫允雯展示設計師Nina Koppel為喬治傑生創作的FUSION系列，戒環為一美的波浪線條，最吸引人的特色是戒環可層層堆疊，如拼圖般組合專屬的戒指，逐步延伸出項鍊、耳環與手環款式。今年為慶祝問世20周年，特別推出限量訂製戒，顧客可先選擇18K金、白金或玫瑰金戒，再依喜好挑鑲嵌8顆或16顆彩色寶石與鑽石，環圈內側刻有2020年份，單圈、雙圈或三圈不同款式相互搭配各有韻味。

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）

▲喬治傑生FUSION 20周年紀念訂製款，鑲粉紅與黃色剛玉、鑽石的18K玫瑰金戒三件式（上）127,600元起，鑲粉紅剛玉、沙佛萊石、藍寶石、鑽石的二件式18K白金戒97,100元起，18K金中圈戒環66,600元起。

▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）▲▼Georg Jensen 。（圖／公關照）
▲喬治傑生FUSION 限量訂製系列三件式18K白金戒（左）127,600元起，二件式18K金戒97,100元起。
 

法國珠寶品牌Chaumet也大玩戒指疊戴遊戲，旗下Bee My Love系列採用六邊形蜂巢圖案，靈感源自象徵拿破崙王權的蜜蜂圖案，品牌為各材質打造未鑲鑽或鑲不同數目鑽石的款式，多個戒指層層混搭，饒富趣味。

▲▼ Chaumet 。（圖／公關照）

▲Chaumet Bee My Love系列戒指款式豐富，可依喜好疊戴多個戒指，約27,000元起。（圖／Chaumet提供）

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關鍵字：

Georg Jensen, 喬治傑生, Chaumet, 莫允雯, 小鬼, 黃鴻升
fashion.net

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