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《湯姆貓與傑利鼠》的起司變腮紅！形狀、氣孔超逼真　化妝忍住別偷咬

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編輯／Emily　圖／翻攝自detail.tmall.com、make-up-solution.com、小紅書@拾九集、@y.

《湯姆貓與傑利鼠》是很多人喜愛的卡通，裡面貓捉老鼠的鬥智情節總讓人發笑，這次他們和美妝品牌小奧汀推出一款聯名腮紅，外包裝有可愛的角色插畫之外，腮紅竟做成三角的起司形狀，凹進去的氣孔也有做出來，整體顏值爆高，腮紅本身的顏色也很優，看了好想包色。

▲湯姆貓與傑利鼠起司腮紅。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

這款「起司腮紅」包裝精美，每一款外殼都有不同的《湯姆貓與傑利鼠》插圖，腮紅本身做成三角形，加上內凹的氣孔，看起來宛如真的起司，讓人好想偷咬一口，超Q的外型設計，讓它在小紅書上面討論度超高，有很多開箱試色，不用擔心中看不中用。

▲湯姆貓與傑利鼠起司腮紅。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

一整組的禮盒共有四種顏色，第一款「蔓越奶酪」偏粉色調，適合用來打造偽素顏；第二款「豆沙奶酪」偏紅棕，剛好是秋天流行色；第三款「蜜杏奶酪」偏橘，適合深膚色的人；第四款「香芋奶酪」是仙氣的紫，塗起來很顯白，拿來打亮、疊擦會畫出不同效果。

▲湯姆貓與傑利鼠起司腮紅。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

▲湯姆貓與傑利鼠起司腮紅。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

▲湯姆貓與傑利鼠起司腮紅。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

除了以上四款，另外三個新色分別是酒紅的「酒心奶酪」、超夯的深橘色「南瓜奶酪」，以及真的像起司的黃色「芝士奶酪」。這系列一個售價台幣600元，在淘寶、蝦皮可以買到。

▲湯姆貓與傑利鼠起司腮紅。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

現在漸漸入秋，化妝品也要跟著挑選適合秋天的顏色，美妝品牌Canmake的腮紅霜就推出兩款秋冬新色，霜狀質地保濕度更好，塗上臉會轉為粉狀，不用擔心塗不勻或結塊，一款是偏咖啡色的「肉桂奶茶」，另一款是偏酒紅的「苦味巧克力」，兩款都是會增添氣色的「血色感腮紅」，用起來超自然。腮紅霜一顆638日圓（約台幣177元）。

▲湯姆貓與傑利鼠起司腮紅。（圖／翻攝自detail.tmall.com）

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關鍵字：

湯姆貓與傑利鼠, 化妝品, 彩妝, 腮紅, 小紅書
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