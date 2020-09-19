動畫版本怪奇比莉穿上身帥爆　前Stussy設計總監「怪獸T」獨家登台

記者王則絲／台北報導

ZARA姐妹品牌Bershka於近日推出怪奇比莉（Billie Eilish）聯名系列第二彈，以怪奇比莉本人的日本風格動畫版肖像為此次設計主軸，走的是帥氣酷炫的潮流路線，品項包括衛衣、帽T以及其他周邊。近期可愛聯名，還有喜事國際旗下團團TUAN TUAN選品店與前Stussy設計總監凱文里昂（Kevin Lyons），跨國合作推出的「小怪獸」聯名系列。

▲BERSHKA推出怪奇比莉聯名系列第二彈。（圖／品牌提供）



BERSHKA在去年就曾推出過怪奇比莉聯名服裝系列，今年的第二彈配合了怪奇比莉近期作品使用的動畫風格，特別在服裝單品中融入日本動漫畫風的怪奇比莉肖像，並以搖滾歌德圖騰、異次元電音等元素作為主視覺，也能看見運用許多代表性的螢光綠色，款式、剪裁上以中性風格、Oversize輪廓打造，帶著些許前衛與叛逆的意象，特別適合喜歡街頭感、潮流路線的帥氣女孩或是男孩。

▲怪奇比莉短袖Ｔ恤，NT＄990。（圖／翻攝自官網，以下同）



▲怪奇比莉帽T，NT＄2,290。



▲怪奇比莉帽T，NT＄2,490。



▲怪奇比莉手機殼，NT＄490。

喜事國際時尚集團旗下的複合式選貨品牌團團TUAN TUAN最近則是與紐約潮流藝術家凱文里昂（Kevin Lyons）攜手推出可愛的「小怪獸」聯名系列，凱文里昂不僅曾任Stussy的設計總監，也是為Nike的資深設計師，其筆下的Monsters小怪獸塗鴉最為經典，活潑搞怪的形象備受潮流人士們喜愛，而凱文里昂這次特別為了團團共同創造出全新的怪獸角色「團長」與「副團長」，並融入日常穿搭單品中。

▲團團TUAN TUAN 與紐約藝術家凱文里昂攜手打造「小怪獸」聯名系列。（圖／翻攝自IG@songann）



粉紅色的團長以及嫩藍色的副團長齜牙咧嘴又有點呆萌的可愛模樣收服人心，他們代表著具有感染力的童心，躍上了簡單舒適的棉質T恤、夏威夷衫與生活上必備的托特包單品，喜事國際時尚集團營運長宋安表示：「團團成為凱文里昂唯一跨國合作的台灣時尚品牌，也代表著團團多年來所積累出的品牌價值與指標性地位，對我來說別具意義，我也期待穿著這次聯名單品的每個人，能開心享受並勇敢體會生活中的挑戰。」

▲小怪獸聯名經典棉質T恤，NT＄1,980。（圖／品牌提供）



▲小怪獸聯名夏威夷衫NT＄3,680、小怪獸托特包NT＄1,080。（圖／翻攝自IG@songann）



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