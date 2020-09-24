東森自然美逆襲展店313家門市冠全台　躍居美容產業第一品牌

▲313家門市冠全台！東森自然美逆襲展店 穩坐美容業通路第一品牌。(撰稿／記者黃稜涵；攝影剪輯／記者謝盛帆)

▲東森自然美董座廖尚文(右)及展店營運長林峰成對未來發展穩坐產業第一相當有信心。（圖／記者黃克翔攝，下同）

記者林璟倩／台北報導

2020年上半年新冠肺炎疫情重挫全球經濟，至今尚未平息，老字號品牌熄燈消息頻傳，造成各大產業重新洗牌，在眾家企業主持保留態度頻頻縮手投資之際，東森集團卻在總裁王令麟雄心壯志的領導下，持續加碼投資各產業，其中東森接手僅2年的資深美容SPA品牌「東森自然美」更是悄悄大舉展店、趁勢崛起，近期全台門市數已竄升至313家，居全台之冠，無論門市數及實際營收皆呈現逆勢成長，也令人好奇東森集團究竟如何勸進台灣美容業者投入加盟，快速成長穩坐美容業通路第一品牌。

▲東森集團總裁王令麟對翻轉美容產業具雄心壯志，重新擦亮資深美容品牌自然美金字招牌。

結合大數據導客挺過疫情 翻轉美容產業邁向智能生技

自然美生物科技董事長廖尚文指出，東森集團長期以「會員至上」的核心理念培養900萬會員的強大信任感，成為跨足新事業的大利基。2018年底剛接手東森自然美時台灣門市數為249家，目前不論直營店或加盟店拓展都在緊鑼密鼓籌備、持續擴大中，截至2020年8月底已成功簽約91家加盟店，因此今年展店數預計將達成340家。東森自然美的特色是具有斥資5千萬升級的生技研發中心、工廠生產線及高品質美容商品，除了透過門市提供優質的美容SPA服務體驗，還可透過網路整合線上線下推廣東森自然美自家商品，透過各種創新的商業模式，打破傳統美容業天花板。

▲自然美生物科技董事長廖尚文。

廖尚文不否認新冠肺炎疫情初期東森自然美也受到衝擊，畢竟美容SPA產業是需要透過面對面、近距離服務，難免令消費者卻步，造成到店客數銳減，但東森購物原始900萬會員中高消費力的女性顧客即佔7成，因此運用大數據分析龐大的會員資料庫後，發送優惠訊息及電話邀約至各門市週邊會員主動為加盟主導新客，成果豐碩，因此東森自然美今年在台灣不論展店數或營收都有大幅成長。加上東森總裁王令麟本身樂於擔任東森自然美代言人，頻繁前往加盟門市訪視，給予加盟店主信心，而且不論產品或美容護膚課程也都會親自體驗、分享，強化東森自然美「人證、物證、科學做見證」的精神。

▲東森自然美致力推動美容產業升級，定期舉辦產學高峰會。

同時，東森自然美積極推動產業升級，與台灣大學、陽明大學、弘光科技大學教授產學合作，同時也與北醫、輔仁大學、新光醫院、工研院密切交流，並定期舉辦產學高峰會聽取各領域專家建議，未來還將與華碩合作整合過去數十年的肌膚檢測資料導入AI肌膚大數據，推動產品研發及服務體驗再升級；此外，東森自然美也已在大陸上海奉賢設立生技研發中心。東森自然美持續在最艱難的時刻超前部署，將美容產業帶向生技智能美容領域，因此相當有信心可以坐穩台灣美容生技產業第一品牌的地位。

▲王令麟經常親自訪視加盟主，讓加盟業者對東森自然美品牌更有信心。

投資美容產業的高度釋出大利多：1.免加盟金、2.免費更換招牌、3.貨款可分期免息、4.免費提供儀器使用、5.線上線下導客服務

放眼全台美容SPA市場分散，大多為個體經營戶，10家以上的連鎖品牌不到25%，超過100家以上的連鎖業者僅4家，加上醫美崛起影響產業成長停滯，為達成王令麟先前指示要翻轉美容SPA產業，打破封閉式的經營模式，自然美生物科技展業營運長林峰成帶領團隊勤跑第一線當說客，釋出集團大利多一一突破美容業者心防。

林峰成認為東森自然美在加盟展店業務上，比較像是在投資台灣美容產業整體向上發展的方式去操作，而且東森集團有豐富資源提供遠優於市場的條件讓利，從免加盟金先釋出誠意，還為店家免費更換招牌（市價8萬元）更換招牌費用以及第一年貨款可無息分期18期支付等大利多，讓不少加盟業者心動，他說：「不景氣帶動業者危機感，反而是助長了我們翻牌的速度，其實業者也心知肚明，今天你錯失機會不加入，明天隔壁就開了一家東森自然美，機會白白拱手讓人，而且免費提供儀器使用及導客，我敢說業界沒有人開得出這種條件。」

而且林峰成也發現，東森自然美的金字招牌已慢慢被東森集團重新擦亮，不僅品牌讓人有信任感，自家研發生產的美容保養品都採用全天然植物萃取的成分配方，讓加盟主安心使用無後顧之憂，再加上集團強大的整合行銷能力，透過新媒體ETtoday高度曝光、新零售東森購物串連線上線下，讓加盟主有高度意願站上趨勢浪頭與全台最強美容SPA品牌並肩作戰。

堅持不強迫推銷、落實客戶滿意度調查 追求品牌永續經營

貨要出得去，也得靠人願意走進來，才能真正發大財，先前王令麟曾放話要讓東森自然美成為便利店一樣的存在，首要目標就是要讓客戶輕鬆走進去無壓力，廖尚文強調，東森自然美非常重視高質感的服務體驗，而且規定不得強迫推銷，才能讓更多客人有意願走進東森自然美，推動品牌永續；林峰成則補充，當初將630萬女性會員導店後，我們格外重視消費者的體驗感受，透過專人進行後續追蹤關懷，請客戶針對環境、美容師技術、課程給予滿意度評分，其中甚至包含是否有強迫推銷的反饋，以此維持服務品質，延續東森集團長期堅持客戶至上的精神，希望先讓客戶有意願再次走入東森自然美享受服務，這樣才是真正長久的經營之道。

東森自然美加盟專線：0800-666-373