正裝、休閒一只錶戴到底免煩惱　域峰表綠面盤更活潑

▲域峰表綠色面盤的Sky Chief Date腕錶，以不鏽鋼錶殼搭配18K玫瑰金錶圈，116,000元。（圖／域峰表提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

綠色是今年錶界最夯的色彩，各大品牌不約而同推出綠色面盤腕錶展現年輕活力，但不僅限於運動錶，較斯文的款式也加入流行陣容，更添活潑感。運動錶形象鮮明的Favre-Leuba（域峰表），即為發想自1960年代古董錶的Sky Chief Date腕錶換綠色面盤新裝，強調是一款正裝與休閒時光從事帆船運動都能戴的錶款，省去男士穿搭腕錶的煩惱了。

▲域峰表強調Sky Chief Date腕錶是正式與從事海上風帆運動都能戴的錶款。

圓形錶殼搭配14邊形錶圈，是域峰表Sky Chief Date腕錶標誌性的DNA，典雅中又帶有設計感，在同類型的入門款機械錶中格外突出。今年為43毫米錶徑腕錶增加3款全新配色，最亮眼的無疑是「春綠色」面盤，因為在黃光下顏色顯得深沉，但在戶外白光照射下又變得明亮，搭配18K玫瑰金錶圈，展現好質感。

▲搭配牛皮錶帶的域峰Sky Chief Date白色面盤款腕錶，58,000元。



Oris與日本品牌桃太郎牛仔褲（Momotaro）合作的聯名錶，則以不鏽鋼和青銅的Oris Divers 65為錶款基礎，搭配淺綠色的面盤，整只錶另一亮點是Momotaro製作的靛藍牛仔布錶帶，裝飾兩條白色「出陣條紋」，是品牌的標誌，也因這條特殊版錶帶，讓錶款更潮了。

▲Oris與日本桃太郎牛仔褲Momotaro聯名錶，65,000元。（圖／Oris提供）

