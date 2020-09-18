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酒鬼竟能不發胖！特搜5款「沒負擔」啤酒　乾杯、踩罐都不怕

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編輯／ChiNg

提到減肥瘦身，除了控制飲食之外，「酒」也是一大禁忌，使得許多有小酌習慣的人相當苦惱，既想擁有好身材又想偶爾微醺放縱，而常常看到許多日本、韓國的部落客喝啤酒還能維持身材，到底是怎麼辦到的呢？小編特蒐共5款「無酒精卻有酒精風味的飲品」以及「極低卡路里的啤酒」，讓你減肥也不害怕參加聚會沒有飲料喝。

無酒精飲品：仍然不失啤酒風味

啤酒的原料為小麥、黑麥等穀物，部分啤酒為了調味，則會再加入一些水果、香料來添加層次，除了熱量以外，也額外攝取了許多糖分，因此若想控制體重的話便是一大地雷，以下3款「不含酒精的啤酒」主打零酒精、近乎零熱量以及零含糖量，讓你享受微醺的同時兼顧好身材，也不用擔心飲酒後回不了家。

＃日本KIRIN PERFECT FREE

具有啤酒的經典風味，卻不含絲毫酒精，加入糊精且富含纖維以及大豆蛋白，幫助減少脂肪和糖分的吸收，一口食物、一口酒，大膽的暢飲卻能越喝越瘦！

▲不發胖啤酒。（圖／翻攝Asashi、Kirin IG）
▲KIRIN PERFECT FREE有啤酒風味但不含酒精。（圖／翻攝自kirin.co.jp）

＃日本KIRIN Body FREE

同由日本啤酒品牌KIRIN所推出，「KIRIN PERFECT FREE 2.0」堪稱地表最強減肥啤酒，萃取於熟成啤酒花，以更高的效率幫助減少腹部脂肪的堆積，擁有與啤酒相似度極高的苦味和氣味，卻絲毫無人工添加劑，使身體零負擔。

▲不發胖啤酒。（圖／翻攝Asashi、Kirin IG）

▲KIRIN BODY FREE訴求讓身體沒負擔。（圖／翻攝自kirin_brewery IG）

低卡路里啤酒：偶爾放縱 身材也不走樣

＃日本ASAHI STYLE FREE

日本啤酒品牌ASAHI推出這款啤酒主打零含糖量，那怎麼還有甜味呢？由於使用大量精選啤酒花，使它仍然保有醇厚芳香的口感，清爽透徹又解膩。

▲不發胖啤酒。（圖／翻攝Asashi、Kirin IG）

▲ASAHI以啤酒花製作出甜味。（圖／翻攝自asahibeer.tw）

＃日本ORION ZERO LIFE

此款為啤酒界第一個實踐「零糖」的啤酒，每100毫升僅21大卡的極低熱量，絕對是避免身材走樣的好選擇，酒精含量5％且麥汁濃度6％，輕鬆小酌不怕喝醉惹事。

▲不含糖極低熱量啤酒。（圖／翻攝自mikesblender.com、cassbeer.com.tw）

▲ORION ZERO LIFE強調無糖。（圖／翻攝自mikesblender.com）

＃韓國CASS LIGHT

除了日本之外，韓國啤酒品牌CASS同樣推出了極低熱量的啤酒選擇，比起自家經典商品CASS FRESH，CASS LIGHT大幅度減少33％的熱量，卻仍保有口感上的溫和香醇不苦澀，同樣是控制熱量的必備清單之一。

▲不含糖極低熱量啤酒。（圖／翻攝自mikesblender.com、cassbeer.com.tw）
▲韓國Cass推出低熱量啤酒。（圖／翻攝自cassbeer.com.tw）

★《ETtoday新聞雲》提醒您：未成年請勿飲酒。飲酒過量，有害健康。喝酒不開車，開車不喝酒。


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關鍵字：

啤酒, 零熱量, 瘦身
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