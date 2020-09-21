fb ig video ETtoday search mobile

「小雞分蛋器」手殘黨救星！呆萌造型有妙用　輕鬆解決料理難題

>

編輯／Emily　圖／翻攝自item.gmarket.co.kr、item.rakuten.co.jp

想動手做甜點的話，如何把雞蛋的蛋黃和蛋白分開是一大難題，很多初學者往往因此而卻步，現在韓國的Gmarket就有一款「小雞分蛋器」，可以幫你解決這個難題，讓你輕輕鬆鬆把蛋黃、蛋白分離，而且容器本身還是萌萌的小雞造型，光擺著就讓人少女心噴發。

▲小雞分蛋器。（圖／翻攝自item.gmarket.co.kr）

「小雞分蛋器」本身是個陶瓷碗，做成圓圓的小雞造型，頭頂有像蛋殼裂開的鋸齒邊緣，能把蛋放置在上面，就不用怕料理途中滾來滾去意外打破了，容器上長了圓眼睛和微微張開的嘴巴，模樣超呆萌，有黃色和粉紅兩種款式，光擺著就賞心悅目。

▲小雞分蛋器。（圖／翻攝自item.gmarket.co.kr）

使用方法很簡單，只要將蛋打入小雞容器中，再讓蛋白從小雞張開的嘴巴裡倒出來，就能簡單完成任務，不用擔心戳破蛋黃或把手搞得髒兮兮，就能快速把蛋白、蛋黃分離，這根本是料理新手的救星！以後要製作蛋白霜等甜點，就不用因為不會分蛋而放棄了。分蛋器售價5,200韓元（約台幣128元）。

▲小雞分蛋器。（圖／翻攝自item.gmarket.co.kr）

▲小雞分蛋器。（圖／翻攝自item.gmarket.co.kr）

方便又可愛的廚具會讓人更想下廚，日本的《PEANUTS》史努比周邊中，就有一款「史努比洗米器」是個好用的料理幫手。洗米器是長長的圓筒狀，將米粒跟水加入，蓋起來上下搖晃就能洗好，中間的濾網會把米跟水分離，打開下方蓋子，把濾過的水倒掉就能完成，既能省水又能讓洗米過程更便利。洗米器售價2,420日圓（約台幣673元）。

▲小雞分蛋器。（圖／翻攝自item.gmarket.co.kr）

▲小雞分蛋器。（圖／翻攝自item.gmarket.co.kr）

►黑魂控必買！象印推出「4款STAN.廚房家電」仿木紋質感爆棚

►別再偷舔巧克力粉了！美祿壓縮成「方塊」　一口吃下變爆紅小零食

►用過期票券賺錢！3秒變出1.5倍東森幣

關鍵字：

料理, 廚具, 甜點, 分蛋器, 小雞
fashion.net

熱門文章

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

逆齡雙女神！太妍狠心斷髮當高中生　李聖經眉上瀏海變超嫩

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

YSL「小金條」限量6新色！小紅書狂推#28爛番茄超減齡

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

收起你的小白鞋！必收10款ALL BLACK球鞋　站穩時尚C位

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

瘦子背部刺青圖案　竟撞上Hublot錶

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

全台限量3只！「40歲＋」徐若瑄、侯佩岑搶曬迷你Chloe一秒減齡

ET Fashion

推薦閱讀

「回嘴」是一種藝術！面對主管、奧客　學會8招讓自己完美退場

「回嘴」是一種藝術！面對主管、奧客　學會8招讓自己完美退場

感情路總是不順？有這4個特質也許你本身就「適合單身」

感情路總是不順？有這4個特質也許你本身就「適合單身」

比吐司更吸睛！「貓咪迷你起司塔」新登場　塗滿果醬顏值升級　

比吐司更吸睛！「貓咪迷你起司塔」新登場　塗滿果醬顏值升級　

愛吃泡芙一定要筆記！珍奶口味、10元佛心價　全台排隊名店必訪 「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻 小廢包Bye！女星都在背的實用「大包」款式　跟著入手好過秋 奧斯塔羅12星座一周運勢0921-0927　雙子受上司肯定、射手守不住財 囤50塊是基本盤！30元「印度神皂」網路爆紅　洗後痘痘立刻退散 表面高冷其實很好相處的3大星座！Top 1超有同理心就像另一個自己 星・變美／凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面