「小雞分蛋器」手殘黨救星！呆萌造型有妙用　輕鬆解決料理難題

編輯／Emily 圖／翻攝自item.gmarket.co.kr、item.rakuten.co.jp

想動手做甜點的話，如何把雞蛋的蛋黃和蛋白分開是一大難題，很多初學者往往因此而卻步，現在韓國的Gmarket就有一款「小雞分蛋器」，可以幫你解決這個難題，讓你輕輕鬆鬆把蛋黃、蛋白分離，而且容器本身還是萌萌的小雞造型，光擺著就讓人少女心噴發。

「小雞分蛋器」本身是個陶瓷碗，做成圓圓的小雞造型，頭頂有像蛋殼裂開的鋸齒邊緣，能把蛋放置在上面，就不用怕料理途中滾來滾去意外打破了，容器上長了圓眼睛和微微張開的嘴巴，模樣超呆萌，有黃色和粉紅兩種款式，光擺著就賞心悅目。

使用方法很簡單，只要將蛋打入小雞容器中，再讓蛋白從小雞張開的嘴巴裡倒出來，就能簡單完成任務，不用擔心戳破蛋黃或把手搞得髒兮兮，就能快速把蛋白、蛋黃分離，這根本是料理新手的救星！以後要製作蛋白霜等甜點，就不用因為不會分蛋而放棄了。分蛋器售價5,200韓元（約台幣128元）。

方便又可愛的廚具會讓人更想下廚，日本的《PEANUTS》史努比周邊中，就有一款「史努比洗米器」是個好用的料理幫手。洗米器是長長的圓筒狀，將米粒跟水加入，蓋起來上下搖晃就能洗好，中間的濾網會把米跟水分離，打開下方蓋子，把濾過的水倒掉就能完成，既能省水又能讓洗米過程更便利。洗米器售價2,420日圓（約台幣673元）。

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