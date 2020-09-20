「平價版Jo Malone」乾洗手開賣　香草根柚子味，300元有找

▲乾洗手價格可愛好入手，即日起ZARA官網開賣。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

雖說進入後疫情時代，但是基本防護不可少，除了酒精、口罩備齊，隨身攜帶香氛乾洗手更是生活小確幸，防疫同時藉由香氣紓壓，幫助打造好心情。

▲ZARA 香草根柚子乾洗手，75ml，290元。

繼香氛蠟燭和香水後，Jo Loves的創始人Jo Malone CBE 再推出香草根柚子乾洗手。她形容這是「清新，清爽和柑橘香，白色沙灘的香氣。」含74％酒精，可有效洗手，無需沖洗或加水。成分包含植物甘油，使雙手倍感滋潤。略帶果凍狀質地，易於塗抹，吸收迅速，消毒同時心情也煥然一新。

▲歐舒丹 馬鞭草乾洗手，65ml，350元。

歐舒丹的馬鞭草乾洗手給大家更多選擇，含有69%的酒精，不僅可保護皮膚免受病菌侵害，更蘊含具有淨化效果的馬鞭草精萃，植物來源成分溫和保濕，使用後手部絲毫不乾燥。

▲NAMUA 那木瓦香氛凝膠乾洗手，50ml，750元。

清爽凝膠採用穀物發酵酒精製作，擁有天然抗菌力同時無惱人的刺鼻氣味，添加蘆薈萃取有豐富的維生素、氨基酸等滋養成分，富含澳洲尤佳利菁萃，帶有植物芳香，使用起來清爽舒適。

▲BYREDO 玫瑰乾洗手，30ml，1,080元。

以粉紅胡椒為前調，搭配覆盆莓果香，基調的廣藿香及白麝香則賦予玫瑰馥郁，均勻塗抹於雙手便可立即達到潔淨與清爽感，絕美的玫瑰香氣讓人印象深刻。



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