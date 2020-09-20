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「錶王」PP飛行錶男女都能戴　白金藍面新裝帥翻

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▲▼ Patek Philippe,百達翡麗,PP Pilot watch 。（圖／公關照）

▲PP編號7234G-001新款Calatrava飛行員兩地時間腕錶，1,414,000元。（圖／PP提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

「錶王」PP（Patek Philippe，百達翡麗）源自1930年代飛行員時計的Calatrava飛行員錶系列，今年陣容更壯大，推出白金材質、藍色面盤的編號7234G-001新款Calatrava飛行員兩地時間腕錶，37.5mm的錶徑不僅男士可戴，偏愛中性大尺寸錶款的女性也適宜，亦可從此系列另尋其他材質錶款配成對錶。

▲▼ Patek Philippe,百達翡麗,PP Pilot watch 。（圖／公關照）▲▼ Patek Philippe,百達翡麗,PP Pilot watch 。（圖／公關照）

▲PP壯大飛行錶陣容，推出白金藍面的7234G飛行員兩地時間腕錶，1,414,000元。
 

PP於2015年推出飛行錶，被視為吸引年輕市場的利器，但事實上品牌早在30年代已有個性十足的飛行世計，近幾年陸續推出兩地時間響鬧錶、以及將錶徑下修至男女均可駕馭的37.5mm款式，今年再添白金錶款，調整時間依然簡便，只需按左側按鈕即可調當地時間，且過程中不會影響分針與秒針的準確度，而鏤空時針指示家鄉時間，當佩戴者身處原居地，兩根時針採重疊運轉。

▲▼ Zenith 。（圖／公關照）

▲ZENITH青銅材質的PILOT TYPE 20 CHRONOGRAPH腕錶，253,900元。（圖／Zenith提供）
 

不少品牌與飛行錶都有深厚淵源，Zenith大尺寸45毫米的PILOT TYPE 20 CHRONOGRAPH腕錶，便在底蓋鐫刻LOUIS BLÉRIOT於1909年戴Zenith腕錶飛越英吉利海峽時所駕駛的飛機標誌，並保留飛行錶標誌性的洋蔥式錶冠和凹槽式按鈕，而錶殼以青銅材質打造，會隨著時光流逝而氧化展現獨一無二的色澤，更有復古味道了。

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關鍵字：

PP, Patek Philippe, 百達翡麗, Zenith
fashion.net

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