蓬蓬才時髦！盤點7大精品「空氣系配件」　香奈兒包、PRADA髮箍好療癒

▲近年讓人忍不住陷入的「蓬蓬鬆軟時尚」。（圖／翻攝 IG @rainie77、@hannah_quinlivan）

記者王蓁蓁 / 綜合報導

「療癒」可以說今年人們最追求的一詞，從蓬鬆柔軟的觸感，到低飽和的粉嫩馬卡色系，包包、服飾、配件等，都不斷的將其元素注入，不只各大品牌接連加入這場軟式潮流，推出後大咖明星、潮人們也狂曬，忍不住陷入這場蓬蓬的鬆軟時尚裡。

Parda

加厚的logo復古厚髮箍、Papped填充大衣，到這陣子超級火紅的尼龍包系列，創意總監Miuccia Prada 以女性剛柔並濟、同時擁有獨特且強大力量的理念注入，將系列都填充「蓬」起來，也讓時尚圈陷入了全新的蓬鬆療癒美學。

▲Prada 以女性剛柔並濟、同時擁有獨特且強大力量的理念注入，將系列都填充「蓬」起來。（圖 / 翻攝 品牌官網）

▲Prada 水餃尼龍肩背包，NT$33,000。（圖 / 翻攝 品牌官網）

寶格麗X Ambush

以光滑的皮革點綴珍珠，取代過往切割線條的寶石蛇頭，包身也轉換成近年時尚圈超火的超療癒「枕頭」輪廓，釣出許多大咖明星狂曬，包括天后蔡依林、時尚名媛孫芸芸、楊丞琳等，蔡依林甚至還直接幫包包取了「小粉粉」的超萌小名，可見它魅力有多大。

▲蔡依林背AMBUSH x Bvlgari螢光粉小羊皮腰包，約NT$81,900。（圖／翻攝IG @jolin_cai）



▲孫芸芸手拿AMBUSH x Bvlgari黑色小羊皮腰包，約NT$81,900。（圖／翻攝IG @aimeeyunyunsun）



▲楊丞琳穿搭AMBUSH x Bvlgari 螢光粉小羊皮手拿包，NT$97,500元。（圖／翻攝 IG @rainie77）





Chanel

Chanel 19承襲2.55包的基因重新解構，經典的菱格紋改以間距較大的車縫線取代，軟式的皮革增加鬆軟感，雙C logo金釦也以皮串鏈的方式呈現，讓包款看起來更慵懶法式。

▲Chanel 19 Bag 黑色皮革款（中型），NT163,000。（圖／品牌提供）



香奈兒最新問世的絨布手拿包，可以說是最奢華的「枕頭」，質感的絨布材質結合復古口金包設計，運用彩色寶石、以及經典雙C logo點綴包面，柔軟的觸感加上大容量的空間，肯定會是秋冬最新的生火IT包款。



▲黑色絨布多彩寶石/雙C logo鑲飾手拿包，NT244,500。（圖／品牌提供）



Louis Vuitton

LV拋開了柔軟的填充物，而是將輕盈的空氣感直接呈現，就好似將氣球穿在身上，仔細一看，旁邊真的有充氣孔可以充氣，除了服飾之外，也推出了包款系列，看來繼「枕頭包」之後，又有一顆爆款的「充氣包」出現了！

▲LV拋開了柔軟的填充物，而是將輕盈的空氣感直接呈現，就好似將氣球穿在身上。（圖／品牌提供）

Bottega Veneta

燒遍時尚圈的雲朵包，幾乎可以看見它出現在各大時尚KOL和明星的社群穿搭照裡，品牌延續療癒美學，拆解其經典編織款，注入填充元素重新演繹成「Cassette卡帶包」，鬆軟的觸感也讓它獲得了「枕頭包」這個可愛暱稱，不只是包款，就連鞋子也都變像棉花糖一般超軟Ｑ。

▲ 昆凌背Bottega Veneta The Pouch 迷你雲朵包，約NT$48,331元。（圖／翻攝 IG@hannah_quinlivan）

▲Bottega Veneta Cassette枕頭包，約NT$120,900元。（圖／翻攝 IG @molly_chiang）

▲Bottega Veneta 枕頭高跟鞋，約NT$30,479元。（圖／翻攝 IG @molly_chiang）



Maison Margiela

可以說是療癒系的始祖，「枕頭包」、「沙發包」擁有超多稱呼，比起枕頭更多網民們覺得它像從沙發擷取下的一部分，圓圓鼓鼓超蓬鬆的glam slam bag，除了穿搭起來超時髦，抱在懷裡更是讓人昏昏欲睡。

▲Maison Martin MargielaMedium Glam Slam bag，約NT$51,000元。（圖／ 翻攝 品牌官網）



Ferragamo

前幾天曾之喬和楊丞琳在IG上曬出的這顆Viva Bow Bag，連造型也和枕頭相仿，以柔軟小牛皮打造，再利用填充方式營造輕盈空氣，除了柔軟的觸感，還搭配品牌最經典的蝴蝶結，成了下半年最生火的包款之一。

▲VIVA蝴蝶結小牛皮肩背包 NT$46,900。（圖 / 翻攝 IG ＠chiaochiaotzeng）

▲VIVA蝴蝶結小牛皮肩背包 NT$46,900。（圖／翻攝 IG @rainie77）