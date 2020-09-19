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MANGO最大店落腳台北京站　120坪超好逛，還能拍美照

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▲MANGO京站店於9月盛大開幕，占地120坪搶先帶逛。（影／記者王則絲攝）

記者王則絲／台北報導

西班牙服飾品牌MANGO今年9月於台北京站時尚廣場擴展全新店面，占地約120坪，為目前全台最大的形象店，品項部分也是最齊全的，現在正值換季時期，開幕時同步上架早秋服裝系列，包括輕薄洋裝、西裝外套、透視風格襯衫、皮革單品、靴款⋯⋯最適合時而吹起涼風，時而熱辣難耐的台灣秋天。

▲京站MANGO 。（圖／品牌提供）

▲MANGO今年9月於台北京站時尚廣場擴展全新店面。（圖／品牌提供）

MANGO全新店面中採用與西班牙同步的最新概念設計，亦乾淨明亮灰白色調為主，搭配質感粉白石磚地板，營造俐落的都會感，此外，京站店在陳列上特別依照不同風格分區，同一區的服裝都能是夠讓民眾做無腦搭配的，給予女孩們最好的穿搭建議，是首次引進的「TOTAL LOOK」展示方式。

寬敞的空間裡還放置了復古設計的高級牛皮座椅，蝴蝶形狀特別舒適，不只可以稍作休息，也能在這裡拍照，提到拍美照，店內四處的大面全身鏡，以及一旁純白的牆面配上綠色植栽的角落，都是拍攝的好地點。

▲MANGO京站店。（圖／記者王則絲攝）

▲Mango京站。（圖／品牌提供）

▲店內漂亮的拍照點。（圖／記者王則絲攝、品牌提供）

面對台灣難搞的換季時節，MANGO早秋系列服裝涵蓋品項範圍更廣，從清涼的背心、洋裝到輕薄襯衫與西裝外套都有，可以照顧到忽涼忽熱的天氣，以大地色系、栗黃色、亮橘色等色系共同組成秋日的調色盤。其中波西米亞風情服裝系列是重點之一，個性的皮革單品也相當值得入手。

▲京站MANGO 。（圖／品牌提供）

▲MANGO京站店。（圖／記者王則絲攝）

▲MANGO京站店。（圖／記者王則絲攝）

▲MANGO京站店。（圖／記者王則絲攝）

▲MANGO早秋服裝。（圖／記者王則絲攝）

▲MANGO早秋 。（圖／品牌提供）

▲熱帶風情橘色花朵上衣NT＄＄1,390。（圖／品牌提供）

▲MANGO早秋 。（圖／品牌提供）

▲花朵印花長洋裝NT＄＄3,490。（圖／品牌提供）

▲MANGO早秋 。（圖／品牌提供）

▲鱷魚皮壓紋高跟皮靴NT＄＄1,790。（圖／品牌提供）

近期新開幕服裝品牌還有台灣精品選貨店onefifteen初衣食午，於BELLAVITA寶麗廣塲二樓開設全新店鋪，傳承品牌一貫生活美學精神，綴以大量搖曳扶疏植栽，放眼望去綿延綠意，讓人彷彿置身都市祕境綠林，精選各地不同風格設計師品牌，例如解構主義獨樹風格的Maison Margiela、中性摩登的JW Anderson、富有未來感的Marine Serre，與少女般夢幻的Cecilie Bahnsen等，在男裝上也有非常豐富的選擇。

▲初衣食午。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

MANGO, 京站, 新店, 早秋, 快時尚
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