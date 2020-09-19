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BURBERRY實現美人魚與鯊魚的浪漫愛情　「漁網」成明年大勢？

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記者王則絲／台北報導

因應尚未退燒的全球疫情，近日登場的倫敦時裝周也大多以線上時裝秀形式呈現，BURBERRY 2021春夏男女裝系列於英國戶外林中發表，首次在Twitch平台、IG與官網同步直播，本季時裝秀以「生命綻放In Bloom」為命名，創意總監Riccardo Tisci透過服裝帶領觀眾穿梭於海洋的神話故事中，是關於美人魚與鯊魚的跨物種浪漫愛情。

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021 SS。（圖／品牌提供，以下同）

Riccardo Tisci特別邀請到國際知名藝術家Anne lmhof共同合作，將時裝秀設計為一場表演，製造真實與虛幻的碰撞效果，表演中的人潮同時也是模特和表演者，強調自然與人造的合二為一。

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

而關於2021春夏的主題「生命綻放」，創意總監Riccardo Tisci說到：「我思考著生命的再生，思考著大自然不斷地的自我創造，持續生長，進化然後永續長存，生命的一切都在循環。」因此能在其中看見許多「水」、「圓形」的元素，象徵著再生、復興與生命的循環，甚至是自由。「當我看到英國的夏日時光，就想把夏日海灘的沙子與海水的元素融入於風衣的設計中。也想像著美人魚和鯊魚展開熱烈愛情，離開大海，來到陸地。」讓本季充滿浪漫色彩。

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

BURBERRY 2021春夏服裝共59套，比上季少了些，大膽採用巨大篇幅的藍色調，與品牌經典米色混合使用，欲使藍色一併推至經典地位，另一重點顏色則是與之對比的鮮亮橘色。女裝系列結合了粗獷與細膩、剛毅與柔軟，其中漁網鑲嵌著水晶、閃亮水鑽薄紗和圓形挖空設計⋯⋯多次出現，超長的過膝靴款上緣做了如同Pocket Bag提把的設計，特別引人注意。

而男性服裝則是結合崎嶇與優雅並展現衣服的實用性，用海軍服橡膠和丹寧布料製作，並且使用了Thomas Burberry的防水布料gabardine。

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021春夏大篇幅採用藍色與橘色。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲女裝系列中可以看到許多薄紗、雪紡的優雅元素，以及呼應生命永恆主題的圓形元素。

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲再多套服裝裡都運用了漁網布鑲嵌水晶的設計，同時展現柔軟與堅硬，碰撞出閃亮的視覺。

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲值得關注的皮革長靴。

▲BURBERRY 2021春夏。（圖／品牌提供）

▲burberry 2021 ss。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

BURBERRY, 倫敦時裝周, 2021 SS, 2021春夏, 男女裝, 時裝秀, Riccardo Tisci, In Bloom
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