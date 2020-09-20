星・變美／凱特王妃生3胎依舊穿S號！平坦小腹全靠3招＋不復胖飲食法

▲凱特王妃除了優雅氣質深植人心，生了3胎依舊纖細苗條的身材更是讓眾多女性羨慕。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝IG@kensingtonroyal

每次現身都以優雅氣質和良好時尚品味驚艷大眾的英國凱特王妃（Kate Middelton）是全球無數女性心中嚮往的名人代表之一，尤其今年38歲的她生了3胎，身材依舊高挑纖細的讓人羨慕。據英國媒體報導，她的服裝都是穿英國6號尺碼大小，相當於亞洲的S號尺寸，而英國女性平均尺寸為16號尺碼，更讓人好奇她到底怎麼保持身材的？原來她不僅是熱愛運動的運動好手，更有一招產後必用的快速減肥法！

1.喜歡下廚並以天然健康飲食為主



凱特王妃本身喜愛下廚料理，會選擇有機蔬果等天然食材，且會選擇像是雞肉、魚肉、豆類等優質蛋白質食物，烹煮時會以少油、少鹽少糖等原則減少使用的調味料，以能吃得更健康。據說，烤雞是她最拿手的料理，可攝取優質蛋白質又能和家人親友共享，維持身材同時還能享受歡聚時光。

根據英國《Daily Mail》報導，凱特王妃早上和下午有飲用新鮮蔬果汁的習慣，是以抹茶、螺旋藻、羽衣甘藍、菠菜、藍莓等天然蔬果打成的蔬果汁。

2.每天運動＋3大棒式



以優雅形象深植人心的凱特王妃其實是個熱愛運動的運動派，她在大學時期就有晨跑習慣，更曾是曲棍球隊隊長，也加入過划船隊，還喜歡網球、滑雪、游泳等運動。

她一直維持著天天運動的習慣，會做至少1小時以上的有氧運動、跳繩、划船機（Indoor Rowing）和高強度間歇訓練（HIIT）等運動，且每天必做3個平板支撐動作，也就是俗稱的「棒式」來維持好身材和腹部平坦，包含了標準型平板支撐、側平板和空中跳傘式平版（The prone sky dive）。此外，她也很喜歡做皮拉提斯，尤其是生孩子後有助於恢復體態，還有利用瑜珈來放鬆心情。

3.杜肯飲食法（Dukan Diet）



身高175cm的凱特其實在婚前也曾有過嬰兒肥、身形微肉的時候，衣服需要穿英國尺碼10～12號，後來靠著一套由法國醫生Pierre Dukan所創的減肥法，一個月就瘦下6kg，後來連結婚戒指都需要改小。而且每次產後也都是靠這套「杜肯飲食法（Dukan Diet）」快速回到苗條身材。

杜肯飲食法以蛋白質為主食，搭配低碳水、蔬菜為輔，分為4個階段來實行，強調不用挨餓就能快速減重，且不會復胖，就連美國流行樂天后珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和超模吉賽兒邦臣（Giesele Bündchen）也都表示過使用這套飲食法來維持身材。

(1)進攻期：只吃蛋白質

在一開始的進攻衝刺階段，只要7天就能快速減重，三餐都只吃蛋白質，以牛肉為首選，或像是瘦肉、魚肉、雞蛋、豆腐或無糖豆漿等高蛋白食物也可以，不限制份量，搭配每天至少喝1500cc的水和1.5匙燕麥麩促進新陳代謝。依照個人目標減重公斤數，一般持續2～5天即可，若目標是減超過20kg的人才需要做滿7天。

(2)緩效期：加入低澱粉蔬菜

邁入第二階段後，可將第一階段的飲食中加入蔬菜，但要和純蛋白質日交替著吃，一天純蛋白質，隔天蛋白質加蔬菜，持續執行。蔬菜要選擇澱粉含量低的高纖蔬果，想減1kg就持續吃7天，直到降到理想體重，一般來說會執行3～4週。

(3)鞏固期：加入少量澱粉

到了第三階段重點就不是減重，而是要維持體重，逐步恢復正常飲食，打造不復胖體質。這時候可以加入少量澱粉搭配無限量的蛋白質和蔬菜，一週可以吃兩份澱粉或兩次大餐獎勵自己，但只能吃到七分飽，且至少要固定一天維持純蛋白日。

(4)穩定期：正常飲食＋1天純蛋白質

到了這階段就可以恢復正常飲食，每週還是要維持1天純蛋白質日，搭配每日1500cc水和3匙燕麥麩。

但也有營養師認為這套飲食法缺少碳水化合物，容易讓精神和抵抗力變弱，加上每個體質不同，建議使用前先諮詢專業醫師或營養師評估。

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