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無印良品「純白口罩」可重複洗30次　即將開賣先來筆記清洗6步驟

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編輯／ChiNg

今年受疫情影響，搞得全世界不分國界人心惶惶，湧入各大藥局、藥妝店瘋搶口罩，無論搭乘交通工具或是進入公共場所皆需把口罩戴好戴滿，許多品牌也相繼推出口罩防疫、搶商機，而日本生活雜貨品牌「無印良品MUJI」也將推出可重複使用的口罩，全白的簡約設計，既環保又經濟實惠，最重要的是視覺效果也是一百分。

▲無印良品可重複使用三十次的口罩。（圖／翻攝自muji.com）

▲無印良品推「可重複使用30次的純棉口罩」，先前於日本、加拿大率先上市後立馬被掃空。（圖／翻攝自muji.com，下同）

無印良品推出的純綿口罩採用一貫的簡約風格，設計為全白樣式，除了造型容易搭配也很顯膚色，以三層式的100％純棉結構製成，加上透氣性絕佳的材質，女孩們也能放心上妝不用擔心悶熱而弄花整張臉，外層部分則採用抗菌技術達到防空氣、飛沫以及除臭的效果，因屬於重複式口罩，故最好天天清洗。

無印良品亦於IG官方帳號上發佈影片，貼心分享如何正確清洗這款「可用30次的口罩」，正確清洗六步驟，快拿出筆記本抄下來吧。

Step1：準備一盆溫水以及肥皂等中性洗滌劑，切記千萬別使用漂白水，以避免皮膚敏感引起不適。

▲無印良品可重複使用三十次的口罩。（圖／翻攝自muji.com）

Step2：將口罩浸泡於盆內約10分鐘。

Step3：溫柔的將口罩以向下按壓的方式清潔，反覆操作幾次即可，要注意避免過於暴力使口罩受摩擦以致損毀。

Step4：換一盆清水並且再重複一次上個步驟，此動作是為避免口罩上有清潔劑的殘留物。

▲無印良品可重複使用三十次的口罩。（圖／翻攝自muji.com）

Step5：將口罩拿出盆置於乾毛巾上，並重複以毛巾輕壓吸水，記得千萬別扭或是擰它，以免破壞口罩結構。

▲無印良品可重複使用三十次的口罩。（圖／翻攝自muji.com）

Step6：最後將口罩掛於通風良好的地方風乾即可。

由於此款口罩一組為兩入，因此即便清洗後隔天尚未完全乾，也不必擔心，兩枚口罩可交替使用。繼先前於日本（日本售價為999日元，約台幣277元）、加拿大上市後，台灣預計將於9/25發售，各位趕緊手刀準備搶購。

另外，同樣家喻戶曉的日本品牌UNIQLO也推出了「ALRism涼感口罩」，再也不必擔心趕路的時候熱到冒汗，輕巧的材質完美的營造了炎熱天氣的沁涼感，三層式的強效過濾效果不但抗菌還防曬，最貼心的是口罩分為S、M、L三種尺寸以及黑、白、灰三種顏色，大家可以依個自需求自行選購。讓人期待已久的涼感口罩終於將在10／1上市啦，於全台UNIQLO實體店面同步發售，而網路商店更於9／30即可購買，簡直就是防疫期間上帝的恩典。

▲UNIQLO涼感口罩。（圖／翻攝自Uniqlo.com）

▲敲碗已久的UNIQLO涼感口罩終於將在實體店面以及網路商店開始發售；此系列商品為三入一包，定價為NT$390元。（圖／翻攝自muji.com）

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關鍵字：

新冠肺炎, covid19, 口罩, muji, 無印良品
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